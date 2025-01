13 €, c’est le mini prix de ce pack Boulanger avec deux ampoules connectées, un pont et un interrupteur pendant les soldes

Si votre budget est très restreint, mais que vous souhaitez tout de même profiter d’un éclairage connecté chez vous, alors le pack actuellement proposé par Boulanger devrait vous plaire. Ce kit comprenant deux ampoules connectées, un pont de connexion et un bouton intelligent est affiché à 12,99 euros au lieu de 64,99 euros sur le site du e-commerçant pendant les soldes d’hiver.

Le marché des éclairages connectés a beau être dominé par Philips Hue, il existe tout de même d’autres bonnes marques sur ce secteur, certaines présentant même des références nettement plus abordables que celles du leader. Via sa marque EssentielB, Boulanger propose par exemple des ampoules connectées capables elles aussi de diffuser une lumière colorée et personnalisée. En ces soldes d’hiver, on peut d’ailleurs en trouver deux dans un pack comprenant également un pont et un bouton intelligent, le tout étant affiché à moins de 13 euros. Un tarif plutôt imbattable, donc.

Les points à retenir de ce pack EssentielB

Deux ampoules connectées et totalement personnalisables

Une box Connect By ENKI pour ensuite piloter efficacement l’éclairage

Un variateur pour simplifier le contrôle des ampoules

Initialement affiché à 64,99 euros, le pack EssentielB avec deux ampoules connectées, une box Connect By Enki EssentielB et un interrupteur est désormais proposé à 12,99 euros chez Boulanger.

Des ampoules faciles à piloter

Les ampoules connectées EssentielB (E27) sont tout d’abord très faciles à installer, puisqu’elles se vissent comme des ampoules standards. Une fois mises en place, ces éclairages intelligents Blanc & Couleurs sont capables de diffuser une lumière colorée totalement personnalisable : depuis l’application Enki, disponible sur Android et iOS, vous pourrez en effet faire votre choix parmi des millions de nuances et ainsi créer une ambiance chaleureuse.

C’est aussi sur cette application que vous pourrez établir des scénarios d’éclairage, créer des ambiances en fonction de l’heure du jour ou encore de la thématique de votre soirée, par exemple. Côté autonomie, les ampoules EssentielB offrent une durée de vie de 25 000 heures. Et sachez par ailleurs qu’elles peuvent être contrôlées à la voix grâce aux assistants vocaux Google Assistant et Alexa.

Le protocole Zigbee est en place

Pièce maîtresse de ce pack, la box Connect By Enki Essentielb agit comme un pont de connexion pour pouvoir gérer efficacement les ampoules connectées. Surtout, ce petit boîtier, à brancher sur secteur, fonctionne avec le protocole Zigbee, comme les références Philips Hue, et permet de bénéficier d’une plus longue portée que le Bluetooth et ainsi de piloter, même à distance, ses objets connectés. Rappelons aussi que ce protocole est une solution moins gourmande en énergie que le Wi-Fi.

Pour l’installer, vous n’aurez qu’à le brancher, puis le connecter, via l’application Enki, à votre réseau Wi-Fi. Également inclus dans ce pack, le bouton intelligent permet de moduler l’intensité lumineuse des ampoules très simplement, du bout des doigts. Il devra lui aussi être ajouté dans l’application Enki pour pouvoir fonctionner correctement.

