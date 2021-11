Entre le lecteur d'empreintes capricieux et la charge rapide de seulement 23 Watts... Google fait face à des difficultés suite au lancement des Pixel 6 et 6 Pro. Des mises à jour logicielles arrivent, mais il semble également qu'une communication plus précise pourrait permettre à Google de se dépatouiller de ces situations embarrassantes.

Les Pixel 6 et 6 Pro de Google souffrent de défauts de jeunesse. Google a commencé à déployer des mises à jour pour en corriger certains, mais il semble que la firme américaine ait du mal à se dépatouiller de ces situations embarrassantes.

Le lecteur d’empreintes trop lent

Le lecteur d’empreinte du Pixel 6 et Pixel 6 Pro est venu gâcher en partie le lancement des flagships de Google. En cause : la lenteur du capteur et des difficultés à lire votre empreinte. La firme de Mountain View est même venue justifier ce souci en évoquant des questions de sécurité. Après avoir justifié cet inconfort par des « algorithmes de sécurité améliorés », Google a finalement distribué une mise à jour logicielle qui doit améliorer l’efficacité de son capteur intégré sous l’écran.

Cette mise à jour (SD1A.210817.037) de seulement 15 Mo est en cours de déploiement aux États-Unis et au Japon. Elle n’arrivera en Europe qu’en décembre. Et… cette mise à jour ne corrigera pas ce défaut chez tout le monde. D’après les premiers retours, certains utilisateurs signalent une amélioration sensible des performances du capteur d’empreintes, tandis que d’autres n’ont rien observé de la sorte.

La charge filaire finalement pas si rapide

L’autre polémique nous vient de la charge filaire. Nous pensions que les Pixel 6 et 6 Pro étaient compatibles avec la charge filaire jusqu’à 30 Watts. Nous avions même étudié la question de la norme Power Delivery PPS après avoir observé que les smartphones de Google étaient très lents à charger si on n’avait pas le chargeur compatible. Cette charge rapide permet de charger théoriquement le smartphone de 0 à 100 % en environ 1 heure et 15 minutes.

Il s’avère néanmoins que les Pixel 6 ne chargent qu’à 23 Watts maximum. Sur les forums de la communauté Pixel, un responsable Google a expliqué : « Nous avons optimisé la batterie lithium-ion de Pixel pour des taux de charge élevés lorsque le niveau de la batterie est faible. Le Pixel 6 peut atteindre jusqu’à 50 % en 30 minutes environ (avec le chargeur d’alimentation USB-C 30 W de Google) et atteint rapidement jusqu’à 80 % en une heure environ, en fonction de l’utilisation de l’appareil et de la température. La puissance de crête que Pixel 6 et Pixel 6 Pro tirent du chargeur filaire est de 21 W et 23 W, respectivement. Au fur et à mesure que la batterie est presque pleine, la puissance de charge est progressivement réduite afin d’améliorer la longévité de la batterie. ».

Cela signifie que la batterie des Pixel 6 ne se charge pas aussi rapidement que Google l’a laissé entendre, ni aussi vite que ses rivaux sur Android. Notons cependant que Google n’a jamais prétendu que les téléphones se chargeaient à 30 Watts. Au lieu de cela, la firme américaine a annoncé le temps qu’il faut pour passer de 0 à 50 et 80 % lorsqu’il est chargé à l’aide de son chargeur de 30 Watts – 30 minutes et environ une heure, respectivement. C’est effectivement ce que l’on a pu observer et c’est équivalent à ce que les iPhone 13 et 13 Pro proposent.

