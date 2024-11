Les sorties Disney+ de novembre 2024 : un catalogue entre Halloween et Noël qui mélange les genres

Des principales plateformes de SVoD, Disney+ n’est pas la plus prolifique en termes de nouveaux contenus. Ce mois-ci, ce sont seulement 13 films et séries qui font leur entrée dans le catalogue. C’est maigre, surtout quand on voit les prix d’abonnement qui ont augmenté…

Ça a été un peu la douche froide ces dernières semaines pour les abonnés Disney+. Entre augmentation des tarifs, annonce de la fin du partage de compte et disparition des achats in-app sur l’App Store, la plateforme peine à rester populaire. Quand bien même son catalogue, bien que maigre, soit intéressant entre films d’horreur et films familiaux.

Les séries à voir sur Disney+ en novembre 2024

The Old Man – Saison 2 (6 novembre)

The Old Man est de retour deux ans après la sortie de la première saison. Dan Chase, ex-agent de la CIA, fait cette fois équipe avec Harold Harper, ex-directeur adjoint du FBI, afin de retrouver Emily Chase, kidnappée par un chef de clan afghan. Une mission cruciale pour les deux hommes et une saison qui s’annonce plus intense que la précédente.

Grotesquerie (13 novembre)

Disney+ prolonge Halloween avec entre autres cette série d’horreur FX. Grotesquerie narre l’enquête de l’inspectrice Lois Tryon et de sœur Megan, journaliste du Catholic Guardian, sur une série de crimes odieux qui menacent de fragiliser l’équilibre de la communauté.

Rematch – Saison 1 (27 novembre)

Inspirée des duels entre le maître d’échecs Garry Kasparov et le superordinateur Deep Blue, la mini-série Rematch met en scène les événements précédant le match retour. Un an après la victoire de Kasparov, la société IBM parvient à convaincre ce dernier d’accepter une revanche. Pour mettre toutes les chances du côté de Deep Blue, IBM fait appel à Paul Nelson, une des rares personnes ayant fait match nul face à Kasparov, afin d’entraîner la machine.

Les films à voir sur Disney+ en novembre 2024

Les Éternels (8 novembre)

Quelques semaines après les événements d’Avengers : Endgame, les Déviants, des monstres censés avoir disparu il y a de cela plusieurs millénaires, refont surface. Les Éternels qui vivaient alors cachés parmi les humains des siècles durant refont surface pour protéger la Terre des Déviants et prévenir l’Émergence.

Le silence de Mélodie (22 novembre)

Véritable succès littéraire aux États-Unis, Le silence de Mélodie est une adaptation du roman éponyme de Sharon M. Draper. Mélodie est une collégienne de 11 ans atteinte d’une paralysie cérébrale qui l’empêche de marcher et de parler. Elle est plus intelligente que la plupart des adultes mais a moins de chances de réussite que les autres enfants de son âge à cause de sa condition. Lorsqu’une éducatrice l’encourage à intégrer le système éducatif traditionnel, c’est une nouvelle vie de défis qu’elle s’apprête à faire face.

Élémentaire (28 novembre)

Élémentaire est un film d’animation de Disney et Pixar qui, malgré un démarrage compliqué dans les salles obscures, a battu un record de 25 millions de vues en 5 jours sur Disney+. Dans la ville d’Element City, les quatre éléments vivent en parfaite harmonie, ou presque… La communauté des Flamboyants est marginalisée par le reste de la société. Pourtant, Flam, une Flamboyante, et Flack, un Aquatique, parviendront à devenir amis et plus encore…

Les autres sorties sur Disney+ en novembre 2024

1er novembre :

Music By John Williams

Le Croque-Mitaine

15 novembre :

Un conte de Noël, ou presque

19 novembre :

ChinaTown, intérieur

20 novembre :

Tell Me Lies – Saison 2

24 novembre :

Encanto, la fantastique famille Madrigal

29 novembre :

Beatles ’64