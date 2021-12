Les Pixel 6 et Pixel 6 Pro ont désormais tout pour être utilisés par des photographes professionnels

Adobe a ajouté le support des Pixel 6 et Pixel 6 Pro dans la gestion des fichiers RAW sur Lightroom et Photoshop. De quoi permettre aux photographes de développer leurs photos capturées avec les smartphones de Google.

Les derniers smartphones haut de gamme de Google, les Pixel 6 et Pixel 6 Pro, misent avant tout sur les performances photo. Il faut dire qu’au cours des années, la firme a acquis une excellente réputation pour la gestion des clichés, que ce soit avec le mode portrait ou le mode cliché nocturne. Cette année, les Pixel 6 et Pixel 6 Pro profitent de nouveautés comme des capteurs mieux définis ou l’arrivée des modes panoramique avec mouvement ou pose longue.

Néanmoins, il manquait encore un atout de taille aux deux smartphones du constructeur pour en faire des appareils photo convaincants : la gestion des fichiers RAW. S’il est déjà possible d’enregistrer les clichés en RAW en plus du JPG, le principal logiciel de développement RAW du marché, Adobe Lightroom, ne prenait pas encore complètement en charge les fichiers générés par les Pixel 6. Du moins jusqu’à cette semaine.

Comme le rapporte le site 9to5Google, Adobe a finalement mis à jour la liste des smartphones compatibles avec son extension Adobe Camera RAW. C’est cette extension qui va permettre le développement des fichiers RAW aussi bien dans Photoshop que dans Lightroom ou Lightroom Classic.

Cette mise à jour des appareils photo ajoutés à Camera RAW intègre donc plusieurs smartphones et boîtier, parmi lesquels le module ultra grand-angle des l’iPhone 12 et 12 mini, la nouvelle GoPro Hero 10 Black, le Sony A7 IV, les trois modules photo du Samsung Galaxy Z Fold 3 mais, surtout, l’ensemble des capteurs photo des Pixel 6 et Pixel 6 Pro.

L’ensemble des capteurs des Pixel 6 pris en charge

Adobe Camera RAW permet ainsi désormais de développer les fichiers RAW générés par :

Google Pixel 6 Appareil photo selfie Appareil photo grand-angle Appareil photo ultra grand-angle

Google Pixel 6 Pro Appareil photo selfie Appareil photo grand-angle Appareil photo ultra grand-angle Appareil photo téléobjectif



Dans tous les cas, les fichiers RAW capturés utilisent un format de fichier DNG. Pour les développer, il faudra cependant utiliser au moins la version 14.1 de Camera RAW, la version 5.1 de Lightroom et la version 11.1 de Lightroom Classic.

Concrètement, l’intégration des fichiers RAW générés par les Pixel 6 et Pixel 6 Pro va permettre de proposer des retouches plus poussées sur les photos capturées par les deux smartphones. Un fichier RAW n’est pas une image, mais l’ensemble des données de la photo, avant qu’elles ne soient interprétées sous forme d’image. De quoi permettre une plage de retouche bien plus profonde qu’avec une photo JPG en permettant de modifier davantage la luminosité, la saturation, le voile ou les ombres d’une photo.

Notons cependant que si les logiciels d’Adobe prennent désormais en compte les profils de couleur des Pixel 6 et 6 Pro, ce n’est pas encore le cas pour la correction de l’objectif. Les logiciels d’Adobe peuvent en effet permettre de modifier les distorsions optiques engendrées par les objectifs d’appareil photo ou les aberrations chromatiques. Des corrections qui ne sont donc pas prises en charge sur Lightroom.

