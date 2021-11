Capteur d’empreinte lent sur le Pixel 6 : Google réagit avec un correctif qui ne fait pas l’unanimité

Une mise à jour proposée aux utilisateurs américains vient régler en partie les soucis de capteur d'empreinte. Cependant, certains signalent que tout n'est pas réglé.

Le lecteur d’empreinte du Pixel 6 et Pixel 6 Pro est venu gâcher en partie le lancement des flagships de Google. En cause : la lenteur du capteur et des difficultés à lire votre empreinte. La firme de Mountain View est même venue justifier ce souci en évoquant des questions de sécurité.

Certains utilisateurs se plaignent même que la fonctionnalité ne marche plus du tout après que la batterie est tombée à plat. Bref, il y a du boulot et tout le monde attend un correctif.

La lumière au bout du capteur

On est donc très heureux d’apprendre par l’intermédiaire d’Android Police qu’une mise à jour est arrivée sur les Pixel 6 et Pixel 6 Pro et qu’elle tenterait, du moins en partie, de régler ces quelques anicroches. Pour l’heure, seuls les utilisateurs aux États-Unis semblent pouvoir en bénéficier. Nous n’en avons pas encore vu la couleur sur les appareils testés par la rédaction.

Il s’agit d’une mise à jour plutôt légère (15 Mo) et qui n’indique les points qu’elle vient modifier. Cependant, l’opérateur américain Verizon a détaillé la mise à jour, précisant qu’elle vient « améliorer les performances du capteur d’empreinte ». Nous voilà donc fixés.

Un correctif encore imparfait

D’après de multiples témoignages sur Reddit, la mise à jour règlerait les soucis de détection du capteur. Pour ce qui est de la vitesse de déverrouillage : les avis sont mitigés, certains utilisateurs n’observant pas d’amélioration. Par ailleurs, on ne sait pas si ce patch vient corriger le problème de la disparition de la fonctionnalité en cas de batterie tombée à plat. Il y a donc encore du travail, mais on progresse.

Gageons qu’il s’agit là d’un pas dans la bonne direction qui devrait mettre derrière nous ces soucis de capteur d’empreintes. Espérons que la mise à jour soit proposée en France sous peu.

