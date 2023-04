Netflix : l’offre avec pub devient bien plus intéressante, sans augmentation de prix

Dans une lettre à ses investisseurs, l'entreprise derrière le service de streaming de films et séries s'est félicité des bons chiffres du 1er trimestre 2023, notamment grâce à son offre avec publicité. Netflix annonce donc deux améliorations majeures pour cet abonnement.

Netflix rend son offre avec pub un peu plus intéressante qu’avant. Dans la lettre aux investisseurs de la plateforme de streaming vidéo par abonnement (SVOD) pour le 1er trimestre 2023, l’entreprise a annoncé qu’elle allait améliorer deux points importants de son offre Essentiel avec publicités à 6 euros par mois.

Lancée dans 12 pays dont la France depuis novembre 2022, cette offre permet aux utilisateurs de consommer la quasi-totalité du contenu du catalogue Netflix à bas prix, moyennant des pubs de 15 ou 30 secondes affichées pendant ou avant les contenus regardés.

Si vous étiez en grande majorité opposés à cet abonnement lors de notre sondage avant sa sortie, cette offre a pourtant trouvé son public, selon Netflix.

Meilleure qualité et plus d’écrans

En effet, l’entreprise se félicite des « performances et de la trajectoire saine » des chiffres de l’abonnement Essentiel avec pubs au 1er trimestre 2023. « Particulièrement aux États-Unis », note l’entreprise, où le revenu total moyen par abonné à cette offre dépasse désormais… celui de l’abonnement Standard.

En bon prince, Netflix annonce donc une amélioration de ses avantages, sans frais supplémentaires :

Alors que la qualité vidéo était jusqu’ici plafonnée à 720p, elle passe à 1080p.

Les utilisateurs pourront désormais regarder du contenu sur deux appareils maximum en simultané, contre un seul auparavant.

Des changements qui rendent donc l’offre presque plus intéressante sur le papier que l’abonnement « Essentiel » sans publicité à 9 euros par mois, également limité à 720p et un seul écran. On peut donc s’attendre à ce que celui-ci bénéficie aussi de ces ajouts… ou que l’entreprise l’abandonne à terme.

Reste que l’abonnement impose toujours des publicités, offre environ 5 % de films et séries de moins que les autres offres et ne permet pas de télécharger du contenu pour le regarder hors-ligne.

Ces avantages arriveront-ils en France ?

Pour le moment, le lancement de cette version améliorée de l’abonnement Essentiel avec pubs est limité aux abonnés au Canada et en Espagne.

Netflix a toutefois confirmé son souhait d’étendre ces nouveaux avantages à l’ensemble des 12 pays où l’abonnement est disponible. Selon le média en ligne The Verge, cela devrait donc arriver en France « à un moment ce mois-ci ».

