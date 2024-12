Aujourd’hui seulement : ce pack complet d’ampoules connectées Philips Hue est à moins de 60 €

Cette offre à -40 % chez Rakuten est l’occasion que vous attendiez pour commencer une installation connectée : vous avez trois ampoules blanches E27, un pont de connexion et un interrupteur avec variateur, le tout estampillé Philips Hue.

Vous n’avez que jusqu’à ce soir pour en profiter alors ne tardez pas trop. Chez Rakuten, avec Boulanger en tant que vendeur, vous avez le pack de démarrage parfait pour toute maison connectée qui se respecte. Comme on l’a dit, ça regroupe trois ampoules, un pont de connexion et un interrupteur. Comme ça, vous pourrez contrôler votre éclairage à distance, à la voix, même quand vous n’êtes pas à la maison. Grâce au code promo, vous pouvez le commander avec 40 euros de réduction.

Les points forts de ce pack Philips Hue

Le pont de connexion, un élément central de la configuration

Ampoules compatibles avec Google, Alexa et Siri

Utilise le protocole Zigbee

Ce pack complet par Philips Hue devrait être vendu 99,99 euros. Devrait, car chez Rakuten il est affiché à 69,99 euros et, aujourd’hui seulement avec le code RAKUTEN10, il passe à 59,99 euros.

Le pack idéal pour commencer une installation domotique

Même si ce pack Philips Hue est bien entendu adressé à tout le monde, il l’est plus particulièrement aux débutants. Parce qu’il contient le fameux pont de connexion Philips, permettant de configurer tous les appareils de la même marque et éventuellement synchroniser leur fonctionnement lors de la création de routines.

Une personne ayant déjà de l’éclairage connecté par Philips se doit d’avoir un pont de connexion, c’est pour ça qu’on dit que ce pack est pour les débutants. Avec celui-ci, vous avez trois ampoules LED E27 qui ne font que du blanc/orange, pas de couleurs un peu originales. Mais c’est ce qui éclaire le mieux, donc pas de soucis.

Une installation rapide pour une utilisation immédiate

Philips a fait dans la simplicité et l’efficacité. Il suffit de remplacer trois ampoules chez vous par celles de ce pack, puis de passer par l’app Philips pour les configurer sur votre smartphone. N’oubliez pas de brancher aussi le pont de connexion, qui permet de tout centraliser. Et puis… c’est tout. Pour une configuration plus poussée, reliez tout ce beau monde à l’assistant vocal de la maison, si vous en avez un.

Ce qui permet ensuite de tout contrôler à la voix, en demandant à Alexa, Google ou Siri d’allumer/éteindre la lumière. Aussi de changer l’intensité et la chaleur de l’éclairage. Mieux vaut une lumière chaude pour reposer les yeux, une lumière froide pour un éclairage plus intense. Sans oublier aussi l’interrupteur/variateur inclus, pour une utilisation plus classique des ampoules, sans avoir à s’embêter avec tous les branchements filaires.

Philips a beau dominé le game des éclairages connectés, il existe d’autres références en la matière, dans la même marque ou ailleurs. Vous pouvez découvrir un grand nombre d’ampoules dans notre guide d’achat.

