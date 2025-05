Amazon baisse le prix du dernier MacBook Pro avec la puce M4 Pro, un vrai monstre de puissance pour les utilisateurs exigeants

L’année dernière Apple a sorti le PC portable ultime en la personne du MacBook Pro M4. La version avec la puce M4 Pro et 24 Go de RAM se retrouve aujourd’hui bradé de quelques centaines d’euros sur Amazon et passe de 2 399 euros à 2 129 euros.

Apple, c’est cher et le cas du MacBook Pro M4 Pro sorti en novembre 2024 au prix de 2 399 euros ne déroge pas à la règle. L’ordinateur renferme tout de même une puissance assez dingue capable de satisfaire n’importe quel professionnel, créateur ou développeur en quête de performances. Alors, quand il y a une promotion avec 270 euros de réduction comme aujourd’hui, il ne faut pas se priver.

Les avantages du MacBook Pro M4 Pro

Sa puissance hors du commun

L’écran mini-LED qui fait des ravages

Une autonomie réelle de 15 h en usage intensif, du jamais vu

Au lieu de 2 399 euros, le MacBook Pro M4 Pro, avec 24 Go de RAM et 512 Go de stockage, est actuellement affiché à 2 129 euros sur Amazon, soit plus de 10 % de remise.

Le MacBook Pro reste sur un design classique

Apple a mis tout son savoir-faire dans ce dernier MacBook Pro. Déjà, à l’extérieur, vous avez un laptop ultrafin et léger : 355,7 x 248,1 x 16,8 mm pour 2,15 kg. Le poids peut paraître élevé, mais c’est le sacrifice auquel il faut consentir pour profiter d’un système de refroidissement performant et surtout une batterie digne de ce nom. Pas de révolution dans le design, on retrouve les lignes de 2021 avec le châssis en aluminium, une référence en la matière.

Le seul petit détail qui fait défaut se voit comme le nez au milieu de la figure : c’est l’encoche. Elle prend de la place et phagocyte une petite partie de l’écran, alors qu’un poinçon aurait été beaucoup plus discret, surtout vu le prix du laptop. Par contre, on applaudit le remplacement de la Touch Bar pour les touches physiques. Le Touch ID intégré, lui, est toujours là et fait son office.

Un PC qui dégage une puissance astronomique

Pas d’Oled sur le MacBook Pro version M4 Pro, mais le Liquid Retina XDR reste impressionnant. D’autant que vous l’avez ici sur la version 14 pouces qui affiche 3 024 x 1 964 pixels avec un contraste quasi-infini et des noirs absolument parfaits. Là-dessus, il n’y a rien à redire. Les couleurs sont naturelles, le taux de rafraîchissement adaptatif ProMotion 24-120 Hz est au rendez-vous, c’est presque un sans faute.

Enfin, la puce Apple M4 Pro est vraiment énervée niveau puissance puisqu’elle est 45 % plus puissante que la puce M3, tout simplement. Dommage qu’Apple ne s’ouvre pas plus au gaming, car ce MacBook M4 Pro a clairement les moyens de faire tourner les jeux les plus récents. 24 Go de RAM, un SSD de 512 et une batterie qui offre une autonomie de 15 h en usage intense, ce laptop rend une copie quasi-parfaite. Il ne lui manque que le WiFi 7 pour être au top.

Vous pouvez en apprendre beaucoup plus sur le MacBook Pro M4 en lisant notre test complet de cet ordinateur, qui a obtenu 9/10 tout de même.

Si vous hésitez sur votre prochain modèle de MacBook, notre guide d’achat sur les meilleurs laptop Apple peut vous mettre sur les rails.

