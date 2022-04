Trois packs d’ampoules connectées à petit prix pour démarrer facilement

Boulanger lance trois packs pour démarrer l'éclairage connecté dans sa maison, avec le choix dans les modèles d'ampoule et tout le nécessaire pour configurer cela simplement. Le tout dans des gammes de prix abordables.

Dans la bataille que se livrent les grandes enseignes sur l’éclairage connecté, Boulanger a décidé de revenir à l’assaut. Leroy Merlin, Ikea et même Lidl ont récemment cassé les prix et rendu leurs produits plus simples à prendre en main. Boulanger lance de nouvelles références pour sa gamme Essentialb, à prix toujours aussi abordable.

Trois packs pour toutes les envies

Cela va prendre la forme de trois kits de démarrage comprenant deux ampoules E27 ZigBee et un bouton intelligent pour pouvoir piloter les éclairages telle une télécommande. Voulu « mobile et innovant », il peut aussi servir d’interrupteur mural pour votre ampoule connectée, dans le même style que la télécommande interrupteur Philips Hue. À cela s’ajoute la box Essentialb qui servira de hub pour se raccorder à votre wi-fi et tout connecter. Vous pouvez également utiliser la box Enki (normal ou éclairage), que l’on trouve notamment chez Leroy Merlin, qui est compatible avec les ampoules connectées Boulanger.

Le bouton intelligent Essentialb peut servir de télécommande ou d’interrupteur mural // Source : Boulanger Le bouton intelligent se fixe au mur ou se déplace pour piloter les ampoules // Source : Boulanger

La différence entre les trois kits Essentialb se situe donc au niveau des modèles d’ampoules : Nuances de blanc pour proposer des blancs froids à chauds, Filament Edison pour un look rétro d’ampoules blanches (en globe ou classique), Blancs & Couleurs pour choisir entre des millions de couleurs et créer votre ambiance. La durée de vie annoncée est de 15 000 heures pour les modèles blancs à 25 000 heures pour les ampoules Blancs & Couleurs.

La nouvelle gamme Essentialb se gère depuis l’application Enki (Android et iOS), avec la possibilité d’établir des scénarios d’éclairage chez vous, de créer des ambiances en fonction de l’heure du jour, de la thématique, etc.

Enki Télécharger Enki gratuitement APK

Vous pouvez également avoir recours à Amazon Alexa ou Google Assistant pour commander l’ensemble à la voix, que vous soyez chez vous ou à distance.

Prix et disponibilités des Packs Découverte Essentialb

L’ensemble de la gamme est d’ores et déjà disponible chez Boulanger et sur le site en ligne. Les prix annoncés sont plutôt abordables :

Le Pack découverte Nuances de Blanc démarre à 57,99 euros au lieu de 69,99 euros.

Le Pack découverte Blancs & Couleurs est annoncé à 79,99 euros, mais profite d’une remise au lancement à 67,99 euros.

Le Pack découverte Filament Edison est lancé à 62,99 euros au lieu de 74,99 euros.

Attention, les remises de lancement sont valables jusqu’au jeudi 14 avril 2022 inclus.

