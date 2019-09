Orange prépare le lancement de sa nouvelle Livebox. Une box Internet qui aurait la particularité d’être « écoresponsable ».

Après les lancements des Freebox Delta et SFR Box 8, c’est au tour d’Orange de préparer sa prochaine Livebox. Le site 01Net a pu obtenir des informations de Fabienne Dulac, directrice générale d’Orange France.

Écoresponsable et Wi-Fi 6

D’après la directrice, la prochaine Livebox ne proposerait pas « de rupture technologique avec la Livebox 4 ». On ne devrait donc pas avoir quelque chose d’aussi ambitieux que la Freebox Delta et son enceinte Devialet à 480 euros.

Elle confirme cependant que « la box sera plus performante, notamment pour couvrir le domicile des abonnés et améliorer le Wi-Fi ». Difficile de ne pas penser à une intégration du Wi-Fi 6, la nouvelle génération de réseau sans-fil qui est l’une des nouveautés de la SFR Box 8. Cette nouvelle génération est en train de se généraliser à grands pas sur les nouveaux produits, et il serait logique de le proposer pour une Box qui ne sera pas amenée à être renouvelée avant plusieurs d’années.

Le plus intéressant est sans doute l’annonce que la box sera « écoresponsable ». Reste à découvrir ce que cela signifie et à espérer qu’il ne s’agit pas de greenwashing. SFR s’était déjà essayé à proposer une box basse consommation il y a plusieurs années. En 2019, pour réellement se targuer d’être écoresponsable on aimerait découvrir une box dont le cycle de vie a été bien pensé, des matières premières au recyclage, avec surtout une fabrication locale, en France par exemple. Il y a une dizaine d’années, les Freebox étaient encore fabriquées en France.

Par sa gamme tarifaire et parce qu’il est l’opérateur historique, Orange jouit d’une image de marque « haut de gamme » en particulier auprès des professionnels. L’opérateur est donc en position, comme Apple sur le marché des smartphones, pour mettre en avant un message écolo, quitte à proposer des prix plus élevés.

Lancement cet automne

La nouvelle Livebox devrait être présentée au début de l’automne, sachant que cette saison commence le 23 septembre. L’annonce devrait donc avoir lieu dans les prochaines semaines.