Orange ouvre les vannes de la 5G pour les JO : ce qu’il faut savoir

Orange frappe un grand coup pour les JO de Paris ! Dès ce lundi, tous les clients de l’opérateur pourront profiter de la 5G.

Pour les Jeux olympiques de Paris, Orange a réservé une belle surprise à ses abonnés. Dès ce lundi et jusqu’au 8 septembre, l’opérateur ouvrira l’accès à la 5G à tous ses clients dans la capitale. Cela fonctionnera pour Sosh. Évidemment, il vous faut un smartphone compatible.

Pour aller plus loin

Comparateur des offres 5G en 2024

Une stratégie doublement bénéfique pour Orange

Pour Orange, cette opération est bien plus qu’un simple coup de publicité. Elle permet à l’opérateur de tester la capacité de son réseau 5G en conditions réelles, avec une forte densité de connexions simultanées. En anticipant l’afflux massif de connexions pendant les JO, Orange s’assure que son réseau peut répondre aux besoins les plus exigeants.

Mais ce n’est pas tout. En offrant la 5G gratuitement à ses abonnés, Orange espère les fidéliser et les inciter à souscrire à des forfaits 5G plus chers une fois la période d’essai terminée. Cette offre de rétention et de fidélisation pourrait bien séduire de nombreux utilisateurs, habitués à une qualité de service supérieure.

Les meilleurs forfaits 5G Forfait Mobile B&You

130 Go Appels illimités 130 Go en France 35 Go en Europe 11.99€ /mois Découvrir SFR Forfait Mobile 5G

100 Go Appels illimités 100 Go en France 100 Go en Europe 15.99€ /mois 30.99€ Pendant 6 mois Découvrir Free

Forfait Free 5G 300 Go Appels illimités 300 Go en France 35 Go en Europe 19.99€ /mois Découvrir Tous les forfaits 5G

Les autres opérateurs sur le qui-vive

L’annonce d’Orange ne manquera pas de faire réagir ses concurrents. SFR et Bouygues Telecom, eux aussi présents sur le marché de la 5G, devront répondre à cette initiative. Free a déjà la 5G activée par défaut sur son forfait principal.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs smartphones 5G en 2024 ?

Les meilleurs forfaits sans engagement Prixtel Forfait 4G

Le petit 40 à 60 Go Appels illimités 40 Go - 60 Go en France 15 Go en Europe À partir de 5.99€ /mois Découvrir NRJ Mobile Forfait 4G

100 Go Appels illimités 100 Go en France 14 Go en Europe 7.99€ /mois SIM à 1€ Découvrir RED Forfait 5G

130 Go Appels illimités 130 Go en France 27 Go en Europe 9.99€ /mois 5G offerte Découvrir Tous les forfaits mobile