Leroy Merlin annonce un pack de surveillance connectée compatible Enki

Dans la tendance actuelle de renforcer la sécurité sans se ruiner, Leroy Merlin prend le train en marche en lançant deux packs alarme Lexman : pour votre maison ou pour votre appartement. Et ils sont compatibles avec la solution Enki.

Mieux vaut tard que jamais. Juste avant les grands départs en vacances, Leroy Merlin dégaine sa solution sécurité pour protéger votre maison avec le lancement de deux packs alarme.

Un pas supplémentaire dans la démocratisation de la domotique pour l’enseigne de bricolage et sa solution Enki, après les ampoules connectées à bas prix.

Des packs complets pour une sécurité de tous les instants

Voici donc une nouvelle référence signée Lexman autour d’équipements pour sécuriser votre logement lorsque vous êtes absents. Et Leroy Merlin a pensé à tout avec un pack adapté à un appartement et un autre pour gérer une maison. Des besoins différents en produits qui sont bien mieux pris en compte.

Mais l’enseigne veut avant tout proposer une solution « plus abordable » que celles existantes sur le marché. Pour cela, elle l’adapte donc aux besoins de chacun, en serrant au maximum le budget, mais sans oublier de points cruciaux lorsque l’on évoque la protection des lieux.

Dans le pack « maison », on trouve ainsi deux détecteurs de vibrations et d’ouverture pour portes et fenêtres, deux détecteurs de mouvement à positionner dans les pièces essentielles, une sirène d’intérieur sans fil et une sirène d’extérieur sans fil si vous avez un jardin ou une terrasse. Deux télécommandes et une prise connectée avec bouton ON/OFF complètent l’offre dont le prix est fixé à 350 euros.

Avec moins de points d’accès a priori à sécuriser, le pack « appartement » est moins dense. Il se distingue par la présence d’un seul détecteur de vibration, un détecteur de mouvement, une sirène d’intérieur, une prise connectée et deux télécommandes. Des unités en moins qui font aussi baisser la facture à 250 euros.

Une box Enki pour les piloter tous

Les différents détecteurs et sirènes fonctionnent évidemment avec la solution Enki, l’offre maison connectée de Leroy Merlin qui permet de piloter plus de 450 objets connectés de 25 marques partenaires (Philips Hue, Legrand, Somfy, Sauter, Netatmo…). Une box est d’ailleurs fournie dans le pack. Une façon aussi de la mettre au cœur d’une offre et de renforcer la proposition face aux mastodontes que sont les Google, Apple et autres.

Il est possible d’ajouter des produits supplémentaires vendus à l’unité pour compléter votre pack de sécurité.

Ainsi, Leroy Merlin veut inciter les consommateurs à protéger leur habitation et à créer des scénarios avec d’autres appareils connectés de marques partenaires depuis l’application Enki. Il sera ainsi possible de déclencher les éclairages si l’un des détecteurs de vibrations perçoit une tentative d’intrusion avant de déclencher l’alarme si le détecteur de mouvement dans les lieux enregistre également une présence.

Prix et disponibilités des packs alarme

Les deux packs alarme Lexman incluent une box Enki. Ils seront disponibles mi-juillet dans les magasins Leroy Merlin, en ligne ou sur le site d’Enki au prix de 349,90 euros pour le pack « maison » et 249,90 euros pour le pack « appartement ».