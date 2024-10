Tapo C425 : cette caméra de surveillance connectée notée 8/10 est à -40 % sur Amazon

Facile à installer et idéale pour l’extérieur aussi bien que pour l’intérieur, la caméra de surveillance connectée Tapo C425 est un modèle que l’on a testé et apprécié, notamment en raison de ses nombreuses fonctionnalités. Actuellement, vous pourrez la trouver à 89,90 euros sur Amazon, au lieu de 149,90 euros.

La caméra de surveillance connectée TP-Link Tapo C425 fait partie des modèles les plus complets de la marque. Il faut dire qu’avec son capteur 2K, sa sirène, son éclairage LED puissant, sa détection de mouvements précise et son système de fixation magnétique bien pratique, il ne lui manque pas grand-chose. Pas même un prix bas, puisque c’est actuellement le cas sur Amazon : on peut en effet la trouver affichée à moins de 90 euros sur le site.

Les points forts de la caméra Tapo C425

Une installation pratique

Une détection de mouvements efficace

Un projecteur LED et une sirène intégrés

Auparavant affichée à 149,90 euros, la caméra de surveillance connectée Tapo C425 est aujourd’hui disponible en promotion à 89,90 euros sur Amazon.

Une caméra sans fil qui s’installe en deux temps, trois mouvements

La Tapo C425 est une petite caméra de surveillance connectée qui ressemble à bien d’autres modèles antérieurs de la marque puisqu’elle adopte la même forme d’ogive assez imposante et une coque en plastique blanc similaire, mais surtout très solide. Elle est malgré tout assez sobre et donc plutôt discrète. Elle ne se fait donc pas trop remarquer, qu’elle soit installée dehors ou en intérieur. L’appareil est en effet paré pour l’extérieur grâce à sa certification IP66 ; il ne craint donc pas la pluie.

Pour ce qui est de son installation, la marque a visiblement voulu grandement simplifier les choses puisque cette C425 est fournie avec une base magnétique, laquelle vient se greffer à l’extrémité de la caméra, elle aussi magnétique, et totalement sans fil. Un fonctionnement bien plus simple que celui de la C420S, qui s’accompagne d’un support orientable à visser. La C425 peut donc être fixée sur une surface métallique (encadrement de porte, rebord de toiture…) très facilement. Mais si vous souhaitez tout de même fixer plus solidement le support, la plaque de fixation à visser présente dans la boîte de la caméra vous le permettra.

De nombreuses fonctionnalités intégrées

Une fois bien installée, la Tapo C425 pourra être pilotée depuis l’application Tapo et pleinement intégrée à l’écosystème de la marque. À noter que la caméra fonctionne en Wi-Fi et ne nécessite pas de hub dédié, ce qui est une très bonne chose. Mais lors de notre test, on a regretté que cette application soit trop dépendante de la bonne couverture Wi-Fi du logement. Une donnée à prendre en compte avant votre achat, donc. Par ailleurs, c’est sur cette même application que vous pourrez accéder à une foule de fonctionnalités, comme l’activation ou non de l’alarme intégrée à la caméra. La Tapo C425 embarque également des projecteurs LED bien puissants, qui peuvent, comme la sirène, se déclencher automatiquement lors d’une détection de mouvements.

Oui, la détection de mouvements est bel et bien présente ici, et s’est révélée très efficace et précise au cours de notre test. On a surtout apprécié sa capacité à distinguer les personnes, les animaux ou encore les véhicules. De plus, depuis l’application, il est possible de définir une zone de l’image spécifique pour chacune des détections, ce qui est bien plus utile au quotidien. Concernant son capteur CMOS 1/3″, celui-ci est capable de filmer en 2K avec un angle de vision de 150°. Les images capturées sont plus que correctes sous une bonne luminosité, et de nuit, le mode « nocturne avec couleurs », qui se passe du projecteur infrarouge, est très convaincant. Les vidéos filmées peuvent d’ailleurs être stockées localement via microSD. Enfin, pour ce qui est de son autonomie, la Tapo C425 est dotée d’une batterie de 10 000 mAh, qui permet, selon la marque, de profiter de 300 jours d’utilisation.

