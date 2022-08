Quels sont les meilleurs VPN pour regarder Netflix en 2022 ?

Si les usages d'un VPN sont aujourd'hui nombreux et essentiels pour sa sécurité en ligne, contourner le géoblocage des plateformes de VOD comme Netflix constitue une bonne part des raisons d'investir dans un de ces services. Mais quels sont les VPN compatibles ? Réponse dans cet article.

Si vous vous êtes intéressés de près ou de loin au marché des VPN, vous avez forcément remarqué que les acteurs étaient particulièrement nombreux. ExpressVPN, NordVPN, Cyberghost… il existe aujourd’hui des dizaines de marques plus ou moins connues qui proposent le même service, mais les fonctionnalités et les performances permettent de les départager. La principale fonction d’un VPN revient à la possibilité de se connecter à des serveurs situés aux quatre coins du monde, et donc d’avoir accès aux services uniquement distribués sur place. On pense donc en premier lieu aux services de VOD, dont les catalogues diffèrent d’en France.

Comment départager un service identique en tout point sur le papier ?

Sur le papier, il est difficile de différencier un VPN d’un autre. Comment départager en effet deux fournisseurs qui proposent des milliers de serveurs à des prix allant parfois du simple au double ? La réponse se trouve dans la qualité des services proposés : rapidité des serveurs, stabilité de la connexion, possibilité de télécharger en peer-to-peer (torrent) et bien sûr possibilité d’accéder au catalogue américain de Netflix.

Sur la plupart de ces critères, il est difficile de juger de la qualité d’un fournisseur de VPN sans avoir pu tester réellement ses services. C’est particulièrement le cas en ce qui concerne l’accès à Netflix US. La société de SVOD américaine a en effet mis en place depuis quelque temps maintenant un système anti-VPN. Certains parviennent à le contourner en fonction des serveurs (parfois dédiés), tandis que d’autres n’y arrivent tout simplement pas.

Est-ce légal ?

En théorie, il est légal d’utiliser un VPN pour se connecter à un service de VOD, les marques ne sont pas dupes et savent très bien qu’il s’agit d’un usage très prisé de leurs clients. Cependant, il faut avoir en tête que la législation et les conditions générales d’utilisation peuvent varier d’un pays à l’autre. Pensez donc bien à vous renseigner sur les règles locales en vigueur concernant l’utilisation d’un VPN.

Pourquoi les VPN gratuits sont inefficaces ?

Pour éviter de mettre la main à la poche en plus des tarifs déjà élevés des abonnements aux plateformes de VOD, on serait de temps en temps tenté de se tourner vers des VPN gratuits pour alléger la facture, ce n’est pourtant pas la meilleure idée qu’il soit. Pourquoi ? Tout simplement, car la nature d’un VPN gratuit limite d’abord grandement la bande passante et le nombre de serveurs, il est assez rare de tomber sur un service qui permet de lire des vidéos en streaming depuis un serveur situé à l’autre bout du monde. Mais c’est avant tout sur des questions de sécurité qu’il faut se tourner, l’article ci-dessous pourrait vous aider à y voir plus clair sur ce point.

Quels sont les VPN qui permettent d’accéder efficacement à Netflix US (ou d’autres pays)

Notre comparateur de VPN permet justement en un clin d’œil de savoir quels sont les meilleurs VPN en ce qui concerne l’accès aux différents catalogues étrangers. Nous avons toutefois testé ceux qui s’en sortent le mieux avec les meilleures performances.

Cyberghost

Dans le monde des VPN, Cyberghost est très souvent cité comme une référence. Il faut dire que cette réputation n’est pas galvaudée tant le service propose des prestations de qualité notamment grâce à son application, l’une des meilleures du genre. Le service propose l’accès aux catalogues des services de VOD à l’étranger via le contournement des géoblocages avec des serveurs dédiés, sans doute l’une de ses features les plus intéressantes.

Pour en savoir davantage, vous pouvez lire notre avis complet du VPN Cyberghost.

ExpressVPN

Express VPN est l’un des services disposant d’une des meilleures réputations du marché. Il propose avant tout de très bonnes performances et mise sur sa simplicité ainsi que sa disponibilité sur de nombreux appareils.

Avec environs 3 000 serveurs répartis dans 94 pays, Express VPN n’est clairement pas le VPN disposant de la plus grande force de frappe. Mais les vitesses de connexion sont excellentes et permettent de profiter du streaming depuis les plateformes de VOD étrangères dans la meilleure qualité possible. Même si contrairement à son concurrent du dessus, celui-ci ne dispose pas de serveurs dédiés, il faudra simplement se connecter au serveur du pays correspondant.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre avis complet sur ExpressVPN.

ProtonVPN

ProtonVPN est un vétéran du monde des réseaux virtuels en ligne. Le service possède plus de 1 300 serveurs dans 61 destinations et propose d’excellentes performances, quel que soit le pays (en fonction bien sûr de la distance). Il propose aussi un système de contournement des géoblocages très efficace. Il suffit de se connecter à un serveur américain, canadien ou allemand pour accéder aux catalogues nationaux de Netflix. Mais aussi des autres acteurs principaux de la vidéo en streaming. Attention cependant à sa version gratuite qui propose une bande passante limitée ainsi qu’un nombre restreint de serveurs, les États-Unis étant absents de cette liste.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre avis complet sur ProtonVPN.

