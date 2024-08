JO 2024 : voici l’opérateur qui propose le meilleur réseau mobile sur les sites Olympiques

À l’occasion des Jeux Olympiques, tous les sites de la compétition sont couverts en 5G par les quatre opérateurs principaux : Free, Bouygues, SFR et Orange. Mais question performances, l’un d’eux se hisse au-dessus de la mêlée.

Orange, partenaire officiel des Jeux Olympiques de Paris de 2024, est l’opérateur doté du meilleur réseau mobile sur les sites olympiques. C’est ce qu’il ressort d’une étude du comparateur Zone ADSL&Fibre qui a comparé les performances des quatre opérateurs sur leurs réseaux 5G et 4G.

Orange en tête, mais pas sur tous les sites

Le siège d’Orange à Issy les Moulineaux // Source : Orange

Orange est responsable de la gestion des réseaux privés sur les sites olympiques, rien de plus normal à ce qu’il offre le meilleur réseau mobile pour les spectateurs des JO. L’opérateur numéro 1 de France propose la meilleure qualité de signal sur la quasi-totalité des 34 sites olympiques de France métropolitaine comme on peut le voir sur cette carte du réseau. Ce qui veut dire que les trois autres opérateurs parviennent aussi à tirer leur épingle du jeu.

D’après l’étude, Bouygues Telecom propose la meilleure qualité de signal sur les sites d’escalade, de boxe, de pentathlon et de volleyball. SFR est premier sur ceux de golf et de voile tandis que Free se démarque sur les sites d’aviron, de canoë et de cyclisme. Enfin, 100 % des sites olympiques sont couverts en 5G par les quatre opérateurs.

La compétition des nouveaux acteurs de l’eSIM

L’étude du comparateur soulève également des prévisions quant au marché de l’eSIM pour les voyageurs, une solution plus flexible et moins coûteuse quand on part à l’étranger. En plus des offres proposées par les opérateurs traditionnels, d’autres solutions existent telles que Saily, Holafly et Airalo pour ne citer que les meilleures. En 2021, le marché mondial a été évalué à 1,1 milliard de dollars et une croissance de 115 % est prévue d’ici 2031.

Les quatre opérateurs français proposent aussi l’eSIM, Orange et SFR ont même adapté leur offre pour les JO :

Le premier propose une gamme de services complète en plus de la meilleure qualité de signal, tandis que le second se distingue par son rapport qualité-prix. Ce sont d’ailleurs ces deux opérateurs qui ont enregistré un record du trafic de données mobiles lors des finales de natation remportées par Léon Marchand d’après Le Figaro.

Pas d’offre spéciale JO du côté de Bouygues et de Free, mais ce dernier propose tout de même un forfait intéressant avec une enveloppe de 300 Go de data pour seulement 19,99 euros

