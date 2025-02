La version AMD du Zenbook 14 OLED 2024 d’Asus profite d’une belle baisse de prix et devient une alternative séduisante au MacBook

L’Asus Zenbook 14 OLED existe en deux versions : avec une puce Intel et une puce AMD. Ici, c’est la seconde option dont il est question, un monstre de puissance qu’il est possible d’apprivoiser pour 899,99 euros chez Boulanger, contre 1 299,99 euros habituellement.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Avec l’Asus Zenbook 14 OLED version AMD, la marque propose un PC portable puissant, fin et léger. La différence avec le modèle Intel ? Vous perdez un port Thunderbolt. Alors oui, il ne répond pas aux 40 TOPS réclamés par Microsoft qui font qu’il peut être certifié Copilot+ et fonctionner avec l’IA. Mais si c’est une option qui ne vous intéresse pas outre mesure, vous avez là une très bonne machine qui bénéficie de 400 euros de réduction chez Boulanger si vous avez un appareil à faire reprendre, sinon 300 euros, ce qui est déjà bien.

Les points forts de l’Asus Zenbook 14 OLED

La qualité de son écran OLED Full HD 14 pouces 60 Hz

L’AMD Ryzen 7 8840HS déploie toute sa puissance

Une autonomie de 15h qui tient ses promesses

Cette version de l’Asus Zenbook 14 OLED, l’UM3406HA-DRQD131W, coûte normalement 1299,99 euros. Mais chez Boulanger, il est affiché en ce moment à 999,99 euros. En plus, si vous avez un produit à faire reprendre, vous avez un bonus de 100 euros sans compter le prix de reprise. Donc, vous êtes assuré de l’avoir au moins à 899,99 euros.

Un ultraportable qui ne rechigne pas à la tâche

Avec le Zenbook 14 OLED sorti en mars 2024, Asus a tout simplement sorti l’artillerie lourde pour proposer un PC portable qui marche sur les platebandes d’Apple. Il affiche des dimensions à faire pâlir la marque à la pomme : 31,24 x 22,01 x 1,49 cm pour seulement 1,2 kilo. Un PC qu’on n’aura pas de mal à glisser dans un sac ou une valise pour l’utiliser depuis n’importe où. Pour ne rien gâcher, malgré un port Thunderbolt en moins, il propose une connectique généreuse, capable de le transformer en véritable centre multimédia.

Vous retrouvez donc un port USB 3.2 Gen 1, un port USB-C 3.2 Gen 2, un port HDMI 2.1 et une prise combo micro/casque. Ainsi, vous pouvez vous poser devant son bel écran OLED Full HD de 14 pouces pour réaliser toutes sortes de tâches et de travaux. La gamme de couleurs DCI-P3 à 100% permet d’apprécier chaque nuance affichée et n’est gâchée que par le pic de luminosité un peu bas de 600 nits.

Asus a su bien exploiter les composants de son PC

Pour faire tourner son PC, Asus utilise le processeur AMD Ryzen 7 8840HS, doté de 8 cœurs, cadencé à 3,3 GHz de base et pouvant être boosté à 5.1 GHz si vous avez un besoin supplémentaire de puissance. Il est accompagné de pas moins de 32 Go de RAM DDR5 qui lui permettent d’exécuter toutes vos apps et logiciels avec fluidité et sans souffler. Pour compléter le tableau, vous disposez d’un SSD 1 To en PCIe avec Windows 11.

Un autre point qui impressionne sur cette machine, c’est l’autonomie. Le passage d’Intel à AMD n’aura eu aucun effet sur elle puisque vous pouvez compter dessus pendant 13h à 15h en usage classique, de quoi tenir durant une journée entière sans avoir à se rapprocher d’un chargeur. Très peu de chose à reprocher à cette machine, si ce n’est éventuellement son design qui pourrait ne pas plaire à tout le monde, mais ce serait dommage de la laisser passer pour ça.

Si vous souhaitez en apprendre plus sur l’Asus Zenbook 14 OLED, vous pouvez consulter notre test de cette version très similaire, disponible juste ici.

