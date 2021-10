Google Assistant peut répondre au téléphone à votre place pour filtrer les appels

Google a déployé en France une fonctionnalité pour son application Téléphone permettant d'utiliser Google Assistant pour répondre à des appels à votre place.

En 2019, Google lançait une fonctionnalité plus que bienvenue aux États-Unis pour faire face à l’assaut d’appels téléphoniques par des robots. Baptisée Pixel Call Screen, cette fonction débarque désormais en France.

Ce sont en fait sept nouveaux pays qui peuvent profiter de la fonctionnalité au sein de l’application Google Téléphone : la Grande-Bretagne, l’Allemagne, l’Australie, l’Irlande, l’Italie, l’Espagne et donc la France. Concrètement, cette fonctionnalité va vous permettre de demander à Google Assistant de répondre à votre place au téléphone. Pour profiter de cette fonctionnalité, il suffit de se rendre dans les paramètres de l’application Google Téléphone, puis dans « filtrage d’appels ».

La fonctionnalité va permettre, au moment de la réception d’un appel suspect, de répondre automatiquement à l’aide de l’assistant vocal Google. L’écran du smartphone va alors afficher les différentes interactions entre la voix de l’assistant et la personne au bout du fil qui va pouvoir décliner la raison de son appel. « L’Assistant Google filtre l’appel, et demande à l’appelant de s’identifier et de préciser le motif de son appel. De votre côté, vous obtiendrez une transcription en temps réel de la réponse de l’appelant », indique Google sur la page de support de la fonctionnalité.

Un filtrage nécessairement manuel

Contrairement à la fonction telle qu’elle est proposée aux États-Unis, ce filtrage des appels se fera cependant nécessairement manuellement et Google ne va pas proposer, en France, le filtrage automatique en fonction du numéro de téléphone.

Nous avons pu utiliser la fonctionnalité sur un Google Pixel 6 Pro. Il suffit, au moment de recevoir un appel, de sélectionner le filtrage par Google Assistant plutôt que le fait de décrocher ou de refuser l’appel. Vous verrez alors la discussion entre l’assistant et votre interlocuteur se dérouler sous vos yeux avec la possibilité de demander plus de détails. La personne au bout du fil m’a cependant indiqué que le premier message n’était pas clair en cela qu’il n’a pas compris dès le départ que la discussion était réalisée directement par mon téléphone et non pas par moi-même, surtout parce qu’il entendait bel et bien ma voix. Par ailleurs, la transcription à l’écrit peut parfois laisser à désirer, même si l’on comprend l’essentiel de ce que la personne au bout du fil souhaite communiquer.

La fonctionnalité est d’ores et déjà disponible « sur tous les téléphones Pixel et sur certains autres téléphones Android ».