Le poids plume de ce PC portable est juste bluffant : mon Macbook Air prend un coup de vieux

Asus dévoile un tout nouveau PC portable. C’est un vrai poids plume, il passe sous la barre du kilogramme.

Un PC ultrafin et ultraléger qui ne fait pas de compromis sur sa connectique ou son refroidissement, c’est la promesse d’Asus à ce CES 2025 avec le Zenbook A14. Plissez un peu les yeux, et vous pourriez presque lire Zenbook AIR. Ce choix n’est pas anodin, Asus vient de faire prendre un sacré coup de vieux à son rival Apple.

Moins d’un kilogramme

Nous avons pu prendre en main ce nouveau PC d’Asus et l’expérience fut assez bluffante. Quand on le prend en main pour la première fois, on croit presque avoir entre les mains un exemplaire factice de démonstration tant il est léger. Et pourtant non, il s’agit bien d’un exemplaire parfaitement fonctionnel de ce Zenbook 14.

980 grammes sur la balance et 1,59 cm d’épaisseur à son point le plus épais, c’est presque un tiers de moins que le MacBook Air d’Apple, et cela se ressent. J’utilise un MacBook Air M2 pour travailler et la différence de poids est palpable.

Pour autant, Asus semble faire très peu de compromis sur l’extérieur. Tout d’abord, le châssis respire la qualité grâce à l’alliage Ceraluminum dont la marque s’est fait la spécialité en 2024.

Surtout, on retrouve une connectique assez complète pour une machine de ce genre : deux ports USB-C USB4 (un de chaque côté), un port USB Type-A USB 3.2 Gen 2 et même un port HDMI 2.1 et un port jack 3,5 mm.

Asus oblige, l’écran est bien sûr de type Oled, avec une définition de 1920 x 1200 pixels. Il est surplombé par une caméra Full HD compatible Windows Hello.

Que ce soit la matière utilisée, son poids, le choix d’un écran Oled borderless ou la connectique plus riche, ce Zenbook 14 ringardise d’un coup le design du MacBook Air d’Apple.

Du Snapdragon… pour le moment

Cette première version du nouveau Zenbook 14 embarque une puce Qualcomm Snapdragon X ou une puce Snapdragon X Elite. On est donc face à un PC ARM sous Windows. La puce sera épaulée par jusqu’à 32 Go de RAM et 1 To de SSD PCIe Gen 4.

Pour autant, avec son système de refroidissement à deux ventilateurs et un TDP annoncé à 45W, le ZenBook 14 est parfaitement armé pour être compatible avec des solutions AMD ou Intel.

Asus n’a rien à annoncer pour le moment de ce côté, et a probablement été en partenariat avec Qualcomm sur la conception de ce produit.

On se laisse imaginer sans broncher l’annonce d’une déclinaison AMD plus tard, pourquoi pas au Computex 2025. Car pour le moment, le principal frein à l’attractivité du Zenbook 14 sera peut-être sa puce Qualcomm.

Un prix plume ?

Sans aller faire baisser de trop la facture — on reste face à un Zenbook — Asus semble faire un effort sur le prix de son PC.

Le Zenbook 14 (UX3407) est annoncé à partir de 999 euros pour un lancement en France en février.