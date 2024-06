Forfait mobile pour les JO de Paris : notre comparatif du pire et du meilleur

Les Jeux Olympiques de Paris approchent à grands pas et les opérateurs mobiles français se préparent à accueillir les touristes avec des offres spéciales. Mais quelle est la meilleure option pour rester connecté pendant l'événement ? En vrai, il y a du choix.

Les Jeux Olympiques de Paris, c’est pour bientôt, et les opérateurs mobiles français sont sur le pied de guerre pour séduire les touristes. Entre forfaits spéciaux et déploiement de la 5G, on vous aide à y voir plus clair dans les offres proposées.

Des forfaits mobiles spéciaux pour les touristes

Orange, SFR et Bouygues Telecom ont tous dévoilé des forfaits mobile spécialement conçus pour les touristes qui se rendront à Paris pour les JO. D’ailleurs, Orange et SFR ont décidé d’ouvrir les vannes de la 5G à tous leurs clients pendant les JO, à Paris.

Partenaire officiel de l’événement, Orange propose une gamme d’offres prépayées allant de 4,99 à 49,99 euros, avec des données mobiles comprises entre 1 Go et 100 Go et une validité de 7 à 28 jours. SFR et Bouygues Telecom, quant à eux, proposent des forfaits de 30 jours avec 60 Go de données 5G pour respectivement 34,99 euros et environ 42 euros.

Mais attention, ces offres ne sont pas toujours aussi alléchantes qu’elles n’y paraissent. En effet, les prix peuvent rapidement grimper en fonction des options choisies, comme les appels vers l’international par exemple. Et si vous dépassez votre enveloppe de données mobiles, la facture peut vite s’alourdir.

Free, la solution alternative

Free, de son côté, ne propose pas de forfait spécial pour les JO, mais l’opérateur reste une option intéressante pour les touristes. En effet, Free propose des forfaits avantageux, souvent moins chers que ceux de ses concurrents, et disponibles en boutique ou en ligne. Évidemment, les offres sont moins accessibles pour les touristes, mais ça une option intéressante, puisque tous les forfaits sont sans engagement. On peut prendre, par exemple, le forfait à 19,99 euros par mois pour seulement 1 mois en prépayé, c’est ce que l’on fait quand on va en Chine par exemple (35 Go de données inclus en Chine).

De plus, Free ne facture pas de frais supplémentaires pour l’utilisation de son réseau mobile en Europe, ce qui peut s’avérer très pratique pour les touristes.

Les eSIM, l’autre solution

Enfin, il existe une autre solution pour rester connecté pendant les JO : les eSIM. Ces cartes SIM virtuelles permettent de souscrire à un forfait mobile directement depuis une application, en quelques minutes seulement. Les prix sont souvent attractifs et il est possible de choisir la durée de son forfait en fonction de ses besoins. Omar a par exemple utilisé Holafly lors de son voyage aux États-Unis.

De nombreux acteurs proposent des offres eSIM, comme Saily de NordVPN, Revolut, Holafly, Travelsim, Explod, UPeSIM, Airalo ou Ubigi. Par exemple, sur Revolut, 10 Go de données coûtent 21 euros et 1 Go seulement 4 euros. Et c’est encore moins cher chez Ubigi, pour 5 euros, vous avez 3 Go de données.

On récapitule

Alors, quelle est la meilleure option pour rester connecté pendant les JO de Paris ? Tout dépend de vos besoins et de votre budget.

Opérateur Forfait Durée Données mobiles Appels Prix Prix pour 1 Go Orange Prépayé 7 à 28 jours 1 Go à 100 Go Non spécifié 4,99 € à 49,99 € 4,99 € à 0,50 € SFR Touriste 30 jours 60 Go (5G) Illimités en Europe et 2h vers l'international 34,99 € 0,58 € Bouygues Telecom Touriste 30 jours 60 Go Non spécifié Environ 42 € Environ 0,70 € Free Classique 30 jours 300 Go Illimité vers les mobiles et fixes en France métropolitaine, USA, Canada, Chine, DOM Vers les fixes de 100 destinations 19,99 € 0,066 € eSIM (ex : Revolut, Holafly, Travelsim, Explod, UPeSIM, Airalo ou Ubigi) - - 1 Go à 20 Go - 3 € à 30 € 4 € à 1,5 €

Le prix pour 1 Go de données mobiles a été calculé en divisant le prix total du forfait par le nombre de Go inclus dans le forfait.

Si vous avez besoin de beaucoup de données mobiles, les offres spéciales des opérateurs peuvent s’avérer intéressantes, à condition de bien lire les conditions tarifaires.

Si vous cherchez une solution plus flexible ou moins chère, les forfaits Free ou les eSIM sont une bonne alternative. Dans tous les cas, prenez le temps de comparer les offres avant de faire votre choix et n’hésitez pas à transférer cet article à vos contacts.

