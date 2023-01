Disney+ en février 2023 : Harrison Ford, Wu-Tang et Saint-Valentin

Le mois de février est placé tous les ans sous le signe de la Saint-Valentin, mais les nouveautés au catalogue ne sont pas vraiment en rapport avec l'amour. On va cependant pouvoir retrouver Harrison Ford, (re)découvrir le Wu-Tang Clan et bien plus.

Si le mois de février est celui de la Saint-Valentin, il n’y a pas que l’amour ce mois-ci sur Disney+. Le service de SVoD a dévoilé son programme pour le mois prochain et l’application va faire le plein de films et de séries.

Les séries qui arrivent sur Disney+ en février

Wu-Tang : An American Saga

Inspirée des livres The Wu-Tang Manual et The Tao of Wu, la série revient sur l’histoire du Wu-Tang Clan et plus particulièrement la création du groupe de hip-hop. On se retrouve dans un New York sombre, rongé par l’addiction au crack, entre criminalité et musique. De quoi (re)découvrir la réunion d’une douzaine de jeunes noirs américains grâce à RZA.

Web of Death

Si vous avez dévoré Don’t f**k with cats sur Netflix, vous pourriez devenir accro à Web of Death. Cette mini-série suit des détectives amateurs cherchant à résoudre des affaires de meurtres. Leur arme : Internet. Grâce à des recherches en lignes et à l’intelligence collective, certains arrivent à véritablement enquêter en Amérique du Nord.

Anatomie d’un divorce

Un divorce peut aussi être synonyme d’amour et c’est ce que raconte cette nouvelle série à regarder sur Disney+ en ce mois de février. Salarié de Manhattan, Toby Fleishman s’est séparé il y a quelques mois de sa femme Rachel et partage avec elle la garde de ses enfants. Mais un jour, son ex-femme disparaît sans laisser de traces : alors que Toby tente de refaire sa vie, de concilier travail et vie personnelle, il doit faire un travail introspectif pour comprendre ce qui est arrivé à Rachel.

1er février : Philadelphia (saisons 8 à 15) Chefs vs Wild Tous en cœur We are now (saisons 1 à 3) Cool Attitude : Encore plus cool (saison 2) Lignée de prédateurs (saison 1)

8 février : Destination Wild : Amérique centrale (saison 1)

15 février : Wu-Tang : An American Saga Mort sur le campus Jusqu’à la racine : histoires de cheveux Où est le soldat Dulaney ? Prime Time Mila dans le multiverse Faites vos jeux Mira, Royal Detective (saisons 1 et 2)

22 février : Anatomie d’un divorce 911 (saison 5) Web of Death La vengeance par l’amour Le club des barytons Afrique : A la vie, à la mort (saison 4)



Les films qui arrivent sur Disney+ en février

L’Appel de la forêt

Sorti en 2020, L’Appel de la forêt est un film d’aventure réalisé par Jack London et Michael Green, avec au casting Harrison Ford et Omar Sy. On y suit le voyage de Buck, un chien de Californie qui se retrouve dans le Yukon canadien à devenir chien de traîneau. Tout au long du film, il va devoir s’adapter à son nouvel environnement et faire sa place.

Darby and the Dead

Darby Harper (jouée par Riele Downs) est une étudiante qui travaille à côté des cours en tant que messagère spirituelle. Après avoir échappé à la mort étant petite, elle peut désormais voir les personnes décédées. Elle aide donc les esprits à régler leurs affaires avant de partir pour le grand voyage. Ce qui va changer une nouvelle fois sa vie, c’est la mort de Capri, la fille populaire du lycée, qui meurt dans un accident domestique. Elle demande à Darby de l’aider à organiser sa fête d’anniversaire avec ses amis.

27 janvier : Darby and the Dead

8 février : La sainte damnation

10 février : Bienvenue chez Doug : Le rendez-vous galant de Carl

17 février : La proie d’une ombre J-Hop in the Box

24 février : L’appel de la Forêt Poutine & Zelensky : deux hommes en guerre Des bleus à l’âme



