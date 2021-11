Leroy Merlin dévoile une box Enki à bas prix pour gérer facilement vos éclairages

Pour mieux gérer tous ses objets connectés liés à l'éclairage, Leroy Merlin lance une nouvelle box Enki, sa solution maison connectée. Enki Connect va vous permettre de parfaitement piloter vos ampoules, rubans LED et autres luminaires connectés depuis l'application ou une télécommande.

Quand on demande aux Français quel est l’intérêt principal qu’ils trouvent à la maison connectée, l’une des réponses à revenir le plus fréquemment est « pour piloter ses lumières ». À l’heure où la moindre pièce du foyer, la majorité des objets peuvent être gérés depuis votre smartphone, à la voix ou à l’aide d’une centrale de domotique, on voudrait que tout soit simple d’accès et d’utilisation. Mais ce n’est pas toujours le cas.

Pour aller dans ce sens et ravir sa clientèle curieuse, mais pas toujours au fait des dernières innovations techniques, Leroy Merlin veut jouer la carte de la démocratisation de la domotique en proposant des solutions intuitives et abordables. Ce fut le cas avec ses dernières ampoules Lexman connectées ou son récent pack de surveillance lancé juste avant l’été. Ça l’est encore avec sa nouvelle box.

Les seules ampoules Lexman compatibles dans un premier temps

La nouvelle box Enki Connect n’est pas là pour connecter et gérer les plus de 500 objets compatibles des nombreux partenaires (Netatmo, Philips Hue, Somfy, Legrand, Sauter, etc.). Elle a une mission bien précise : contrôler vos éclairages connectés. Il suffit de la connecter à votre réseau wifi domestique pour démarrer. La box Enki Connect fonctionne comme une passerelle Zigbee et va permettre d’étendre la portée de communication. Elle est compatible avec toute la gamme connectée Lexman.

Vous téléchargez ensuite l’application Enki (iOS ou Android) pour tout configurer et gérer, choisir la teinte de lumière parmi 16 millions de couleurs, l’intensité de la luminosité, faire varier l’ambiance lumineuse selon l’heure, votre activité ou vos envies.

Il est aussi possible d’utiliser la télécommande Lexman pour allumer ou éteindre vos lumières, faire varier l’intensité, activer ou désactiver les scénarios créés grâce aux quatre boutons dédiés. Elle compte sur une portée jusqu’à 10 mètres et peut associer jusqu’à 20 ampoules Lexman connectées.

Et vous pouvez également le faire à la voix, car la box Enki Connect est compatible avec les assistants Google Home et Amazon Alexa. En revanche, vous ne pourrez pas l’ajouter dans une installation HomeKit d’Apple et la piloter depuis l’app Maison.

Prix et disponibilité de la box Enki Connect

La nouvelle box est disponible dès ce mardi au prix de 29,90 euros dans les magasins et sur le site de Leroy Merlin.

Les ampoules Lexman compatibles démarrent à 9,90 euros pièce. La télécommande pour ampoules RGB Lexman Enki est à 12,90 euros.

