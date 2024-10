La nouvelle voiture électrique de Xiaomi fait mieux que Tesla et Porsche, mais attention à un détail qui peut tout changer

Xiaomi vient de dévoiler le prix de sa voiture électrique, la SU7 Ultra. Avec plus de 1 500 ch et trois moteurs, elle a réussi à battre les records de performances détenus par Porsche et Tesla. Mais attention, car un détail peu médiatisé est à connaître.

Xiaomi SU7 Ultra

Depuis quelques mois, Xiaomi commercialise sa première voiture électrique en Chine, la SU7. Au cours de l’été, le constructeur chinois a même dévoilé la SU7 Ultra, une voiture électrique surpuissante, avec trois moteurs, plus de 1 500 ch et un 0 à 100 km/h abattu en moins de 2 secondes. Mais il s’agissait à l’époque d’un prototype.

Xiaomi vient tout juste de dévoiler la version de série de la SU7 Ultra. Elle embarque une fiche technique équivalente au prototype, avec ses trois moteurs : deux V8s et un V6s pour une puissance totale cumulée de 1 548 ch, un 0 à 100 km/h réalisé en 1,98 seconde et une vitesse maximale de 350 km/h.

Où est passé le carbone ?

Ce qui change par rapport au prototype, c’est le design. La Xiaomi SU7 Ultra de série est moins impressionnante visuellement que le prototype. Mais elle reprend toutefois ses codes, avec des lignes beaucoup plus sportives et agressives que les versions classiques de la Xiaomi SU7.

Xiaomi SU7 Ultra

Le média chinois Auto Home annonce une longueur de 5,115 mètres, contre 4,997 mètres pour la version classique de la voiture. Forcément, le kit carrosserie prend de la place, même si certaines pièces (17 selon Xiaomi) sont réalisées en carbone. Et justement, parlons-en du carbone.

Lors de la présentation du prototype à Pékin, Lei Jun, le patron de Xiaomi, avait donné une information très intéressante : la version de série de la SU7 Ultra utiliserait largement moins de carbone que le prototype. La raison : le coût de ce matériau, trop élevé pour être utilisé en masse sur une voiture de série. La carrosserie du prototype était en effet réalisée 100 % en carbone pour un poids de 1 900 kg.

Une batterie qui se recharge en 10 minutes

Pour la version de série, Xiaomi n’a pas encore annoncé le poids, mais il devrait s’approcher des 2,2 tonnes de la SU7 dotée de la batterie de 100 kWh. Pour la version Ultra, la batterie de 93,7 kWh se recharge de 10 à 80 % en seulement 11 minutes grâce à son architecture 800 volts et son taux de charge de 5,2C. Soit environ 500 kW de puissance de charge maximale.

L’autonomie est annoncée à 630 km sur le cycle d’homologation chinois CLTC. À comparer, par exemple, à la Tesla Model S Plaid et ses 672 km d’autonomie CLTC avec une batterie de 100 kWh. Côté consommation, Xiaomi fait fort, avec « seulement » 16,5 kWh / 100 km, contre 17,4 kWh / 100 km pour sa rivale américaine. Une consommation certes élevée dans l’absolu, mais très raisonnable pour une voiture de plus de 1 500 ch.

Attention à bien lire les petites lignes

Juste avant de dévoiler cette nouvelle SU7 Ultra, Xiaomi a réalisé une communication en grande pompe, pour annoncer avoir battu Porsche et Tesla sur le fameux circuit très technique et difficile du Nürburgring en Allemagne. Avec un temps de 6:46.874 au tour, la Xiami SU7 Ultra fait en effet mieux que la Porsche Taycan Turbo GT et ses 7:07.55 ou la Tesla Model S Plaid et ses 7:25,231.

Mais attention, car il s’agit ici du temps au tour du prototype de la SU7 Ultra. Avec sa carrosserie entièrement en fibre de carbone, et son énorme aileron qui lui apporte une force supplémentaire de 2 145 kg, contre seulement 285 kg pour le petit aileron de la Xiaomi SU7 Ultra de série. Cette dernière est donc plus lourde, avec une tenue de route moins bonne à hautes vitesses.

Pour aller plus loin

La Porsche Taycan électrique atomise la Tesla Model S avec ce nouveau record

Il serait intéressant que Xiaomi la fasse rouler sur le Nürburgring, car il est possible qu’elle fasse moins bien que Porsche et Tesla. Ces derniers ont en effet battu les records avec des voitures de séries, vendues aux consommateurs.

Mais dans tous les cas, l’exploit de Xiaomi doit être salué. La Xiaomi SU7 Ultra de série devient la voiture électrique quatre portes la plus rapide du marché avec sa vitesse de pointe. Et sur le Nürburgring, le prototype devient la voiture quatre portes la plus rapide au tour.

Un prix plutôt intéressant… en Chine

La Xiaomi SU7 Ultra est déjà disponible à la pré-commande en Chine, avec un prix de départ fixé à 814 900 yuans, soit environ 105 000 euros. C’est exactement le prix de la Tesla Model S Plaid vendue en Chine. Mais c’est très cher pour une voiture chinoise, puisque la Xiaomi SU7 classique démarre à partir de 215 000 yuan, soit environ 28 000 euros.

Et attention, car si un jour Xiaomi exportait sa voiture en Europe, elle coûterait beaucoup plus cher, notamment avec les frais d’importation et les taxes. On estime qu’on peut quasiment doubler le prix en Chine pour estimer un prix en Europe.