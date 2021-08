Porsche Cyklær, une nouvelle marque de vélos électriques connectés

Après Cowboy, VanMoof, Angell... voici Cyklær. Cette marque a été créée par Porsche en collaboration avec Storck (fabricant de vélos), Greyp et Fazua (fabricants de composants). Ils vont présenter leur premier vélo électrique connecté.

Dans le monde des vélos connectés, il ne faudra plus seulement compter sur des purs players : Porsche se lance sur ce marché. La marque Cyklær de Porsche vient d’être présentée, ainsi que son premier vélo connecté. Il s’agit d’un gravel, un genre situé entre le vélo de route, le VTT et le VTC.

De nombreux partenaires

Cyklær est né du travail conjoint de Porsche avec des constructeurs dédiés dans le monde du vélo, tels que Storck (fabricant de vélos), Greyp et Fazua (fabricants de composants). Le nouveau vélo, dont il existe trois modèles, possède un design que la marque qualifie d’intemporel, disponible avec un cadre orange, noir ou vert.

Le cadre et la fourche sont en carbone, ce qui permet d’atteindre un poids de 15 kilogrammes. Pour information, les vélos électriques dépassent généralement les 20 kilogrammes. Il dispose d’un système électrique FAZUA Energy Ride qui permet de retirer complètement l’unité du moteur et la batterie, si vous voulez utiliser le vélo à la seule aide de vos jambes.

Il dispose de freins à disque hydrauliques SRAM Force AXS (160 millimètres), dont les performances seraient assurées même sur un sol humide. Il a douze pignons et un phare de 70 lux, en plus d’incorporer une caméra à l’arrière pour une fonction de rétroviseur. Nous ne l’avons pas encore mentionné, mais il a également une caméra avant façon dash cam.

Il comprend un support frontal pour placer le smartphone, ce dernier se charge via un système d’induction (standard Qi), vous pourrez utiliser une application de navigation, mais aussi enregistrer des vidéos. La batterie proposée a une capacité de 250 Wh, mais Porsche n’a pas communiqué d’autonomie attendue. Le moteur, également de Fazua, est de 250 Watts (puissance maximale en Europe pour un VAE) avec un couple maximal de 55 Nm.

La présentation officielle de la marque Cyklær et de ses vélos électriques aura lieu au salon Eurobike de Friedrichshafen du 1er au 4 septembre 2021, mais les modèles sont déjà disponibles sur leur site internet. Le modèle le moins cher, l’e-Gravel, est à 6 999 euros et les e-Gravel et e-Urban avec streetwear sont à 7 999 euros.