Le plus grand des nouveaux MacBook Air M4 baisse déjà son prix sur Amazon

Le MacBook Air M4 existe en deux versions avec un écran de 13,6 pouces ou 15,3 pouces. C’est cette dernière qui est concernée ici, avec 512 Go de stockage et 16 Go de mémoire vive, par la petite réduction de 100 euros sur Amazon.

Fraîchement sorti sur le marché, le MacBook Air M4 avec l’écran de 15,3 pouces profite déjà d’une remise de 100 euros. L’occasion de vous procurer un laptop Apple dernière génération puissant, dont les composants sont tournés vers l’avenir avec notamment la prise en charge de l’IA, du Neural Engine et du futur de l’Apple Intelligence. Un ordinateur portable fin, léger et puissant qui ne manque pas de charisme.

Les points forts du MacBook Air M4 15″

Une autonomie qui peut aller jusqu’à deux jours

La puce M4 assure aujourd’hui et assurera demain

Son design fin et léger

Lancé sur le marché le 12 mars 2025 à 1 749 euros, le MacBook Air M4 de 15″ peut être affiché à 1 649 euros sur Amazon si vous cochez la case coupon de 100 euros sur la fiche produit.

Apple continue de faire toujours plus fin et puissant

Avec le MacBook Air M4 15 pouces, Apple fait plus que renouveler la formule de son laptop phare. Elle l’améliore conséquemment et surtout le prépare pour l’avenir avec sa puce M4 taillée pour les usages futurs de l’IA. Toujours aussi fin puisqu’il fait 340,4 x 237,6 x 11,5 mm pour seulement 1510 g, il est aussi très endurant puisqu’il peut tenir pendant au moins deux jours en usage classique, et ils sont peu à pouvoir s’en vanter.

Par contre, là où Apple continue de s’obstiner, c’est sur l’écran : une excellente dalle, certes, sans défauts visuels, mais il s’agit de LCD limité à 60 Hz, ce qui ne vend pas du rêve en 2025. Là où le MacBook Pro affiche du Mini-LED à 120 Hz, le MacBook Air reste un peu fainéant. La marque fait des progrès sur la webcam et propose un module de 12 Mpx pouvant prendre des photos avec une définition de 2250 x 1500 pixels et embarque la technologie Center Stage déjà vue sur iPad.

La puce M4 prépare l’avenir d’Apple en matière d’IA

La force de ce MacBook Air c’est sa puce M4, qui succède à la M3 et propose un meilleur Neural Engine. Ce coprocesseur dédié à l’IA peut reconnaître des visages, flouter du contenu et trier des documents (par exemple) en consommant très peu de ressources. Alors qu’Apple n’a pas encore pleinement déployé la puissance d’Apple Intelligence, la marque à la pomme assure déjà de tout faire tourner avec fluidité avec cette configuration.

D’autant que sur cette version, vous êtes épaulé par 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go. Sur cette version 15,3 pouces, le MacBook profite d’un excellent son stéréo, chose absente sur la version 13,6 pouces. Enfin, l’absence d’un troisième port USB-C est à déplorer alors qu’il aurait été totalement gérable grâce à la puce M4. Mais ça n’empêche pas de faire de cet ordinateur l’un des plus puissants de sa génération.

Vous pouvez retrouver le test complet du MacBook Air M4, mais dans sa version 13″, sur le site de nos confrères de Numerama.

