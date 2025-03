Pure Fibre à 23,99 euros : quel est l’avantage de la bande de fréquences 6 GHz ?

Plus rapide et moins encombrée, la bande 6 GHz représente l’avenir des réseaux Wi-Fi. Une technologie déjà compatible avec l’offre Pure Fibre de Bouygues Telecom à 23,99 euros par mois.

L’offre Pure Fibre de Bouygues Telecom ne propose pas seulement le meilleur rapport performances-prix de la fibre en France. C’est aussi une box opérateur compatible avec la bande Wi-Fi 6 GHz. Un canal encore peu utilisé bien que très performant.

Une caractéristique d’autant plus intéressante lorsque l’on connait le prix de l’abonnement Pure Fibre. Affiché à 23,99 euros par mois, il ne fait décidément aucun compromis sur la rapidité.

Quel est l’avantage de la bande 6 GHz ?

Vous connaissez déjà très certainement les bandes 2,4 et 5 GHz. Ces deux bandes Wi-Fi sont les plus utilisées par le grand public et pour une bonne raison : elles sont proposées par défaut sur les box Internet des opérateurs.

Mais voilà qu’un nouveau challenger entre dans l’arène : le canal 6 GHz. Il s’agit d’une bande Wi-Fi de dernière génération, qui n’est accessible que depuis des appareils compatibles Wi-Fi 6e et au-delà. C’est le cas des smartphones et des ordinateurs récents, et par ailleurs du routeur inclus dans l’offre Pure Fibre de Bouygues Telecom.

Comme pour chaque nouvelle amélioration du réseau Wi-Fi, la bande 6 GHz permet d’atteindre de meilleures performances. Imaginez-la comme une autoroute, avec des voies plus nombreuses et plus larges, et donc un encombrement réduit.

Les interférences sont également moins nombreuses, car peu d’appareils sont déjà compatibles avec la bande 6 GHz, ce qui permet d’atteindre des performances optimales.

En contrepartie, ce canal du réseau Wi-Fi possède une portée moindre. Dans le cas d’une grande surface à couvrir, il est alors conseillé d’utiliser des répéteurs Wi-Fi pour minimiser les pertes. Néanmoins, les box modernes comme celle de la Pure Fibre sont capables de basculer automatiquement les appareils connectés d’une bande à l’autre.

Une technologie de pointe à petit prix

Encore relativement confidentiel, le canal 6 GHz est généralement inclus dans les offres premium des fournisseurs d’accès à Internet. Mais pas chez Bouygues Telecom, qui propose une box compatible avec la bande 6 GHz dans son abonnement Pure Fibre à 23,99 euros seulement par mois.

Il s’agit de l’offre fibre la plus attractive de ces derniers mois. Pour un prix très contenu, elle délivre parmi les meilleures performances du marché, avec une connexion pouvant atteindre jusqu’à 8 Gb/s en téléchargement, et jusqu’à 1 Gb/s en envoi, sous réserve d’éligibilité.

Pour maintenir un tarif aussi serré, Bouygues Telecom a fait le choix de ne pas intégrer ni la télévision ni les appels illimités dans son offre Pure Fibre. Un moindre mal à l’ère des forfaits mobiles tout compris et des applications gratuites des chaines de télévision.

Une souscription rapide et simplifiée

La phobie administrative n’est plus une bonne raison pour ne pas changer d’offre Internet. Désormais, tout se passe sur Internet, et la procédure ne prend pas plus de quelques minutes.

Le plus important est de bien transmettre votre identifiant RIO lors de l’inscription. Ce numéro que vous pouvez obtenir en composant le 31 79 autorise Bouygues Telecom à résilier votre ancien contrat sans aucune intervention de votre part.

Reste alors à sélectionner un créneau horaire durant lequel un technicien interviendra pour relier votre logement à la fibre Bouygues Telecom.