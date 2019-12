Pixel 4 : Google lance trois nouvelles fonctionnalités

Google lance aujourd’hui une nouvelle manière de mettre à jour ses appareils baptisée « Pixel Drop ». Grâce à elle, les Pixel 4 récupèrent trois grandes fonctionnalités par mise à jour.

Lorsque Google s’est enfin lancé en tant que constructeur sur la scène Android, nombreux ont été ceux espérant une maîtrise aussi fine qu’Apple sur ses appareils. Au final, il n’en aura rien été, puisque les spécificités d’Android font qu’émuler un écosystème fermé est presque impossible.

Reste que plus les années passent, et plus le système d’exploitation mobile arrive à reprendre contrôle de ses principaux éléments, comme avec le Projet Treble par exemple. Google, lui, montre aujourd’hui qu’il veut offrir quelques exclusivités à ses smartphones, les Pixel.

Les Pixel 4 et Pixel 4 XL profitent en effet aujourd’hui d’un nouveau type de mise à jour. Baptisées « Pixel Drop », celles-ci vont permettre au constructeur de ne pas seulement se contenter d’apporter les patchs de sécurité mois après mois, mais aussi quelques nouvelles fonctionnalités.

Mode portrait post capture

Pour cette première fournée, nous avons le droit à trois fonctionnalités majeures. La première est à voir du côté du mode portrait. Dans Google Photos, il vous est désormais possible d’activer le mode portrait après avoir capturé une photo normalement.

Cette fonctionnalité est aussi bien disponible pour les photos que vous avez prises avec votre Pixel 4, qu’avec celles capturées des années auparavant. Il suffit d’aller dans Modifier et d’augmenter le flou d’arrière-plan !

Intelligence artificielle anti spam

La deuxième fonctionnalité est pour le moment réservée aux utilisateurs américains, puisque liée aux nouvelles capacités de Google Assistant. Avec « Call Screen », l’intelligence artificielle repère un appel téléphonique réalisé par un robot de spam et ne vous dérangera pas avec celui-ci, affichant simplement une notification pour vous prévenir de cet appel.

Notez que toute cette détection se fait localement sur votre appareil, garantissant la sécurité de vos données personnelles.

De meilleurs appels vidéo

La troisième et dernière fonctionnalité est à voir du côté des appels vidéo réalisés par Google Duo. Le smartphone va désormais automatiquement recadrer l’appel pour garder votre visage au centre de l’image, et intégrer les personnes passant derrière vous si cela arrive.

Google promet également des améliorations de qualité audio sur les Pixel 4 grâce à l’intelligence artificielle. Le service se rend aussi compatible avec les flux vidéo à 90Hz pour s’adapter à votre écran.

Plus encore, sur les Pixel 2, 3 et 4 cette fois-ci, un mode portrait peut être appliqué automatiquement en pleine vidéo pour flouter l’arrière-plan.

Et plus encore

Voici les trois grandes fonctionnalités mises en avant, mais d’autres se cachent dans cette mise à jour. Les Pixel 3 et 3a récupèrent par exemple les sous-titres automatiques intégrés au système, quand l’application d’enregistrement audio qui convertit automatiquement les conversions en texte se déploie plus largement sur la gamme. Le nouveau Google Assistant se déploie également dans d’autres pays anglophones, comme l’Angleterre, le Canada, l’Irlande et l’Australie.

La dernière à retenir est un changement sur la gestion de l’espace de stockage sur tous les Google Pixel. Les caches des applications vont désormais être automatiquement compressés par le système pour améliorer sa capacité à garder plusieurs applications actives à la fois.

Ces mises à jour sont actuellement en cours de déploiement, et Google promet que ce premier « Pixel drop » ne sera pas le dernier. Utilisateurs de Pixel, vous êtes prévenus : Google veut désormais vous offrir toujours plus de nouvelles fonctionnalités, plus rapidement.