Disney+ en mars 2025 : Daredevil entame sa renaissance et mariage entre la science-fiction et l’opéra-rock dans O’Dessa

Disney+ a fait fort ce week-end en retransmettant en exclusivité la 97e cérémonie des Oscars, et ce n’est pas fini puisque la plateforme va bientôt faire revivre une licence Marvel qui n’a rien perdu de sa superbe. Nous parlons évidemment de Daredevil, toujours interprété par Charlie Cox.

Disney+ a dévoilé son catalogue de mars et s’il y a bien une série à ne pas louper, c’est Daredevil : Born Again qui marque la renaissance du justifier aveugle dans la cinématographie Marvel. Au programme, nous retrouvons également Sadie Sink au cœur d’un opéra rock SF mais aussi la bande à Orel, Gringe et Serge le mytho.

Les séries à voir sur Disney+ en mars 2025

Daredevil : Born Again (5 mars)

Après une série Netflix supprimée après trois saisons et quelques apparitions dans le MCU, Charlie Cox et Vincent D’Onofrio renfilent leur costume de Daredevil et du Caïd. Matt Murdock continue de combattre le crime à New York, le jour comme avocat et la nuit comme justicier masqué, tandis que Wilson Fisk passe du statut de mafieux à celui de maire de la ville. Avec ce nouveau pouvoir entre les mains, le Caïd compte bien nuire une bonne fois poiur toutes à son ennemi de toujours.

Bloqués (19 mars)

Après le lancement de la deuxième saison de bref., Disney+ invite toute la bande dans son catalogue, à savoir Serge le mytho avec Jonathan Cohen et Bloqués avec Orelsan et Gringe. Reprenant le même format de pastille humoristique, Bloqués se déroule dans l’appartement de deux colocataires, autant bloqués sur leur canapé que dans leur mode de vie de chômeur-célibataire, qui discutent de sujets souvent orientés sur les femmes et le sexe, mais toujours avec un humour décalé.

Les films à voir sur Disney+ en mars 2025

Marie-Line et son juge (11 mars)

Marie-Line, serveuse enjouée et dynamique dans un café au Havre a deux clients réguliers : Alexandre, un étudiant avec qui elle entame une relation, et Gilles, un juge râleur et porté sur le whisky. Lors d’une dispute avec Alexandre, Marie-Line frappe ce dernier mais est condamnée à payer des dommages et intérêts et perd son emploi. Le juge Gilles d’Outremont offre alors à Marie-Line une seconde chance en l’employant comme chauffeur privé.

Thor : Love and Thunder (15 mars)

Dans cette quatrième aventure qui lui est consacrée, Thor, en pleine quête de sens sur sa vie de héros, sort de sa retraite et quitte les Gardiens de la Galaxie pour venir en aide aux siens. Gorr, un être capable de tuer les dieux à l’aide d’une lame maudite, s’en prend à New Asgard où s’étaient établis tous les survivants du Ragnarök. En compagnie de Jane Foster, devenue à son tour une héroïne grâce aux pouvoirs de Mjolnir, Thor compte mettre un terme aux agissements de ce nouvel ennemi.

O’Dessa (20 mars)

Ce nouveau film de science-fiction produit par Searchlight Pictures narre l’histoire d’O’Dessa, une jeune fille de campagne voit sa quête d’un héritage familial la mener jusque dans une ville aussi étrange que dangereuse. Entre opéra rock et dystopie post-apo, O’Dessa avec Sadie Sink (Stranger Things) dans le rôle principal souhaite une chose : faire du bruit !

Les autres sorties sur Disney+ en mars 2025

1er mars :

Gilmore Girls – L’intégrale

Young Sheldon – Saison 7

2-3 mars :

97e cérémonie des Oscars

14 mars :

Serge le mytho

15 mars :

Sly & The Family Stone : L’Héritage

19 mars :

Les Aventures de Paddington – Saison 2

21 mars :

Le monde aime le pain (National Geographic)

24 mars :

David Blaine : Aux frontières de l’impossible (National Geographic)

28 mars :

Alexander et son voyage épouvantablement terrible et affreux