Notre prise en main de la Bbox Fibre Wi-Fi 6 de Bouygues Telecom : elle en impose… un peu trop ?

Introduction

Nous avons pu prendre la Bbox Fibre Wi-Fi 6 fraîchement présentée par Bouygues Telecom. Nous vous partageons ici quelques photo du produit et nos premiers avis sur cette box.

C’était le dernier FAI du quatuor qui n’avait pas encore présenté sa nouvelle génération de box Internet : Bouygues Telecom a levé le voile sur sa nouvelle Bbox Fibre. Nous avons eu l’occasion d’approcher l’appareil au moment de l’annonce afin d’en faire quelques photos et de découvrir son fonctionnement pour nous faire un premier avis sur le produit.

Voici donc notre prise en main de la nouvelle Bbox Fibre compatible Wi-Fi 6.

Un design qui surprend

Avant de révéler la box aux yeux curieux des journalistes présents, les responsables de Bouygues Telecom ont commencé par montrer quelques schémas dans le but d’expliquer leur approche. Au fur et à mesure des diapositives, on se rend ainsi compte que le FAI a abandonné les formats rectangulaires plats traditionnels — toujours apprécié du côté de chez Orange — pour proposer un objet qui se dresse à la verticale. Un choix qui n’est pas sans rappeler celui de la Microsoft Xbox Series X.

D’ailleurs, pourquoi avoir fait le choix d’un si haut parallélépipède ? Bouygues Telecom explique que cela permet une meilleure diffusion et donc une meilleure portée du réseau Wi-Fi. La firme affirme en effet que l’on dénombre sept objets connectables par foyer en France, dont quatre simultanément connectés au Wi-Fi en moyenne.

Le FAI rappelle ainsi qu’amener la fibre jusqu’au domicile n’est pas suffisant, il faut s’assurer que la qualité du Wi-Fi suive derrière. C’est pourquoi cette nouvelle Bbox Fibre s’élève plus haut que ses devancières et ses concurrentes. Cela permet aussi une meilleure dissipation de la chaleur. Voilà pour les justifications techniques. Qu’en est-il de l’esthétique ?

La box de 1,46 kilogramme a des dimensions de 231 x 141 x 152 mm. On peut le dire, elle est assez imposante. Les responsables de Bouygues Telecom mettent en avant la sobriété et l’élégance du design, notamment avec le choix d’un noir brillant pour habiller la box. Brillant et un tantinet salissant si j’en crois les petites poussières amoncelées autour de la molette sur laquelle nous reviendrons un peu plus tard. Précisons que la box se nippe de persiennes sur la partie arrière de ses faces latérales pour laisser passer l’air.

Je disais, cette box est imposante et c’est un choix assumé par le FAI qui ne veut pas voir son produit caché dans un placard. Cette nouvelle Bbox Fibre a été pensée pour s’afficher fièrement dans votre salon. À titre personnel, je comprends l’intention Bouygues Telecom sur ce coup-là et je suppose que l’entreprise a mené des études de marché justifiant cette décision. Toutefois, j’ai du mal à imaginer une personne — technophile ou non — vouloir mettre en avant sa box dans son espace de vie.

Les consommateurs me contrediront peut-être, mais je vois plus une enceinte connectée ou un Smart Display être mis en avant dans le mobilier d’une maison plutôt qu’une box Internet. Notons que Bouygues Telecom fournit un répéteur sur demande pour les surfaces plus importantes. Ce répéteur reprend le même design que le routeur.

L’ennemie mollette

À l’avant de cette Bbox Fibre compatible Wi-Fi 6, on trouve un écran LCD de 320×240 pixels. La dalle n’a pas besoin d’aller chercher une définition plus élevée tant son interface a été simplifiée. On s’y retrouve assez facilement entre l’écran principal qui affiche l’heure, l’option pour tester la connexion, les paramètres et le QR Code pour connecter rapidement son smartphone au réseau. D’aucuns pourraient regretter un léger manque de luminosité, mais ce n’est pas particulièrement gênant. En outre, cela permet de consommer moins d’énergie. À cet égard, l’écran s’éteint tout seul après quelques secondes d’inactivité.

On a également droit à deux boutons physiques : l’un pour la synchronisation, l’autre pour activer ou désactiver le Wi-Fi. Passons maintenant à la molette. Pour moi, il s’agit ici d’un élément assez frustrant. En effet, il faut savoir que pour allumer l’écran, il faut approcher la main de la Bbox. Intuitivement, après avoir fait cela, on a tendance à poser le doigt sur la dalle en s’attendant à une réactivité tactile. Il faut quelques petites secondes pour comprendre l’erreur et passer sur la molette.

Pour passer d’un écran à l’autre, il faut en effet faire tourner la roue vers la gauche ou la droite tandis qu’il faut cliquer sur la molette pour sélectionner une option. En soi, ce n’est pas bien compliqué, mais un écran tactile aurait sans doute été plus judicieux, plus efficace. En 2020, le système de navigation choisi par Bouygues parait quelque peu désuet.

Ainsi, l’amie mollette tant plébiscitée sur le Microsoft Surface Headphones n’est pas vraiment pratique ici. Sur la Bbox Fibre Wi-Fi 6 vous n’aurez d’ailleurs pas la possibilité d’utiliser des commandes vocales pour interagir avec l’appareil. Cependant, une application mobile vous permet de la contrôler à distance.

En attendant les 10 Gb/s

Vous l’aurez compris, cette nouvelle box apporte les avantages du Wi-Fi 6 et promet de la stabilité, une robustesse face aux interférences et de meilleures performances pour répondre à l’intensification des usages. Bouygues Telecom met notamment en avant les comportements intelligents du modem.

Grâce aux fonctionnalités de band steering et de client steering, la box et le répéteur sont en mesure de déterminer quel canal est le plus efficace pour transmettre les données et quelles ressources doivent être allouées à tel ou tel périphérique afin d’agir en conséquence et de toujours garantir la meilleure efficacité pour tous les usages simultanés de la maison.

Les conditions de test n’étaient pas optimales. En lançant un diagnostic via l’interface de la Bbox Fibre Wi-Fi 6, j’ai pu observer un débit descendant de 985 Mb/s contre 545 Mb/s ascendant. Juste après, j’ai connecté un Samsung Galaxy S10+ — compatible Wi-Fi 6 — au modem et j’ai pu atteindre environ 420 Mb/s maximum en download. Ce n’est pas folichon, mais il faut savoir qu’à ce moment-là, une dizaine de journalistes étaient connectés pour mener quelques essais. Il faudrait essayer à nouveau dans un environnement plus dégagé pour se faire une vraie idée.

En outre, la nouveauté vraiment attendue sur ce secteur est à chercher du côté de la fibre 10 Gb/s. Or, la nouvelle Bbox est « prête à accueillir ces évolutions technologiques ». En plus des quatre ports Ethernet 1 Gb/s, on trouve un port 10 Gb/s. Aussi, « quand le marché sera prêt », Bouygues Telecom fournira un module optique adapté à insérer dans la cage SFP.

La fibre 10 Gb/s n’est cependant pas encore demandée par les clients nous dit Bouygues Telecom qui rappelle que, pour l’instant, les usages concernés sont encore très minoritaires.

Pour les connectiques, soulignons la présence de deux ports USB-3 et d’une prise RJ-11 pour le téléphone.

Prix et disponibilité

Cette nouvelle Bbox Fibre Wi-Fi 6 va être lancée dès la fin du mois de janvier 2020 pour être intégrée à l’offre Bbox Ultym Fibre sans hausse de prix.

Comptez donc 24,99 euros par mois pendant un an avec engagement avant de passer à 41,99 euros par mois. N’hésitez pas à consulter notre comparateur des meilleures offres fibre et ADSL.