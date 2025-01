Les sorties Disney+ en janvier 2025 : la dernière croisade d’Indiana Jones et l’envers du paradis dans le nouveau thriller Paradise

Après des productions de grosses licences en cascade, Disney+ nous laisse nous remettre de ce mois de décembre avec un catalogue de janvier un peu plus léger. On a tout de même Indiana Jones qui est de retour avec l’ajout du cinquième film, les Simpson avec une saison 36 et une nouvelle série attendue : Paradise.

À partir de ce 2 janvier, les clients Orange auront le privilège de profiter du contenu Disney avec quelques avantages comme un accès aux derniers films 4 mois après leur sortie en salle ou une remise sur leur abonnement Disney+. De quoi profiter de ce catalogue de janvier à un mini prix, d’autant plus qu’Indiana Jones, Paddington et les Simpson font leur grand retour !

Les séries à voir sur Disney+ en janvier 2025

Whiskey on the Rocks (22 janvier)

Une comédie hilarante sur l’une des crises majeures de la Guerre froide qui a presque fait basculer le monde dans une Troisième Guerre Mondiale. En 1981, le sous-marin U-137 de la Marine soviétique s’échoue dans les eaux territoriales suédoises, pays alors neutre durant le conflit. D’un côté, l’URSS envoie une flotte afin de sauver l’équipage du sous-marin, de l’autre, le bloc ouest prépare l’artillerie, pensant faire face à une invasion de la Suède. Au milieu, l’homme sur lequel repose l’issue de cette crise improbable : le Premier ministre suédois Thorbjörn Fälldin.

High Potential (23 janvier)

Mère célibataire de trois enfants le jour et agente d’entretien dans les locaux de la police la nuit, Morgan est une personne à haut potentiel intellectuel. Alors qu’elle réorganise les preuves d’une affaire en cours lors de son service, elle permet de résoudre un crime jusqu’alors insoluble et est engagée comme consultante criminelle. Cela ne vous rappelle rien ? High Potential est le remake américain de HPI qui est déjà un véritable succès outre-Atlantique.

Paradise (27 janvier)

Une des séries les plus attendues en 2025 sur Disney+. Avec Dan Fogelman (This is us) aux manettes, Paradise est un drame captivant et intense avec Sterling K. Brown dans le premier rôle. Cette série se déroule dans une communauté utopique où vivent ensemble les personnalités les plus influentes du monde, bouleversée par un meurtre sordide. Une enquête est alors lancée dans cette atmosphère nouvelle où la tranquillité n’a plus cours, où mensonges et imperfections sont mis en lumière et où les démons de chacun ressurgissent.

Les films à voir sur Disney+ en janvier 2025

Indiana Jones et le Cadran de la Destinée (3 janvier)

En 1944, Indiana Jones et son ami archéologue Basil Shaw échappent de peu aux griffes des nazis en emportant avec eux un artefact mystérieux : une moitié du mécanisme de la machine d’Anticythère. Vingt-cinq ans plus tard, Indiana Jones, fraîchement retraité, reçoit la visite de Helena, la fille de Basil, qui s’intéresse à la mystérieuse relique. Mais il n’y a pas qu’elle, des agents de la CIA ainsi que des mercenaires se lancent à leur poursuite, déterminés à mettre la main sur le mécanisme.

Paddington – 2 films (24 janvier)

Adaptation d’une des œuvres pour enfants les plus populaires en Grande-Bretagne, Paddington raconte l’histoire d’un jeune ours péruvien à la recherche d’une vie meilleure à Londres. Là-bas, il est recueilli par la famille Brown mais découvrira bien vite que la capitale anglaise n’est pas aussi accueillante qu’elle ne le laisse paraître.

Nightbitch (24 janvier)

Entre horreur et bizarre, Nightbitch est un OVNI du grand écran mais d’abord un film qui aborde le sujet des angoisses de la maternité sous un angle fantastique. Dans ce long-métrage, une ancienne artiste devenue mère au foyer, accablée par ce nouveau rôle, devient persuadée qu’elle se transforme en chien la nuit. Une lubie qui ne s’arrange pas à mesure que ses troubles psychiques s’intensifient.

Les autres sorties sur Disney+ en janvier 2025

3 janvier :

Les Simpson – Saison 36

Disney Junior Ariel – Saison 1

Tsunami 2004 : La vague mortelle

8 janvier :

Station 19 – Saison 7

10 janvier :

Chair de poule : Disparitions

Waverly Place : Les Nouveaux Sorciers

15 janvier :

Tracker – Saison 2

1001 vraies pattes – Saison 2

22 janvier :

Marvel – Spidey et ses amis extraordinaires – Saison 3

Démasqué

24 janvier :

Garde Partagée

29 janvier :