Voici la promo idéale pour se lancer dans une installation domotique : ce pack Philips Hue (3 ampoules, pont et interrupteur) est à moins de 60 €

Si vous souhaitez installer des éclairages connectés chez vous, mais que vous ne savez pas par quoi commencer, alors le pack Philips Hue comprenant trois ampoules, un pont de connexion et une télécommande pourra largement vous convenir. La bonne nouvelle, c’est qu’on trouve cet ensemble à 59,99 euros au lieu de 69,99 euros chez Boulanger.

Facilement pilotables et riches en fonctionnalités, les ampoules connectées Philips Hue sont des références idéales pour démarrer dans la domotique. Généralement, elles sont assez onéreuses, mais les packs de démarrage de la marque sont parfois proposés en promotion, comme celui contenant trois ampoules Philips Hue White, un pont de connexion et un interrupteur, vendu à moins de 60 euros.

Que trouve-t-on dans ce pack Philips Hue ?

Trois ampoules avec plusieurs nuances de blanc

Un pont de connexion qui débloque plein d’options

Un interrupteur/variateur pour contrôler facilement les ampoules

Auparavant affiché à 69,99 euros, le pack Philips Hue comprenant trois ampoules White, un pont de connexion et une télécommande/variateur est aujourd’hui disponible en promotion à 59,99 euros chez Boulanger.

Des ampoules facilement modulables

Dans ce pack, on trouve tout d’abord trois ampoules connectées Philips Hue White E27, qui s’installent comme des ampoules normales. Comme leur nom l’indique, elles diffusent une lumière blanche, et non colorée comme les White & Color. Une lumière blanche que l’on peut évidemment moduler à souhait depuis l’application de la marque.

Par exemple, vous pouvez choisir une nuance plus froide pour vous concentrer, tandis que les blancs plus « chauds » sont davantage propices au repos le soir. Si vous manquez d’inspiration sur le moment, des scénarios lumineux prédéfinis sont mis à disposition sur l’application. Mais les ampoules dévoilent réellement tout leur potentiel avec le pont de connexion Hue Bridge, également présent dans ce pack.

Le Hue Bridge, centre névralgique de l’installation

Ce pont est en réalité le cÅ“ur du système Hue. Connecté à votre box Internet et branché sur secteur, le Bridge est relié aux ampoules et débloque une foule de fonctionnalités, comme la création de routines pour automatiser l’écosystème, la simulation d’une présence au domicile en allumant les ampoules à distance quand on n’est pas chez soi ou encore la possibilité de contrôler 50 éclairages connectés dans tout le domicile, au lieu de 10 maximum sans le pont. Notez aussi que le pont fonctionne avec le protocole ZigBee, moins énergivore que le Wi-Fi.

Sans le pont, les ampoules peuvent être pilotées grâce au Bluetooth, mais la portée est évidemment moins longue qu’avec le protocole ZigBee. Les Philips Hue White peuvent par ailleurs être contrôlées à la voix grâce aux assistants vocaux Google Assistant et Alexa. Enfin, le pack contient également un interrupteur/variateur à relier au Bridge. Fixé sur un mur ou posé sur un meuble, il permet d’allumer, d’éteindre ou de moduler les ampoules sans passer par un smartphone. Il est d’ailleurs sans fil puisqu’il fonctionne avec des piles.

