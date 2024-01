Le nouveau Porsche Macan électrique fait mieux que la Tesla Model Y en autonomie et recharge rapide

Un nouvel essai d'un prototype du Porsche Macan électrique a permis de mettre en lumière une autonomie de premier ordre, dépassant les 500 kilomètres en conditions réelles.

Ça fait tellement longtemps qu’on entend parler du Macan électrique qu’on pourrait presque se demander si Porsche va finir par le sortir un jour. Si le premier SUV électrique de la firme de Stuttgart vous fait de l’œil, sachez qu’on n’a jamais été aussi proche de le voir sur nos routes, puisque Porsche a prévu de le révéler officiellement le 25 janvier 2024.

Pour autant, nous avons déjà pu le tester en décembre 2023, de quoi déjà connaître quelques-unes de ses caractéristiques. On sait notamment qu’il reposera sur la nouvelle plateforme PPE (partagée avec l’Audi Q6 e-tron) et qu’il adoptera une architecture 800 V, de quoi proposer une charge rapide pouvant aller jusqu’à 270 kW.

De quoi récupérer 100 km en 4 minutes et une recharge complète en 20 minutes, tandis qu’un astucieux système de division de la batterie en deux modules de 400 volts permettra de se charger le plus rapidement possible sur toutes les bornes. Et comme si recharger vite n’était pas suffisant, il saura aussi aller loin sur une charge grâce à une autonomie qui s’annonce très bonne !

Test d’autonomie d’un Macan

En réalité, Porsche a déjà confirmé que son Macan électrique proposerait une autonomie pouvant aller jusqu’à 500 kilomètres selon les versions. Mais on le sait, il peut y avoir une légère différence entre la théorie et la réalité. Manifestement pas cette fois-ci, puisqu’une vidéo publiée par la chaîne Youtube américaine Out of Spec Reviews permet de confirmer ce chiffre dans des conditions réelles de circulation. Et même un peu plus…

Le journaliste Kyle Conner, qui a pu prendre en main ce nouveau prototype du Porsche Macan EV, explique dans la vidéo qu’il s’agit là d’un modèle de pré-production dans une version indiquée comme « quasi définitive ». À peine un léger camouflage le sépare de la voiture que l’on croisera peut-être un jour (bientôt, promis !) sur nos routes.

Revenons à nos moutons : l’autonomie. Accompagné d’un ingénieur en charge des tests du Macan électrique, le journaliste a pu conduire la voiture durant toute une journée dans des conditions réelles de circulation en Californie, et notamment sur autoroute. Après plus de cinq heures de conduite, il a atteint 322,5 miles (519 kilomètres) sur une charge.

Les chiffres dans le détail

Parti à 100 % et arrivé à 1 %, Kyle Conner a donc confirmé le fait que le Macan électrique puisse rouler plus de 500 kilomètres sur une charge. C’est donc mieux qu’un Tesla Model Y Long Range qui est donné pour 310 miles (498 km) sur le cycle américain EPA. En France, celui que l’on appelle Grande Autonomie est donné pour 533 kilomètres, ce qui est normal : le cycle d’homologation utilisé en Europe, le WLTP, est plus optimiste que l’EPA américain.

Dans quelles conditions a roulé ce Macan ? Voilà ce que dit le compteur sur le trajet effectué :

Temps de trajet : 5 heures et 22 minutes

Distance : 322,5 miles (519 km)

Consommation : 28,9 kWh/100 miles

Vitesse moyenne : 60 mph

Attention au chiffre de consommation, affiché en kWh/100 miles, et non kilomètres. Comme 100 miles équivalent à 160 km, une fois la conversion effectuée, il faut donc plutôt compter sur une consommation de 18 kWh/100 km. Pas mal, d’autant que la vitesse moyenne de 60 mph, soit 96 km/h, prouve qu’il s’agissait là surtout d’un test sur autoroute !

À noter aussi que la climatisation était en marche dans la voiture tout le long du voyage (Californie oblige), ce qui a tendance à réduire l’autonomie. Le Macan était également réglé en position basse, pour augmenter l’aérodynamisme (et donc l’efficience), tandis que le freinage régénératif n’était pas en fonction.

Chose remarquable : ce Macan électrique arrive à moins consommer que l’autre Porsche électrique, le Taycan, une berline pourtant bien plus aérodynamique. Cette dernière doit en effet se contenter d’une consommation minimale de 19,6 kWh/100 km (en prenant en compte les pertes à la recharge) !

Voilà en tout cas qui, à quelques jours de la présentation officielle de ce premier SUV électrique signé Porsche, devrait rassurer les potentiels acheteurs sur l’autonomie de l’engin.