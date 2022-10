Google/Android TV : quel VPN choisir en 2022 ?

Les VPN proposent aujourd’hui de nombreux services très utiles sur une large gamme d’appareils connectés. Si l’on connaît déjà leurs bénéfices pour les ordinateurs et les smartphones, leur utilisation s’avère aussi très utile sur Google TV.

À la base utilisés pour protéger les échanges de données entre appareils connectés au web ainsi que son anonymat, les VPN proposent désormais de nombreuses autres fonctionnalités qui dépassent largement ces cadres. Parmi elles : le contournement des restrictions géographiques ou géoblocage.

Cette fonctionnalité permet dans les grandes lignes d’accéder, légalement, aux contenus bloqués dans une localité en raison des différentes législations en vigueur. Quoi de plus logique donc d’installer directement un VPN sur son téléviseur pour profiter des catalogues des plateformes de streaming et de VOD du monde entier sur grand écran, dans les meilleures conditions possibles.

Pourquoi utiliser un VPN sur TV connectée ?

Installer un VPN sur son téléviseur connecté comporte de nombreux avantages. Tout d’abord pour bénéficier d’une connexion sécurisée et anonyme lorsque vous naviguez depuis votre TV. Ensuite, suivant le VPN choisi, la politique de non-conservation des logs assure que vos données personnelles ne peuvent pas être partagées, et donc vous éviter les potentielles publicités ciblées de telle ou telle application.

Mais le plus gros avantage reste sans doute la possibilité de contourner les politiques de géoblocage instaurées par certains pays. En délocalisant votre adresse IP sur un serveur situé aux États-Unis ou au Japon par exemple, on peut accéder sans restrictions à tous les contenus audio et vidéos hébergés depuis là-bas. De quoi accéder à de nombreux films ou séries qui ne sont pas disponibles en France à cause de la chronologie des médias, mais surtout des soucis de licence.

Les VPN parfaits pour Netflix

Quels sont les meilleurs VPN pour regarder Netflix en 2022 ?

On peut aussi penser aux services d’IPTV, un VPN, permettant d’accéder à toutes leurs offres de manière plus sécurisée, ces derniers ayant une réputation d’être peu sûrs. Certains services, même en France, ne sont d’ailleurs pas accessibles sans VPN. Dans tous les cas, nous vous conseillons de privilégier les services tiers d’IPTV légaux comme Molotov. Il est cependant tout à fait possible de configurer un accès IPTV via Kodi sur Google TV couplé à un VPN, notamment pour les chaines étrangères.

Quels sont les meilleurs VPN sous Google TV ?

La majorité des VPN de notre comparateur disposent d’une version Google TV accessible directement depuis le Play Store. Nous avons sélectionné les trois meilleurs services en fonctions de plusieurs critères : interface, performances et compatibilité avec des contenus géobloqués.

ExpressVPN : Le plus efficace

Fort de ses plus de 10 ans d’ancienneté et d’expérience, ExpressVPN a toujours misé sur ses performances pour mettre en avant son offre. Avec plus de 3 000 serveurs et 160 localisations réparties dans 94 pays, le service ratisse large, même si ces chiffres sont moins élevés que ses principaux concurrents. Qu’à cela ne tienne, c’est l’efficacité qui prime. C’est côté performances que ExpressVPN met l’accent, en mettant en avant son protocole maison nommé Lightway et faisant concurrence au Protocole Open-Source Wireguard que de nombreux services utilisent déjà.

D’une manière générale, les serveurs d’ExpressVPN affichent de très bons débits, souvent supérieurs à ce que l’on retrouve chez de nombreux autres services. On note tout de même que le VPN a fait le choix de ne pas proposer de serveurs spécialisés (Streaming, P2P, Tor, etc.). ExpressVPN revendique, depuis sa création, une confidentialité totale concernant les informations sensibles de ses utilisateurs. Le service applique donc une politique de zéro log stricte qui a prouvé de nombreuses fois son efficacité, même si l’on a encore des doutes, comme nous le détaillons dans notre avis complet.

NordVPN : La référence

Vous avez forcément entendu parler de NordVPN, que ce soit à la télévision ou sur le web. Il s’agit sans doute du service de VPN le plus connu à ce jour, mais sa réputation n’est pas galvaudée, car est aussi l’un des plus efficaces. Son autre point fort concerne ses performances, des débits excellents et un ping très maîtrisé selon le pays où l’on se connecte, même s’il ne faut pas s’attendre à des miracles depuis l’autre bout du monde. Quelle que soit l’utilisation, Nord VPN répond remarquablement à l’effort, que ce soit pour le streaming de vidéo depuis les plateformes de VOD (Netflix, Prime Video, Disney+, etc.) ou pour le téléchargement en P2P. Il dispose d’ailleurs de serveurs spécifiques pour ce type d’utilisation, ce qui n’est pas le cas partout.

Il est bon de savoir que NordVPN fait partie des VPN ayant une politique de transparence assez poussée, notamment concernant la conservation des données. Le service a fait appel à quatre sociétés d’audits indépendantes pour confirmer sa politique de confidentialité : aucune donnée d’utilisateur n’est conservée si partagée à des tiers. Si vous souhaitez en savoir plus sur Nord VPN, vous pouvez consulter notre avis complet.

ProtonVPN : Le plus sûr

ProtonVPN est un vétéran du monde des réseaux virtuels en ligne. Le service possède plus de 1 300 serveurs dans 61 destinations et propose d’excellentes performances, quel que soit le pays (en fonction bien sûr de la distance). Il propose aussi un système de contournement des géoblocages très efficace. Il suffit de se connecter à un serveur américain, canadien ou allemand pour accéder aux catalogues nationaux de Netflix, mais également d’autres acteurs de la vidéo en streaming. Attention cependant à sa version gratuite qui propose une bande passante limitée ainsi qu’un nombre restreint de serveurs, les États-Unis étant absents de cette liste.

Concernant la politique de rétention des données de ProtonVPN, celle-ci est très claire (quoiqu’en anglais) : le fournisseur affirme ne retenir aucune information concernant l’utilisation que font ses utilisateurs de ses serveurs VPN. La seule donnée recueillie par ProtonVPN concerne le moment où un utilisateur se connecte à l’un de ses serveurs (et uniquement l’horodatage). Il s’agit de l’un des services de VPN les plus sûrs et transparents à ce jour comme nous le précisons dans notre avis complet.

Comment installer un VPN sur sa TV connectée ?

Suivant votre appareil (TV ou box Android), la méthode d’installation diffère. Évidemment, la méthode la plus simple est de pouvoir installer l’application directement sur son appareil lorsque celle-ci est compatible en passant par le Play Store. Cependant, même si votre TV n’est pas compatible, il est toujours possible d’utiliser un service de VPN en passant par votre routeur.

Les smart TV et box sous Google TV/Android TV

En attendant un hypothétique téléviseur Pixel par Google, Google TV (anciennement Android TV) reste l’OS TV le plus répandu chez les constructeurs de TV. Voici les marques concernées :

Sony

Panasonic

Philips

TCL

Toshiba

Sharp

Hisense

Hitachi

Xiaomi

Et si votre TV n’est pas connectée, l’alternative des boitiers sous Google TV est un excellent moyen d’y pallier. Ces derniers utilisent la même interface, même s’ils ne disposent pas forcément des mêmes mises à jour en fonctions des marques. Si un boitier TV vous intéresse, nous ne pouvons que vous conseiller de vous tourner vers la Nvidia Shield TV qui reste la meilleure box Google/ Android TV du marché encore aujourd’hui. Vous pouvez aussi vous tourner vers la solution de Google, le Chromecast avec Google TV, un dongle HDMI très efficace pour transformer n’importe quel téléviseur en TV connectée.

Certains opérateurs comme Bouygues Télécom ou Free intègrent Google TV dans leurs décodeurs TV, comme c’est le cas avec la Bbox 4K ou la Freebox Pop. Même si les interfaces ont été partiellement customisées par l’opérateur, le Play Store est bien accessible avec l’ensemble des VPN téléchargeables.

Les smart TV sous un autre OS (WebOS, Firefox OS…)

En dehors de Google TV, il y a bien évidemment d’autres OS maison exploités par les autres marques. On pense notamment à WebOS chez LG, TizenOS chez Samsung, ou FireOS TV. Si chacun dispose d’un panel d’applications communes, ce n’est pas franchement le cas des VPN qui ont délibérément privilégié de développer leurs applications en priorité sur GoogleTV ou FireOS (lui-même basé sur Android), les plateformes les plus répandues à ce jour.

Il est cependant bien possible d’utiliser un VPN sur ces plateformes sans devoir passer par une application, mais bien simplement par une box internet, routeur ou modem.

La plupart des routeurs modernes ou box opérateurs (Livebox, SFR Box, Freebox ou Bbox) prennent en charge les connexions VPN. Tout ce que vous avez à faire est de saisir manuellement les détails du compte VPN que vous utilisez dans les paramètres de votre routeur. Assurez-vous donc d’abord que votre routeur est bien compatible avec un VPN. Il est néanmoins impossible de donner une marche à suivre précise pour chaque routeur ou box Internet du marché, les interfaces et les façons de procéder pouvant largement varier. Heureusement, les interfaces de connexion de vos box ou routeurs reposent sur les mêmes logiques d’organisation.

Dans tous les cas. Il doit exister un menu « VPN » ou « Réseau Privé » dans cette interface de connexion. Certaines box Internet demanderont un accès spécifique de type « Pro » ou « Utilisateur Avancé » pour avoir accès aux options de VPN, c’est par exemple le cas de la Livebox d’Orange.

Voici les informations qui vous seront généralement demandées.

Nom du VPN ;

URL du serveur ;

adresse mail liée à votre VPN ;

Mot de passe de votre compte VPN ;

Une clé de chiffrement.

Une fois toutes vos informations remplies, cliquez bien sur OK pour les enregistrer et redémarrez votre routeur.

