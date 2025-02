Les sorties Netflix en mars 2025 : voici un large catalogue entre aventure rétrofuturiste, cosy mystery et… Bob l’Éponge

Le mois de mars arrive et Netflix promet une flopée de nouveaux contenus de tous genres ! Entre l’anime Frieren, le nouveau film des frères Russo, le cosy mystery signé Shondaland, le film Bob l’Éponge (ou plutôt Plankton), il y aura de quoi s’occuper malgré le temps morose.

Mars est déjà là et Netflix dévoile son catalogue de nouvelles sorties pour le mois du printemps. Entre programmes cultes et inédits, nous n’aurons que l’embarras du choix entre films et séries de tous genres.

Mars attaque !



L'agenda du mois est là. pic.twitter.com/B1EzqywbxH — Netflix France (@NetflixFR) February 27, 2025

Les séries à voir sur Netflix en mars 2025

Frieren (1er mars)

Le manga phénomène qui a son adaptation animée depuis plus d’un an arrive enfin sur Netflix ! L’histoire est celle de Frieren, une elfe qui a sauvé le monde aux côtés de ses compagnons d’aventure. Viennent les adieux avec ces derniers mais seule Frieren n’est pas touchée par la séparation et promet même de les retrouver 50 ans plus tard, pas grand-chose dans la vie d’un elfe. Un demi-siècle plus tard, l’elfe retrouve ses compagnons, qui ont bien vieilli. Sous le coup de l’émotion, Frieren reprend la route de l’aventure, là où tout s’est terminé, afin de comprendre ses propres sentiments.

Adolescence (13 mars)

Adolescence est probablement l’une des plus grosses attentes de ce mois-ci. Si vous n’en avez jamais entendu parler, sachez qu’il s’agit d’un thriller qui pourrait en marquer plus d’un. Jamie, adolescent de 13 ans d’une famille ordinaire d’une petite ville du Royaume-Uni, est arrêté pour le meurtre d’une camarade de classe. En plus de l’enquête elle-même, cette mini-série dont chaque épisode est filmé en un seul plan-séquence continu met en lumière les bouleversements vécus par chaque protagoniste dans cette affaire, et ce dans un climat particulièrement oppressant.

La Résidence (20 mars)

132 chambres. 157 suspects. Un mort. Shondaland signe là un cosy mystery dans la même veine que la série de films À couteaux tirés avec Daniel Craig. Sauf qu’ici nous ne sommes pas dans un petit village où tout le monde se connaît ou dans un manoir perdu entre aristocrates, mais dans la Maison-Blanche au beau milieu d’un dîner d’État. Cordelia Cupp, l’une des meilleures détectives au monde, enquête sur la mort du directeur du personnel, particulièrement détesté par ses employés.

Les films à voir sur Netflix en mars 2025

Plankton : Le film (7 mars)

Ce nouveau film prenant place dans l’univers de Bob l’Éponge se déroule cette fois du point de vue de l’antagoniste principal, Plankton. Alors qu’il cherche toujours à faire du tort à M. Krabs et dominer le monde, son histoire d’amour compliquée avec Karen l’ordinateur pousse cette dernière à prendre les devants en semant le chaos.

La Tresse (8 mars)

En Inde, au Canada et en Italie, les destins de trois femmes que rien ne rassemble mais partagent quelque chose sans le savoir. En Inde, Smita est de la caste des intouchables, autrement dit, une paria qui rêve de voir sa fille rentrer à l’école et échapper à sa condition. En Italie, Giulia reprend l’atelier de son père lorsque celui-ci est hospitalisé, mais pour découvrir que l’entreprise familiale est ruinée. Au Canada, Sarah est une avocate talentueuse promue à la tête de son cabinet, mais qui apprend en même temps être gravement malade.

The Electric State (14 mars)

The Electric State est la dernière production des frères Russo qui réunit à l’écran Chris Pratt et Millie Bobby Brown. Dans un monde au style rétrofuturiste, Michelle est une orpheline sur la trace de son frère. Sa route croise celle d’un contrebandier excentrique qui l’aidera à survivre dans l’Electric State, un lieu où ont été bannis les robots après l’échec d’un soulèvement contre l’humanité.

Les documentaires à voir sur Netflix en mars 2025

Chaos : Les meurtres de la famille Manson (7 mars)

Dans ce documentaire inédit, Netflix propose une relecture d’une des affaires criminelles les plus marquantes des dernières décennies : le meurtre de Sharon Tate par des membres de la secte de Charles Manson. Le documentaire, à coup d’images d’archive inédites, s’intéresse aux zones d’ombres derrière cette affaire telles que les liens entre cette affaire et Jack Ruby ou avec le projet MK-Ultra de la CIA qui devait mettre au point des outils de manipulation mentale.

Les autres sorties Netflix en mars 2025

1er mars :

Yellowstone – Saisons 1 à 4

Young Sheldon – Saison 7

Resident Alien – Saisons 1 à 4

Bee Movie : Drôle d’abeille

Still Alice

Taxi Driver

Baby Boss

Les Croods

Tout nous sourit

2 mars :

Frida

Police

3 mars :

Hot Wheels Let’s Race – Saison 3

4 mars :

With Love, Meghan

Andrew Schulz : LIFE

5 mars :

Et si c’était vrai…

Le Goût des autres

Juste un regard

Le Guépard

6 mars :

Tyler Perry’s Beauty in Black – Saison 1, Partie 2

Migration

7 mars :

La vie portera ses fruits

Exquis

Formula 1 : Pilotes de leur destin – Saison 7

Nadaaniyan : Les cœurs naïfs

10 mars :

L’Exorciste du Vatican

Ballerina

Traque américaine : Oussama ben Laden

12 mars :

1883 – Saison 1

Goliath

Bienvenidos a la familia

Book Club : The Next Chapter

13 mars :

Love is Blind : Suède – Saison 2

Jours de tonnerre

14 mars :

Rick & Morty – L’intégrale

Khakeee : Chronique d’un flic du Bengale

15 mars :

Orgueil & Préjugés

16 mars :

Fatal

Pitch Perfect – 3 films

Scarface

Us

17 mars :

Cocomelon Lane – Saison 4

18 mars :

Ad Astra

The Big Short

19 mars :

Le petit Spirou

Twister : En pleine tornade

20 mars :

On parie ?

21 mars :

Revelations

Go !

Au fin fond de la petite Sibérie

25 mars :

Chelsea Handler : The Feeling

Héros fragile

26 mars :

Rupture Pour Tous

Faute de preuves

Million Dollar Secret

27 mars :

Vermines

Gold & Greed : Une impitoyable chasse au trésor

La loi de la plus forte

28 mars :

Demain est un autre jour

De parfaites demoiselles

30 mars :

Manchester by the Sea

Morbius

31 mars :

Disparues : le tueur de Long Island

La monnaie de leur pièce

Nouvelle École : Italie – Saison 2

Les Promesses du cœur

