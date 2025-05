Netflix va tester des pubs générées par IA sur son abonnement le moins cher

Très populaire, l’abonnement standard avec pub de Netflix risque d’afficher encore plus de pubs dans les prochains mois, dont des annonces générées par IA.

Presque 100 millions de téléspectateurs et téléspectatrices dans le monde bénéficient d’un abonnement Neflix incluant des publicités. Dans une conférence dédiée aux annonceurs, le service de streaming a expliqué avoir plus que doublé le nombre d’abonnés à sa formule « standard avec pub », passant de 40 millions d’inscrits en mai 2024 à 94 millions en mai 2025.

Cette belle courbe de croissance devrait s’accompagner d’une belle courbe du volume de publicités. L’entreprise songe même à insérer des pubs générées par IA çà et là, d’après Media Play News.

Plus de pub, parfois avec de l’IA

Se félicitant que les spectateurs et spectatrices « soient aussi attentifs aux publicités interstitielles qu’aux films et aux séries en elle-même », la responsable de la publicité chez Netflix a annoncé que des nouveaux formats publicitaires arriveraient bientôt sur la plateforme, en plus de l’augmentation du volume de publicité « standard ».

Courant 2026, des publicités devraient donc apparaître sur l’écran de pause et même directement en surimpression sur certains contenus via, sans doute, des petites bannières en bas de l’écran. Un modèle à l’américaine qui devrait s’étendre à 12 autres pays dans le monde dans les prochains mois.

Crédit : Netflix

Certaines de ses réclames pourraient d’ailleurs être générées via l’IA, a déclaré Amy Reinhard sans en dire beaucoup plus. L’entreprise précise simplement que cela permettra « de conjuguer les publicités de nos annonceurs avec l’univers de nos contenus« . Une manière de faire apparaître dynamiquement une pub Coca-Cola en plein milieu du désert de Mad Max ?

L’étau se resserre

La formule avec publicités de Netflix ne semble pas connaître la crise avec des internautes passant en moyenne 41 h sur la plateforme. La moitié des nouveaux inscrits choisissent d’ailleurs la formule avec publicités pour commencer. D’où son franc succès.

L’ambition de Netflix étant de doubler ses revenus tirés de la publicité dans l’année à venir. Cela veut dire plus d’yeux sur ses réclames, mais aussi plus de réclames à mettre devant ces yeux. Et avec un forfait standard sans pub presque deux fois plus cher que la formule avec publicités, de moins en moins d’internautes pourront échapper à la publicité désormais.