Porsche veut battre Tesla avec cette version ultra performante de sa voiture électrique

Porsche serait actuellement en train de travailler sur une version encore plus performante de sa voiture électirque, la Taycan, qui prendrait le nom de Turbo GT. Forte de 1 000 chevaux, elle chasserait directement sur les terres de la Tesla Model S Plaid afin de rester la reine électrique du fameux circuit Nürburgring.

Lancée en 2021, la Tesla Model S Plaid a défrayé la chronique et fait couler beaucoup d’encre, avec sa puissance totalement démentielle de 1 020 chevaux et son 0 à 100 km/h réalisé en seulement 2,1 secondes. Des performances de très haut vol qui lui ont permis de devenir la voiture électrique la plus rapide sur le Nürburgring. Une performance qui a cependant depuis été battue par la Porsche Taycan en version Turbo S.

Une nouvelle version

Si l’on n’aurait jamais pu imaginer cela quelques années plus tôt, la firme d’Elon Musk et celle basée à Stuttgart se livrent aujourd’hui une bataille acharnée pour savoir qui produit la voiture électrique la plus performante. De son côté, Tesla vient tout juste de dévoiler un nouveau track pack incluant de nouveaux pneus, afin de pouvoir enfin atteindre une vitesse de pointe de 322 km/h.

Une promesse annoncée depuis longtemps par la marque, mais encore jamais tenue, même si des hackers avaient réussi à atteindre les 348 km/h l’année dernière. Mais dans tous les cas, et comme nous avons pu le voir durant un essai, la berline sportive américaine rivale de la Lucid Air est impressionnante. Ce qui ne plaît pas trop à Porsche, qui prépare désormais sa riposte.

Celle-ci devrait porter le nom de Taycan Turbo GT, comme l’annoncent les journalistes du site Carscoops. Ces derniers ont en effet pu entrevoir cette nouvelle version, qui devrait se positionner au-dessus de la Turbo S. Pour mémoire, celle-ci coiffe actuellement la gamme du haut de ses 760 chevaux et ses 1 048 Nm de couple. De quoi réaliser le 0 à 100 km/h en seulement 2,8 secondes pour une vitesse maximale de 260 km/h.

Pour l’heure, on en sait encore assez peu sur cette nouvelle déclinaison, cependant aperçue et immortalisée sous tous les angles par les photographes-espions lors de tests routiers. D’autant plus que la sportive se montre quasiment sous sa forme définitive, sans camouflage apparent. L’occasion de remarquer ses boucliers légèrement retravaillés, de même que ses nouvelles jupes latérales. On note également les jantes spécifiques.

Des performances en hausse

Mais la partie la plus intéressante reste tout de même l’arrière, puisque l’on ne peut pas rater la présence d’un imposant aileron, ainsi qu’un bouclier spécifique à cette version. De quoi encore améliorer l’aérodynamisme de la voiture, alors que la Taycan affiche un Cx (coefficient de trainée) de 0,26. Ce qui est plutôt bon, bien que très éloigné des 0,20 de la Mercedes EQS, la voiture la plus aérodynamique du marché à l’heure actuelle.

Mais outre le design, ce sont aussi les performances qui nous donnent très envie, puisque les journalistes semblent bien renseignés et ont laissé traîner leurs oreilles afin d’obtenir quelques informations. Ces derniers expliquent que cette nouvelle version devrait être équipée de trois moteurs électriques, contre deux actuellement.

Le tout serait en mesure de développer une puissance démentielle de 746 kW, ce qui équivaut à environ 1 014 chevaux, soit seulement six de moins que la Tesla Model S Plaid. Une légère différence qui devrait être quasiment imperceptible. On ne connaît en revanche ni le couple maximal, ni les chiffres du 0 à 100 km/h. Mais ils devraient logiquement rester très proches de ceux de la berline américaine, dont le prix a récemment chuté.

Mais là où la Model S Plaid devrait avoir une longueur d’avance, c’est justement en termes de tarifs. Pour mémoire, cette version est actuellement facturée 131 490 euros, tandis que la Porsche Taycan Turbo S moins puissante est affichée à partir de 201 440 euros. Les deux rivalisent avec la Lucid Air, dont le prix a récemment été abaissé pour mieux rivaliser avec Tesla.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).