Tapo (TP-Link) : des accessoires faciles pour débuter votre maison connectée

Ces derniers mois, Tapo, le nouveau nom de la branche domotique de TP-Link, a dévoilé de nombreux produits faciles à installer au sein de votre maison. Ampoules, prise, ruban LED : tout passe par le wifi pour entrer encore plus simplement dans la maison connectée.

Changement de nom, mais pas de changement de volonté de proposer une offre simple et complète. TP-Link Smart Home est devenu Tapo pour être mieux identifiable au milieu des routeurs, CPL et autres systèmes Mesh de la marque. Mais la large gamme de produits pour connecter sa maison est toujours là. Et elle s’enrichit même.

En cette fin d’année, Tapo a donc dévoilé de nouveaux appareils pour faciliter l’adoption de la domotique par le plus grand nombre. À moindres frais et à moindre prise de tête dans l’installation.

Une installation simple et rapide sans hub grâce au wifi

Pour cela, exit la nécessité d’un hub pour piloter le tout comme c’est souvent le cas chez la concurrence, notamment Philips Hue. Que ce soient les ampoules connectées, les rubans LED ou les mini prises, cela passe par le wifi 2,4 GHz de votre logement auxquels les appareils se connectent directement à l’aide de l’application Tapo. Tout simplement.

Les ampoules connectées Smart Wi-Fi Light Bulb Multicolor // Source : Tapo La Mini Prise Connectée WiFi // Source : Tapo

La configuration est assez rapide et intuitive. Il suffit de brancher votre appareil, de demander à l’application de le détecter et de le connecter à votre wifi. Vous pourrez ensuite par exemple ajuster la luminosité de vos ampoules connectées multicolores (L530E) ou choisir l’ambiance lumineuse. Il s’agit d’une ampoule LED assez classique au format E27 (équivalence 60 W) et qui s’annonce particulièrement économe de fait (classée A+), pour une lumière jusqu’à 806 lumens. Tapo annonce un cycle de vie de 15 000 allumages.

Source : FRANDROID Source : FRANDROID Source : FRANDROID Source : FRANDROID

Mais surtout, vous pouvez piloter vos éclairages en les associant à votre assistant vocal préféré depuis l’app et les contrôler ainsi de la voix. Il faut néanmoins disposer d’un appareil compatible autre que l’application de votre smartphone Alexa ou Google Assistant pour cela. Cela s’avérera également valable pour les appareils branchés sur une mini prise connectée WiFi Tapo qui permettent de gérer des appareils non connectés plus facilement (mise en route, arrêt, programmation, mode absent pour faire croire à une présence, etc.).

L’application dispose de différents modes pour déclencher un minuteur avant arrêt, planifier les activations et arrêts, mettre un mode absent et faire croire que vous êtes là, etc.

Et la lumière fut… sur mesure

Parmi les nouveautés de la gamme, on trouve également des rubans LED connectés dans l’air du temps. Ils permettent toutes les astuces d’installation et de décoration, derrière votre TV, dans une vitrine, sous une étagère, etc. Cette bande de 5 m se découpe facilement pour s’ajuster à votre environnement et à vos besoins, et surtout, s’installe facilement grâce à sa bande adhésive. Elle propose 16 millions de couleurs pour créer toutes sortes d’ambiance et même se synchroniser avec votre musique.

Le ruban LED connecté permet de définir 50 zones différentes de couleurs // Source : Tapo Le ruban LED multicolore profite d’un revêtement en PU qui le rend plus résistant et plus simple à entretenir // Source : Tapo

Et elle existe désormais en deux modèles : un modèle unicolore sur lequel vous ne pourrez choisir qu’une seule couleur à la fois ; un ruban LED multicolore qui se divise en 50 zones indépendantes pour varier les éclairages et les couleurs en même temps (mais aussi choisir évidemment la même si vous le souhaitez). Grâce à son revêtement en PU, ce dernier s’avère bien résistant et facile à nettoyer. Mais aussi il apparaît mieux protéger que le ruban LED de base dont on peut toucher les petites LED du doigt.

À noter que la gamme Tapo compte également des capteurs de contact et des valves de radiateur connectées pour permettre de gérer son chauffage. Cela nécessite cependant l’utilisation d’un hub Tapo (H100), tout comme l’installation d’interrupteurs connectés, sans aucun recâblage néanmoins, à la place de vos interrupteurs actuels ou encore du capteur de mouvement.

Prix et disponibilités

Le pack de 2 Ampoules connectées WIFI Multicolore (Tapo L530E) est annoncé au prix de 19,99 euros au lieu de 28,99 euros sur Amazon, seul revendeur actuel des produits. Un pack de deux ampoules connectées Blanc chaud est également proposé (37,24 euros).

Le ruban LED 5 m Tapo Bande Lumineuse Connectée WiFi RVB (Tapo L900-5) est vendu à 34,99 euros sur Amazon. Il existe en version ruban LED Tapo Bande Lumineuse Connectée WiFi multicolore (Tapo L920-5 – vous pouvez différencier les couleurs selon la zone) au prix de 44,90 euros (remisé à 36,90 euros actuellement).

La Mini Prise connectée WiFi (Tapo P100) est disponible à l’unité (28,82 euros) ou en pack de deux (42,38 euros).