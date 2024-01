Porsche dévoile sa nouvelle voiture électrique, avec deux nouveautés bien pratiques

Après une longue séance de teasing, Porsche dévoile enfin son deuxième modèle 100 % électrique : le nouveau Macan. Le SUV compact abandonne donc ses moteurs essence et rejoint le Taycan dans la gamme zéro émission (à l'échappement) de la marque allemande. Au programme : des chiffres prometteurs et une volonté de proposer une voiture digne de son blason.

Certes, Porsche est avant tout connu pour ses coupés légers et puissants, mais l’électrification de la gamme est une réalité depuis de nombreuses années. Il y a d’abord eu des hybrides simples dès 2010, puis des hybrides rechargeables en 2014, avant le grand saut dans le 100 % électrique en 2019 avec le Taycan.

Nouvelle étape dans les Porsche « zéro-émission » (à l’échappement) en ce début 2024 avec un deuxième modèle 100 % électrique. Le Macan, le SUV compact de la marque, se débarrasse en effet de ses moteurs essence pour sa nouvelle génération. Et Porsche semble avoir mis le paquet pour proposer une « voiture de sport » aussi dynamique qu’innovante.

Une nouvelle plateforme

Certes, ce n’est pas une grande nouvelle, puisqu’on le savait déjà : ce Macan électrique inaugure la plateforme « Premium Platform Electric » (PPE) développée par le Groupe Volkswagen, et qui embarque avec elle un certain nombre de nouveautés.

Une batterie nouvelle génération

Au premier plan, une batterie de 100 kWh bruts (95 kWh nets) reposant sur une architecture 800 volts — ce qu’utilise déjà le Taycan, mais sur une plateforme différente. L’avantage ? Des temps de charge express, puisque Porsche annonce un 10 → 80 % en 21 minutes grâce à une puissance maximale de 270 kW. Une belle progression par rapport au Taycan, puisque les temps sont identiques… mais la berline embarque 11 kWh de capacité en moins face au Macan.

Ça, c’est lorsqu’on branche le Macan sur une borne 800 volts, utilisées entre autres dans les stations Ionity sur autoroute. Que se passe-t-il si on ne trouve qu’une borne 400 volts (qu’on trouve par exemple sur les Superchargeurs Tesla) ? Un commutateur « divise » la batterie en deux blocs de 400 volts, de quoi éviter une conversion en interne du courant — et donc des pertes.

La puissance est alors réduite de moitié, à 135 kW. Un chiffre qui peut étonner, puisque Porsche avait indiqué 150 kW il y a seulement quelques jours et qu’une Renault Mégane E-Tech de prolétaire annonce un chiffre équivalent. Heureusement, la courbe de charge semble être très bien optimisée, avec un 20 → 80 % promis en 33 minutes.

Un chiffre qui démontre le bien-fondé de cette technologie : le Taycan, qui peut accepter 150 kW en 400 volts mais sans cette division de la batterie, demande 36 minutes sur l’exercice, avec encore une fois une batterie plus petite.

Quant à la charge lente, sur courant alternatif, il faudra compter sur un chargeur interne de 11 kW. Une charge complète devrait donc prendre aux alentours de 10 heures.

Un châssis encore plus affûté

Cette plateforme PPE ne se contente pas d’innover dans le domaine de la recharge ; les liaisons au sol ont aussi progressé. Le Macan va ainsi proposer un système de roues arrière directrices, pouvant pivoter jusqu’à 5°. Double intérêt : à basse vitesse, le rayon de braquage diminue à 11,1 m ; à haute vitesse, le Macan devient plus précis dans les virages.

Seconde nouveauté : une suspension pneumatique pilotée, avec des amortisseurs à deux valves, permettant de naviguer sur une plus grande plage de réglages entre le confort et la sportivité. Un « torque vectoring » est enfin disponible en option, permettant de freiner une roue intérieure en virage afin d’augmenter motricité, stabilité et dynamisme.

Un aérodynamisme soigné

Pour les voitures électriques peut-être plus que pour toute autre catégorie, l’aérodynamisme est une valeur absolument capitale pour baisser les consommations — et donc augmenter l’autonomie. Porsche l’a bien compris et a soigné la carrosserie de son Macan.

Le SUV électrique se dote donc d’une carrosserie très profilée, à la chute de toit prononcée et aux multiples éléments aéro : aileron arrière motorisé, entrées d’air obturables, carénage intégral du soubassement, etc. Au final, un Cx de 0,25, un score correct dans la catégorie… même si le Tesla Model Y reste devant, avec un remarquable 0,23.

Les impondérables Porsche sont bien là, avec des ailes avant marquées, tandis que des phares à double étages font leur apparition. Les proportions de ce Macan électrique évoluent toutefois par rapport à la précédente version thermique. Si les dimensions restent semblables, avec 4,78 m de long, 1,94 m de large et 1,62 m de haut, l’empattement (la distance entre les deux roues) augmente de 86 mm pour pouvoir caser cette grosse batterie.

Habitacle : de la place… et Android Automotive

Un habitacle plus spacieux

Un empattement allongé, c’est plus de place pour les passagers. Le coffre n’est pas en reste, avec une généreuse malle de 540 litres à l’arrière et l’apparition d’un frunk à l’avant de 84 litres, soit 136 litres au total de gagnés par rapport au Macan précédent. Ah, et pour clore le chapitre « praticité », sachez que ce Macan électrique peut tracter jusqu’à 2 000 kg.

Autre bonne surprise, et ce malgré l’implantation des batteries dans le plancher : les passagers seront assis plus bas dans ce Macan électrique que dans le thermique ! Les sièges avant gagnent ainsi 28 mm et la banquette 15 mm par rapport à la génération précédente, au profit des sensations de conduite (pour le conducteur) et de la garde au toit (pour tout le monde).

Android Automotive arrive !

Arrêtons de parler chiffons et intéressons-nous aux écrans de ce Macan électrique. La planche de bord est équipée de série d’un combiné d’instruments incurvé de 12,6 pouces derrière le volant et d’un écran central de 10,9 pouces, auxquels peuvent s’ajouter un troisième écran (de 10,9 pouces lui aussi) pour le passager avant et d’une vision tête-haute à réalité augmentée.

Cet équipement projette les informations importantes pour la conduite (navigation, vitesse, ordinateur de bord) sur le pare-brise, simulant une image de 87 pouces affichée 10 mètres devant la voiture.

Ce qui est (encore) plus intéressant, c’est que ces écrans tournent désormais sous Android Automotive ! Porsche rejoint ainsi Renault, Volvo ou encore Polestar en confiant la partie software à Google.

Porsche Macan EV // Source : Porsche Porsche Macan EV // Source : Porsche Porsche Macan EV // Source : Porsche

Que les habitués de la marque se rassurent : la surcouche traditionnelle (le « Porsche Communication Management ») reste identique, mais ils auront désormais accès à des applications tierces, comme Google Maps, Waze, Spotify ou Deezer directement dans l’écran.

Deux versions disponibles au lancement

Ce Porsche Macan électrique sera disponible dès son lancement au second semestre 2024 en deux versions : le Macan 4 et le Macan Turbo.

Le Macan 4 possède, comme son nom l’indique, quatre roues motrices grâce à deux moteurs (un pour chaque axe). Des moteurs qui peuvent développer jusqu’à 300 kW (408 ch) et 650 Nm de couple en mode « overboost », de quoi effectuer le 0 à 100 km/h en 5,2 s et filer à 220 km/h.

Porsche annonce en parallèle une autonomie de 613 km selon le cycle WLTP grâce à une consommation de 17,9 kWh/100 km (en prenant en compte les pertes à la recharge). Une autonomie qui devrait dépasser les 500 km sans aucun problème en conditions réelles, comme en attestent les premiers essais.

Le Macan Turbo muscle le jeu, avec une puissance qui passe à 470 kW (639 ch) pour un couple démentiel de 1 139 Nm, de quoi passer de 0 à 100 km/h en 3,3 s et d’atteindre les 260 km/h en vitesse de pointe. La consommation grimpe logiquement et atteint 18,8 kWh/100 km, de quoi promettre 591 km WLTP en une charge.

Prix et disponibilité

Ah, et les tarifs : comptez minimum 86 439 euros pour le Macan 4 et 118 910 euros pour le Macan Turbo, avec un lancement prévu pour le second semestre 2024. Précisons que Porsche est connu pour ses listes d’options interminables, pouvant faire gonfler la note finale de plusieurs milliers d’euros. Voici toutes les caractéristiques techniques dans un joli tableau :

Macan 4 Macan Turbo Puissance (kW) 300 470 Puissance (ch) 408 639 Couple (Nm) 650 1 130 0-100 km/h (s) 5,2 3,3 Vitesse max (km/h) 220 260 Autonomie max WLTP (km) 613 591 Consommation WLTP (kWh/100 km) 17,9 18,8 Prix (euros) 86 439 118 910

Certes, le Tesla Model Y n’a pas grand chose à voir en termes de raffinement, mais la comparaison nous semble inévitable. Par rapport au Macan 4, Model Y Grande Autonomie propose 80 km d’autonomie de moins (533 km), à cause notamment d’une batterie de 80 kWh « seulement » (-15 kWh), mais s’avère… plus véloce, avec un 0 à 100 km/h en 5,0 s contre 5,3 s pour le Macan !

Face au Macan Turbo, le Model Y Performance propose lui aussi moins d’autonomie (514 km vs 591 km pour le Macan, -77 km) et des performances (un peu) moins extrêmes, avec un 0 à 100 km/h en 3,7 s contre 3,3 s pour le Porsche.

Bref, Porsche s’avance dans l’inconnu avec ce Macan électrique. Le modèle précédent fut un succès remarquable pour la marque, avec 800 000 ventes en dix ans, et il sera intéressant de voir si les clients actuels seront prêts à passer à l’électrique au moment de changer de voiture. Réponse en fin d’année, donc.