Pixel 6 Pro : Google pourrait activer la reconnaissance faciale grâce à une mise à jour

D'après certaines lignes de code dénichées par 9to5Google, Google étudierait la possibilité de proposer la reconnaissance faciale en plus du lecteur d'empreintes sur le Pixel 6 Pro.

Depuis quelques années, la plupart des constructeurs de smartphones Android permettent aux utilisateurs de choisir entre deux méthodes de déverrouillage biométrique : le lecteur d’empreintes digitales et la reconnaissance faciale. De son côté, Google nous a cependant habitués à ne proposer qu’une solution sur ses smartphones. En l’absence de capteur 3D pour la reconnaissance faciale, les Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro se limitent en effet au lecteur d’empreintes digitales intégré dans l’écran.

Il se peut néanmoins que cela change prochainement, comme l’a repéré 9to5Google. Le site spécialisé sur l’actualité d’Android a en effet fouillé parmi les fichiers de la mise à jour Android 12L, déployée en fin de semaine dernière, pour découvrir plusieurs lignes de texte faisant mention de la reconnaissance faciale : « Certaines lignes de texte modifiées dans l’application paramètres d’Android 12L Beta indiquent que les smartphones Pixel seraient capables de passer de l’authentification avec le visage au lecteur d’empreintes digitales ou aux deux ».

Concrètement, il s’agit de trois lignes de code permettant de choisir entre « utiliser le visage ou les empreintes digitales », « utiliser le visage » ou « utiliser les empreintes digitales ». Par ailleurs, d’autres mentions dans le code d’Android 12L font référence à la reconnaissance faciale comme d’une simple fonction expérimentale pour les Pixel 6 : « com.google.pixel.experimental2021.faceAuthUseCases » et « com.google.pixel.experimental2021.face.Auth.ROIs ».

Une reconnaissance faciale réservée au Pixel 6 Pro

Surtout, d’après ce qu’a pu découvrir 9to5Google, les deux Pixel 6 et Pixel 6 Pro ne seraient pas logés à la même enseigne dans le domaine de la reconnaissance faciale. En effet, les modifications de fichiers repérées dans le code de la bêta d’Android 12L ne concernent que le Google Pixel 6 Pro et non pas le modèle de plus petit format. Bien que les deux smartphones profitent de capteurs selfies identiques — aucun n’est doté d’une reconnaissance faciale 3D — Google aurait fait le choix de développer la reconnaissance faciale uniquement sur le plus grand modèle. Ce choix pourrait notamment s’expliquer par le plus grand angle de la caméra selfie du Pixel 6 Pro.

La possibilité offerte aux utilisateurs de Pixel 6 Pro d’utiliser la reconnaissance faciale pour déverrouiller leur smartphone pourrait être salvatrice pour Google. Il faut dire que, depuis leur lancement, la lenteur du lecteur d’empreintes digitales des derniers Pixel est régulièrement pointée du doigt. Tant et si bien que Google a déjà déployé plusieurs mises à jour pour améliorer les choses.

On ignore encore si Google compte bel et bien faire profiter de la reconnaissance faciale aux utilisateurs de Pixel 6 Pro. Reste que c’est de toute évidence un projet à l’étude chez le constructeur. De fait, on ne sait également pas à quelle date cette fonctionnalité pourrait être proposée par le biais d’une mise à jour logicielle.

