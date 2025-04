Ce qui cloche avec les Livebox Wi-Fi 7 d’Orange

Orange a présenté ce matin ses deux nouvelles Livebox : la Livebox S et une nouvelle version de sa Livebox 7, toutes deux en Wi-Fi 7. Passons donc en revue les points de frustration sur ces nouvelles box internet.

Cela fait plusieurs mois que nous les attendions : les nouvelles Livebox d’Orange, toutes deux en Wi-Fi 7. Dans la foulée de Free et de Bouygues Télécom, l’opérateur historique bouleverse son offre et passe en tout-Wi-Fi 7 avec la Livebox S et une version mise à jour de sa Livebox 7. Orange devient donc le troisième FAI du marché à passer à la dernière génération de la connexion sans-fil.

C’est donc avec enthousiasme que nous avons suivi le lancement de ces nouvelles Livebox, mais nous avons aussi soulevé quelques points de frustration ou qui laissent perplexe. Voici donc ce qui cloche avec la Livebox S et la nouvelle Livebox 7.

Du Wi-Fi 7 bi-bande, même pour la Livebox 7 v2

Orange souffle le chaud et le froid sur le volet Wi-Fi. D’une part, la Livebox S intégrée dans le forfait d’entrée de gamme Livebox Fibre est en Wi-Fi 7 bi-bande, et c’est une bonne nouvelle pour celles et ceux qui veulent profiter du Wi-Fi dernière génération à moindre coût. D’autre part, le Wi-Fi 7 bi-bande est aussi présente dans la nouvelle Livebox 7, alors qu’on s’attendait à du Wi-Fi 7 tri-bande. Ce qui n’est pas une bonne nouvelle…

C’est d’autant plus incompréhensible que les Livebox en Wi-Fi 7 lancées ces derniers mois en Espagne ou au Luxembourg prennent en charge la bande des 6 GHz.

Pourquoi ce choix controversé ? Le Wi-Fi 7 bi-bande est privé de la bande de fréquences des 6 GHz qui offre des avantages multiples à une connexion sans-fil. En plus d’assurer de meilleurs débits et de réduire la latence, cette troisième « autoroute » permet de désengorger les canaux et de réduire ainsi les interférences et de garantir la stabilité de la connexion. Et ce, même lorsque plusieurs appareils sont simultanément connectés à la même box.

© Cassim Montilla/Frandroid

Autant dire qu’avec seulement deux bandes de fréquences, le Wi-Fi 7 bi-bande promet une bande passante plus facilement encombrée. Par rapport au Wi-Fi 6E de l’ancienne Livebox 7, le Wi-Fi 7 bi-bande n’offre aucune plus-value.

Bien sûr, la bande des 6 GHz n’a pas que des avantages. Il y a d’abord le problème de la portée du signal, celle-ci se réduisant à mesure que les fréquences augmentent. Le Wi-Fi 6E et le Wi-Fi 7 tri-bande ont donc du mal à passer les murs. De plus, la bande européenne des 6 GHz profite d’une bande passante de seulement 480 MHz, contre 1 200 MHz aux États-Unis, elle peut donc être rapidement encombrée elle aussi.

À notre confrère de Numerama, Orange invoque des filtres inefficaces entre la bande des 5 GHz et celle des 6 GHz, ce qui n’empêche pas totalement les interférences. Surtout, l’opérateur pointe un faible taux d’utilisation de la bande des 6 GHz : seulement 5 % des connexions.

© Cassim Montilla/Frandroid

Mais nous ne savons pas si ces chiffres viennent de la base d’abonnés Orange ou d’un panel plus global. Dans un cas comme dans l’autre, ce faible taux n’est pas étonnant vu que le Wi-Fi 6E et le Wi-Fi 7 tri-bande sont proposés dans des forfaits internet premium qui ne sont pas les plus plébiscités. À l’heure actuelle, c’est encore le Wi-Fi 6 qui est en cours de démocratisation dans nos foyers.

Ce refus d’installer des antennes 6 GHz dans sa Livebox 7 est peut-être aussi un moyen pour Orange d’économiser sur les coûts de production, et ainsi éviter d’augmenter le prix de son abonnement.

Des répéteurs Wi-Fi 6 pour une box Wi-Fi 7

Orange s’est un peu trop précipité sur la date de lancement de ses Livebox Wi-Fi 7 puisque ses répéteurs sont encore en Wi-Fi 6. Cela peut être une bonne chose dans le sens où ces deux Wi-Fi sont bi-bande et traversent plus facilement les murs, mais en termes de débits, les répéteurs Wi-Fi 6 sont moins performants que ceux en Wi-Fi 7.

La Livebox 6 et ses 3 répéteurs // Source : Frandroid

Lors de la conférence de lancement, Orange nous souffle que de nouveaux répéteurs Wi-Fi 7 seront prochainement lancés. Un répéteur est inclus dans le forfait Livebox Up Fibre et on en compte jusqu’à trois dans le forfait Livebox Max Fibre.

prplOS se faire encore attendre

On pensait qu’il arriverait en même temps que les nouvelles Livebox, mais le système d’exploitation prplOS (à prononcer Purple OS) se fait encore attendre. Orange a expliqué que le déploiement n’était pas encore à l’ordre du jour, on reste donc sur la même interface qu’autrefois.

Livebox 7 // Source : Orange

Développée en collaboration avec plusieurs géants des télécoms tels que Vodafone et Verizon, prplOS est une solution open source devant faire évoluer l’interface d’administration d’Orange vers un écosystème plus ouvert et modulaire. Cela passe notamment par la mise en place d’une boutique d’applications proposant des antivirus, filtrages d’appels et solutions pour les maisons connectées.

Une offre trop traditionnelle

Alors que Free vient de lancer une offre « 100 % Internet » avec la Freebox Pop S et que B&YOU brille de son côté avec la Pure Fibre, on aurait pu s’attendre à ce qu’Orange modernise son offre en lançant un forfait single-play ou dual-play autour de la Livebox S.

© Cassim Montilla/Frandroid

Mais l’opérateur historique est resté sur une offre triple-play regroupant internet, téléphonie et TV alors que les abonnés au réseau fixe boudent de plus en plus les décodeurs.

Le prix de l’offre Livebox Max Fibre

Concernant le prix de l’offre Livebox Max Fibre, on ne sait trop quoi penser. Nous nous attendions au départ à une Livebox Wi-Fi 7 tri-bande avec la perspective de voir les mensualités passer le cap des 60 euros. Au final, le prix de l’abonnement hors promotion ne bouge pas et reste à 57,99 euros par mois. On peut se réjouir de l’absence d’augmentation mais pour du Wi-Fi 7 bi-bande, ça reste cher payé…

À l’heure actuelle, la Livebox Max Fibre est le deuxième forfait internet le plus cher du marché derrière la Freebox Ultra. De plus, les mensualités lors des premiers mois de l’abonnement ont bondi de 36,99 euros par mois à 47,99 euros par mois.

Orange s’est toutefois amélioré sur la période promotionnelle pour les nouveaux abonnés, elle passe de 6 à 12 mois. La période d’engagement reste quant à elle fixée à 12 mois.

