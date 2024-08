Test de la TP-Link C425 : une caméra tout-en-un à installer partout

Toujours plus complète, la gamme de caméra Tapo de TP-Link s’étoffe avec l’arrivée de la C425, un modèle entièrement sans-fil, paré pour l’extérieur, et dont l’installation est on ne peut plus simple.

La caméra TP-Link Tapo C425 est une proche cousine des C420S déjà passées entre nos mains. Ce modèle complètement sans-fil, mais très complet, s’adaptera aussi bien à une utilisation extérieure qu’intérieure. Elle intègre un capteur QHD, une sirène ainsi d’un éclairage LED puissant.

Elle se démarque principalement par son système de fixation magnétique, qui permet de l’installer sans perçage sur de nombreuses surfaces. Sa base aimantée facilite également son orientation, qui pourra alors être ajustée en quelques secondes.

Avec jusqu’à 300 jours d’autonomie, un stockage local sur carte micro SD et une détection de mouvement parsemée d’IA, la caméra de surveillance Tapo C425 semble ainsi être un modèle particulièrement complet et intéressant. Elle est proposée au prix conseillé de 140 euros.

Un système de fixation étonnant

Adoptant une forme d’ogive relativement imposante, la caméra Tapo C425 reste dans la droite lignée de ses grandes sœurs. Construite autour d’une coque en plastique blanc très solide et finalement assez sobre, cette caméra arbore en façade une flopée de capteurs et projecteurs qui font écho aux précédents modèles de la marque passés entre nos mains.

Ainsi, on y retrouve l’imposant capteur CMOS 1/3 » capable de filmer en QHD et proposant un angle de vision de 150°. Il s’accompagne d’un détecteur de mouvement aussi imposant que lui et de deux projecteurs LED plus « classiques ». Plus discrets, mais bien présents, les projecteurs infrarouges sont cachés derrière le plastique de la façade.

Comme si cela ne suffisait pas, la caméra s’équipe également d’un capteur de luminosité, d’une LED d’état et d’un microphone. Ce dernier pourra ainsi s’associer au hautparleur présent sur la partie inférieure de la coque et permet alors une communication bidirectionnelle ainsi que la diffusion d’un son d’alarme.

C’est justement sur la partie ventrale de cette Tapo C425 que l’on retrouve l’emplacement pour la carte SD de même que le connecteur micro-USB dédié à la charge. Si la présence de cette connectique pouvait s’entendre il y a quelques années, on aurait ici aimé retrouver de l’USB C, voire une batterie amovible comme sur les C420S. Fort heureusement, le câble de charge et un petit transformateur USB sont fournis dans la boite.

Malgré tous ces éléments, la Tapo C425 est parée pour l’extérieur grâce à sa certification IP66. Son design sobre ne lui empêchera cependant pas d’être utilisé en intérieur et c’est d’ailleurs le cas de figure utilisé pour la majeure partie de la durée de notre test. Attention néanmoins puisque le système de fixation proposé par la marque sur ce modèle le rendra très facile à subtiliser.

En effet, alors que les C420S étaient fournies avec un support orientable à visser (et pouvant faire office de pied), la C425 s’accompagne d’une base magnétique, qui vient se greffer à l’extrémité de la caméra, elle aussi magnétique. La forme arrondie de la caméra permet ensuite de l’orienter à souhait, afin d’obtenir l’angle de captation idéal.

TP-Link a eu ici une excellente idée puisqu’il n’est donc pas nécessaire de visser le support à un mur. Une simple surface métallique comme une encadrure de porte, un rebord de toiture ou une rambarde suffit alors à maintenir solidement la caméra en place. Si vous souhaitez tout de même fixer « réellement » le support, une plaque de fixation, à visser cette fois, est fournie dans la boite.

Enfin, si ces deux solutions ne conviennent pas, la plaque magnétique, accompagnée d’un adhésif 3M, pourra aussi faire l’affaire. Sans oublier le pas de vis présent à l’arrière et qui autorise l’utilisation d’un support orientable plus classique. En clair, TP-Link nous laisse le choix !

Fonctionnalités complètes et détection efficace

Fonctionnalités de base et enregistrement

Comme tous les autres produits de la marque, la C425 s’intègre à l’application Tapo et à son écosystème. L’ajout de la caméra est on ne peut plus simple, même si le processus est sensiblement plus long qu’habituellement du fait des très nombreux conseils de positionnement que donne la marque après le premier appairage. À la différence des C420S, ce modèle fonctionne en Wi-Fi et ne nécessite donc pas de hub dédié.

TP-Link Tapo Télécharger gratuitement

Une fois la caméra configurée, elle profite d’une interface complète dont la « page d’accueil » propose un accès aux fonctionnalités principales. En plus de la visualisation en direct du flux vidéo, des boutons de raccourcis permettent de capturer rapidement une photo, une vidéo ou encore d’activer un appel audio bidirectionnel.

Cette page principale permet aussi d’accéder à certaines fonctionnalités secondaires comme l’activation ou non de l’alarme, des projecteurs LED ou encore du mode confidentialité. Comme toujours chez TP-Link, la traduction française de certains éléments est à revoir, même si nous retrouvons nos petits sans trop de difficulté.

La galerie des enregistrements et détections dispose quant à elle d’un module dédié, pour peu qu’une carte SD ou qu’un abonnement Tapo Care soit activé. Ce dernier autorise à accéder à l’historique des enregistrements, avec le détail des détections associées. L’abonnement Tapo Care permet principalement d’accéder à un stockage Cloud illimité sur 7 ou 30 jours et d’activer au passage les notifications enrichies, qui contiennent un instantané de la caméra. Cet abonnement active au passage un tri amélioré dans la galerie.

Détection de mouvement

Signe que la C425 est une caméra multiusage, sa détection de mouvement est capable de distinguer les personnes, les animaux ou encore les véhicules. Pour chacune de ces détections, le niveau de sensibilité est ajustable. Il est aussi possible de définir une zone de l’image spécifique pour chacune d’entre elles. Durant nos essais, la détection s’est montrée efficace et avec presque aucun raté. Les notifications émises par l’application s’ajustent d’ailleurs automatiquement au type de déclenchement.

Au delà d’alerter l’utilisateur au travers de l’application mobile, la C425 dispose d’une sirène intégrée et de projecteurs LED, qui peuvent se déclencher automatiquement lors d’une détection. Leur comportement est ajustable et planifiable et l’utilisateur conserve la possibilité de les activer manuellement depuis la page principale de la caméra. Les projecteurs LED, malgré leur taille, permettent d’éclairer correctement une pièce, ce qui a pour principal avantage de pouvoir se passer de l’éclairage infrarouge dans certaines situations et améliorer ainsi la qualité des enregistrements.

Automatisations

Depuis notre tout premier essai d’une caméra Tapo, nous signalons un manque flagrant dans le module d’automatisation proposé au sein de l’application. En effet, ce dernier permet de créer des raccourcis et d’en automatiser le fonctionnement à l’aide de différents déclencheurs, mais il était impossible de lancer des actions établies à partir de la localisation. C’est maintenant de l’histoire ancienne.

TP-Link a enfin mis à disposition (en version beta), un déclencheur basé sur la localisation et permettant de déclencher des actions à l’entrée ou à la sortie d’une zone. Il est donc désormais (et enfin) possible d’activer automatiquement les caméras lorsque l’on quitte le domicile et inversement. Cela parait anodin, mais se faire surprendre par les projecteurs et l’alarme à chaque arrivée à la maison commençait à être légèrement fatigant.

Il manque dorénavant un élément essentiel pour rendre cette fonctionnalité vraiment pertinente : la possibilité de l’appliquer à plusieurs utilisateurs. À moins de vivre seul ou d’avoir un planning identique entre tous les membres du foyer, il sera difficile de laisser cette automatisation active, sous peine de voir l’alarme s’activer alors qu’il y a toujours une personne présente.

Une autonomie confortable, et même infinie

TP-Link annonce jusqu’à 300 jours d’autonomie, grâce à la batterie intégrée de 10 000 mA · h. Ces résultats sont obtenus avec « 230 secondes d’utilisation par jour ». Concrètement, et comme la caméra n’est active que lorsqu’elle détecte un mouvement ou que l’utilisateur consulte le flux depuis l’application, l’autonomie est difficilement quantifiable.

De notre côté, après une semaine d’utilisation et avec des activations relativement régulières, la batterie affichait encore plus de 95 %. La caméra devrait donc être capable de tenir de 4 à 6 mois sans aucune difficulté et avec une utilisation relativement soutenue.

En parallèle, il est également possible de lui adjoindre le panneau solaire Tapo A200, capable de fournir jusqu’à 4,5 W et ainsi garantir une autonomie quasi infinie à la caméra. Ce dernier s’installe de la même façon que la caméra et est livré avec un câble de 4 m. À noter que ce panneau est compatible avec toutes les caméras extérieures fonctionnant sur batterie, et par extension, avec n’importe quel appareil doté d’un port micro-USB.

Une captation 2K et bien définie

Le capteur 2K délivre des images très correctes lorsque les conditions lumineuses sont bonnes. Les visages sont facilement discernables et la définition du capteur autorise même un léger zoom sans trop perdre en qualité. Il conviendra néanmoins de disposer d’une bonne couverture Wi-Fi, pour garantir un signal suffisamment qualitatif lors de la consultation.

Jour (720p) Nuit (720p)

Comme toujours, TP-Link met en avant son mode « nocturne avec couleurs », qui permet d’utiliser la caméra de nuit, sans avoir à activer le projecteur infrarouge. Le rendu est effectivement convaincant et plus naturel, sans pour autant être aussi « éclairé » qu’avec le projecteur infrarouge. Une fois ce dernier activé, les images sont logiquement moins définies, mais techniquement mieux illuminées.

TP-Link propose donc ici une qualité de captation semblable aux autres modèles déjà passés entre nos mains. En intérieur, les images capturées seront suffisamment définies pour permettre l’identification des personnes. En extérieur, la lecture d’une plaque d’immatriculation restera possible, si la distance l’autorise et que les conditions lumineuses sont correctes.

Infrarouge (2K) Projecteur (2K)

Parce qu’il faut bien lui trouver quelques défauts, il est à noter que lorsqu’un évènement est détecté, l’image prend une à deux secondes pour être correctement exposée. De fait, si un évènement très rapide a lieu, il pourra être inexploitable.

Prix et disponibilité de la caméra TP-Link Tapo C425

La caméra Tapo C425 est disponible au prix conseillé de 140 euros.

Le panneau solaire Tapo A200 est quant à lui proposé au prix conseillé de 30 euros.