Pixel 6 et 6 Pro : Google désactive deux fonctionnalités pourtant bien pratiques

« Hold for Me » et « Call Screening » ont été désactivés sur les Pixel 6 et Pixel 6 Pro, la faute à un bug repéré dans la dernière mise à jour de décembre. Depuis leur sortie, les Pixel 6 ont accumulé beaucoup d’anomalies logicielles.

Nouveaux déboires pour les Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Très bien accueillis par la rédaction pour leur rapport qualité/prix exceptionnel, les derniers téléphones haut de gamme de Google rencontrent pourtant de nombreuses difficultés à se stabiliser et à proposer une expérience utilisateur digne de ce nom.

En effet, les bugs se sont multipliés au cours des dernières semaines, obligeant le groupe américain à corriger le tir via une série de mises à jour — pas toujours concluantes. Entre un capteur d’empreinte digitale lent ou inutilisable, une charge rapide pas si rapide que ça et des problèmes liés au réseau ou au widget météo, cela fait beaucoup.

Marche arrière

Mauvaise nouvelle : la descente aux enfers se poursuit. Comme le rapporte XDA Developers, la firme de Mountain View a été contrainte de désactiver deux fonctionnalités bien pratiques aussi bien pour le Pixel 6 que sa version Pro. Les deux fonctions en question se nomment « Hold For Me » et « Call Screening », exclusives à la gamme Pixel.

La première intervient lorsque vous appelez un service ou une entreprise qui vous met en attente. Au lieu de gentiment patienter avec votre appareil collé à votre oreille pour écouter la fameuse petite musique d’attente, « Hold For Me » vous permet de poser votre téléphone et vous prévenir via une alerte lorsque la personne au bout du fil est prête à vous parler.

« Call Screening », de son côté, redirige un appel téléphonique vers Google Assistant lorsqu’il le considère comme indésirable. Un bon moyen de vous épargner un appel inutile en gérant directement à votre place ce genre d’interactions. Sur le papier, c’est bien beau : sauf que ces deux fonctions ne sont désormais plus disponibles.

Nouveau bug

Pourquoi ? La faute à un bug repéré dans la dernière mise à jour Android déployée par Google. Le numéro de version concerné est le suivant : SQ1D.211205.016.A4. Pour vérifier si vous êtes touchés, rendez-vous dans Paramètres > Système > À propos du téléphone > Numéro de build.

Si le numéro de build ne correspond pas à celui mentionné ci-dessus, alors rien ne changera. Dans le cas contraire, il faudra attendre un autre correctif de l’entreprise pour que tout rentre dans l’ordre. Rappelons que « Hold For Me » a d’abord été déployé aux États-Unis puis au Canada, mais pas encore en France.

