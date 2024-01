La recharge rapide de la nouvelle voiture électrique de Porsche déçoit déjà

À seulement deux jours de sa présentation officielle, le nouveau SUV électrique de Porsche, le Macan, se montre à travers des illustrations. Mais avec ça, il y a une mauvaise nouvelle.

Toutes les équipes de Porsche dans le monde doivent être dans leurs petits souliers. Nous sommes en effet à moins de 48 heures de la présentation de la nouvelle et seconde génération du modèle le plus vendu de la marque allemande : le Macan.

Et oui, le SUV petit frère du Cayenne a beau avoir vu le jour il y a 10 ans, en 2014, et subi deux restylages, en 2018 et 2021, il n’en reste pas moins un vieux modèle sur le marché. Mais l’histoire du modèle arrive à un nouveau tournant ce 25 janvier 2024.

Si cette renaissance est particulièrement attendue, et qu’elle a été longue à venir (des années qu’on voit des Macan camouflés), c’est que le nouveau Macan sera désormais 100 % électrique. Le deuxième modèle zéro émission (à l’échappement on s’entend, faut-il le rappeler pour les plus susceptibles) après la berline Taycan embrasse donc un défi de taille qui est celui d’emmener l’un des constructeurs automobiles qui a fait les motorisations thermiques les plus enthousiasmantes un peu plus vers l’électrique.

Pour cela, il peut compter évidemment sur des caractéristiques de dynamisme, de puissance et de recharge très intéressantes. Du moins telles qu’elles ont été annoncées. À moins que…

Des chiffres moins impressionnants que prévu

En effet, Porsche aime à dire que son nouveau Macan se recharge de 10 à 80 % en seulement 22 minutes. Comme lors de notre essai du prototype. Et il est vrai que sur le papier, c’est un très bon chiffre qui rassurera les potentiels clients sur le fait que ce Macan électrique puisse voyager sans sourciller. D’autant que l’autonomie annoncée dépasse les 500 kilomètres. Un test d’un journaliste américain a même pu confirmer une autonomie de plus de 520 kilomètres sur un trajet en partie autoroutier !

Cette recharge rapide, le Macan la doit à sa nouvelle plateforme PPE à 800 volts qui lui permet d’atteindre jusqu’à 270 kW de vitesse de charge. Oui, enfin la haute tension n’est pas compatible avec toutes les bornes. Et en l’occurrence, beaucoup d’entre elles fonctionnent en 400 volts. Évidemment le Macan, comme la Taycan qui repose sur la même plateforme, dispose d’un commutateur haute tension dans la batterie pour s’adapter à une borne plus faible.

Mais cette fois-ci, pas de conversion comme sur la Taycan. Ici, elle répartit la recharge en divisant la batterie 800 volts en deux batteries. Chacune donc avec une tension nominale de 400 volts. Si cela permet de charger en parallèle les deux batteries, en revanche la vitesse de charge n’excède pas… 150 kW comme on peut le lire dans le communiqué de presse.

Si c’était déjà le cas de la Taycan avec ce nouveau Macan, on aurait peut-être pu attendre à une évolution dans le sens d’une charge plus rapide quand confronté à une borne 400 volts. Il n’en est rien. Dommage ! Avec quasiment deux fois moins de puissance de charge, on a hâte de savoir combien de temps, il faudra pour faire le plein d’ions sur les bornes plus lentes. Est-ce que ce sera tout de même plus rapide qu’avec un Taycan, grâce à l’absence de conversion du courant ?

Confirmation de style

En attendant d’en avoir le cœur net et de découvrir toutes les caractéristiques techniques de ce nouveau Macan électrique lors de sa révélation mondiale ce 25 janvier 2024 en direct de Singapour, à 12h30 heure française, la firme de Stuttgart nous offre deux illustrations de son nouveau modèle. De quoi confirmer trois éléments stylistiques marquants.

À l’avant, les feux déstructurés avec la signature à LED Porsche avec les quatre traits sur le capot séparés des « vrais » feux intégrés eux dans les ouvertures de pare-chocs. Signature lumineuse toujours à l’arrière avec un bandeau sombre sur toute la largeur intégrant une fine ligne de LED. Et enfin une silhouette de SUV coupé, comme sur le grand frère Cayenne Coupé, ce qui n’existait même pas sur la première génération de Macan.