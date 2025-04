Le MacBook Air 13 M4 (2025) profite déjà d’une première baisse de prix sur Amazon

Si vous souhaitez upgrader votre vieux MacBook sous Intel, vous pouvez vous tourner vers le tout nouveau MacBook Air 13 avec puce M4. Il subit déjà une première baisse de prix sur Amazon, et se trouve être un bon investissement.

MacBook Air 13 M4 (2025) // Source : apple.com

En passant à la puce M3, le MacBook Air 13 2025 devient l’ultraportable d’entrée de gamme ultime d’Apple. Il n’est pas une révolution qui va tout chambouler, mais plutôt une mise à jour solide et bienvenue pour celles et ceux qui souhaiteraient avoir un MacBook Air. En ce moment, il profite déjà d’une petite ristourne sur Amazon.

Le MacBook Air 13 M4 (2025) en résumé

Des finitions irréprochables

La puissance de la puce M4

Une autonomie longue durée

Lancé à 1 199 euros, le MacBook Air 13 M4 (2025), avec 16 Go de RAM et 256 Go SSD, se négocie aujourd’hui à 1 133 euros sur le site d’Amazon, une première baisse de prix sur le nouveau laptop d’Apple.

Une conception toujours aussi soignée

Le MacBook Air 2025 copie en grande partie le design des trois dernières générations, et ajoute comme élément esthétique un nouveau coloris bleu ciel. Des finitions toujours exemplaires sur cette machine légère et fine équipée d’un écran LCD de bonne qualité. Dommage de ne pas retrouver du Mini-LED ou encore du 120 Hz.

La puce M4 n’est pas la seule nouveauté de cette génération. Il propose une petite nouveauté bien pratique : vous pouvez maintenant le connecter à deux écrans externes 6K et conserver son écran allumé. Quant à la connectique, on trouve uniquement deux ports Thunderbolt 4, une prise jack et le port MagSafe.

La puce M4 dans les entrailles

Le nouveau MacBook Air passe de la puce M3 à la puce M4. Il embarque 10 cœurs pour le processeur et 10 cœurs pour la partie graphique. D’après la marque, les performances de la M4 sont jusqu’à 2 fois supérieures à celles du modèle M1. Et avec 16 Go de RAM par défaut, la puce M4 est taillée pour répondre à tous les besoins du quotidien, et se trouve même être à l’aise pour le montage de gros projets en 4K ou le développement d’applications.

Il est, lui aussi, dépourvu de ventilateurs, mais ce n’est pas un souci au vu des optimisations des puces Apple Silicon. Quant à l’autonomie, Apple propose toujours une machine endurante. La firme de Cupertino précise qu’il peut atteindre 18 heures. Il vous tiendra facilement la journée entière et se recharger via un câble USB-C 70 W.

Nous n’avons pas encore réalisé le test sur le MacBook Air 13 M4, mais vous pouvez lire celui de nos confrères Numerama.

