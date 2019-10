Orange a dévoilé ce matin sa nouvelle Livebox, la Livebox 5. Nous avons pu la prendre en main et assisté à des démos. On n'en ressort pas totalement convaincu.

Après Free avec sa Freebox Delta, et SFR avec sa SFR Box 8, c’est au tour d’Orange de dévoiler sa box nouvelle génération avec la Livebox 5. Nous avons été invité à découvrir le produit au travers de plusieurs ateliers : écorésponsabilité, débits, Wi-Fi intelligent et offre. C’est le premier qui était au cœur des annonces d’Orange, et un sujet que la marque avait déjà dévoilé il y a quelques semaines.

Pour marquer cette annonce, Orange indique un chiffre fort : si l’on réunit l’ensemble des usagers mobile et fixe de télécommunication dans le monde, l’empreinte carbone représente celle du 6e pays émetteur.

Écoresponsabilité et recyclage

La Livebox 5, on parle ici de la partie modem routeur qui se connecte à Internet et non de la box TV, est entièrement construite à partir de plastique recyclé. C’est le point principal qui permet à Orange d’annoncer une diminution de 29 % de l’empreinte carbone par rapport à la Livebox 4.

Les Livebox d’anciennes générations envoyées par les clients, ou ex-clients, et récupérées par Orange sont d’abord traitées par le SAV de l’opérateur pour être réparées, puis mises en reconditionnement. Si le reconditionnement n’est pas possible, les Livebox sont envoyées au recyclage. L’opérateur s’engage à ce que 100 % des Livebox parcourent ce cycle.

L’opérateur annonce également avoir intégré moins de composants électroniques dans sa Livebox : une conception plus simple, l’écran en façade a ainsi disparu, implique moins de voyages pour les pièces et des réparations simplifiées pour le SAV (aucun des composants n’est collé au boitier en plastique).

La conception écoresponsable de l’appareil passe aussi par un packaging retravaillé : on ne trouve qu’un seul sachet plastique dans la boite pour le fil en fibre optique, sinon le reste est composé de carton ou de papier en provenance de forêts durables.

La fabrication de cette Livebox 5 se fait en partie en Autriche. Interrogé sur le sujet, Orange France nous a indiqué que la firme n’avait pas trouvé de sous-traitant répondant à ses critères de qualité et de solidité pour le faire en France. Dommage.

Derniers points, la diminution de la taille de la box permet d’en transporter plus à volume égal et donc de diminuer l’empreinte du circuit de transports des produits (une palette peut contenir 28 Livebox 5 de plus que de Livebox 4).

Une box déjà dans l’obsolescence

Si l’on retourne à des descriptions plus terre à terre du produit, la Livebox 5 comprend au final peu de nouveautés. Il s’agit d’une box fibre intégrant l’ONT qui convertit le signal optique en données numériques. Auparavant cet élément était un boitier externe entre la box et la prise optique. Cela signifie aussi qu’il sera plus complexe de remplacer la Livebox 5 par son propre routeur.

La box est capable de monter à un débit de 2 Gbit/s, mais malheureusement il ne sera pas possible d’en profiter sur un seul appareil. En effet, les 4 connecteurs RJ45 Ethernet au dos sont limités chacun à 1 Gbit/s, mais surtout la box se contente d’être Wi-Fi 5. Orange prend donc du retard sur SFR de ce côté, et d’une manière générale sur le marché alors que le déploiement du Wi-Fi 6 est déjà bien engagé sur les appareils mobiles.

Interrogé sur le sujet, Orange s’en défend en indiquant qu’ils connaissent leur clientèle et ils estiment à 1 % le taux d’équipement en France du Wi-Fi 6 aujourd’hui et 4 % seulement à la fin de l’année 2020. Malgré tout, la Livebox 5 accuse un retard technologique dès sa sortie, ce qui n’est pas très « durable ». On a donc posé la question de la durée de vie de cette nouvelle génération, Free ne se cachant pas par exemple de concevoir ses box pour les 10 ans suivant la commercialisation, mais l’opérateur historique n’avait pas de réponse claire à donner.

La firme estime qu’elle pourra annoncer une nouvelle box si les usages changent, mais dans ce cas on peut se poser des questions sur les arguments de développement durable. L’appareil d’Orange semble très ancré dans le présent, et pas vraiment tourné vers le futur.

Attention, si l’on critique les choix technologiques de l’opérateur, on ne peut qu’applaudir la démarche de réduire l’empreinte carbone de ses produits. Que cette démarche soit faite par conviction, ou pour se donner un argument marketing importe peu. Notre travail est aussi de mettre à l’épreuve le discours de l’opérateur et de noter si sa démarche a réellement été transversale lors de la conception de son produit.

La Livebox 5 pourra-t-elle évoluer vers le Wi-Fi 6 ?

Certains médias ont rapporté que la Livebox 5 pourrait être amenée à évoluer vers du Wi-Fi 6. Voici la transcription de la réponse de Fabienne Dulac, Directrice Générale Adjointe et CEO d’Orange France, qui a peut-être créé cette confusion : « Sortir du Wi-Fi 6 aujourd’hui, quel est l’intérêt ? Je ne suis pas là pour vous vendre un truc extrêmement cher que vous n’allez pas utiliser, et je ne cible aucun compétiteur. C’est un choix d’entreprise, et j’allais dire, c’est aussi un choix par rapport à ce que nous avons décidé d’embarquer en termes d’adaptation aux usages et d’être raccord aux usages. On peut rester durable, parce que demain, on pourra très bien augmenter la capacité du Wi-Fi 6 sans être obligé de changer de box ».

Notre interprétation est que la langue de Fabienne Dulac a fourché et qu’elle indique uniquement que l’opérateur pourra proposer des mises à jour logiciel améliorant la qualité du Wi-Fi 5 intégré à la box, mais pas que la box serait susceptible de devenir un jour compatible Wi-Fi 6. Nous avons posé la question à Orange France pour clarification et nous ferons une mise à jour avec une réponse claire.

La box TV ne change pas

En France, une box est souvent commercialisé sous la forme de deux appareils : le modem routeur d’un côté, et la box TV de l’autre. Ici, Orange n’a procédé à aucune modification et continue de commercialiser sa box TV 4 K UHD et Dolby Atmos lancée en 2018.

L’offre Livebox Up comprend notamment un accès inclus à un second boitier TV pour le foyer, ou une clé TV mobile. Orange nous a confié que cette dernière allait gagner de nouvelles applications, sans nous dévoiler quels étaient le ou les nouveaux partenaires. On imagine qu’il serait question Netflix. Pour rappel, cette clé mobile à l’avantage d’être utilisable dans toute l’Europe pour profiter de ses services Orange, même en voyage.

L’offre Livebox Up évolue

La Livebox 5 sera commercialisée à partir du 10 octobre en France avec une nouvelle offre Livebox Up. Cette dernière propose un débit jusqu’à 2 Gbit/s en descendant et jusqu’à 600 Mb/s en remontant.

Pour les anciens clients de l’opérateur, il sera possible de migrer sans frais vers la nouvelle box. Attention en revanche, les prix des forfaits évoluent et augmentent de 2 euros par mois. L’offre Livebox Up sera disponible à partir de 30,99 euros pendant 12 mois, puis 49,99 euros par mois.