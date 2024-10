Ce laptop gaming de 17 pouces, avec RTX 4060 et Ryzen 5 série 8000, est à un super prix chez Boulanger

Le PC portable gamer HP Omen 17-db0114nf s’adresse à toutes celles et tous ceux qui recherchent une machine puissante, fluide et réactive, mais dont le prix n’est pas trop rédhibitoire. Actuellement, ce laptop est justement proposé en promotion à 1 099 euros au lieu de 1 399 euros chez Boulanger.

Qui a dit qu’il était impossible de mettre la main sur un laptop gaming doté d’une RTX 4000 et d’un Ryzen série 8000, avec en prime une dalle 144 Hz, sans épuiser toutes ses économies ? Pas nous. Le laptop gaming HP Omen 17-db0114nf, très bien équipé, est par exemple proposé à moins de 1 100 euros actuellement grâce à une réduction ; alors certes, cela reste un coût, mais pour une telle configuration, le rapport qualité/prix est vraiment intéressant.

Ce que propose le laptop HP Omen 17-db0114nf

Une dalle IPS Full HD de 17 pouces + 144 Hz

Un combo RTX 4060 + Ryzen 5 8645HS + 16 Go de RAM

Un SSD de 512 Go

Initialement affiché à 1 399 euros, le laptop gaming HP Omen 17-db0114nf est aujourd’hui disponible en promotion à 1 099 euros chez Boulanger.

Une dalle bien fluide pour ne louper aucune action

Le HP Omen 17-db0114nf est une machine plutôt élégante qui tranche avec nombre de PC portables gamer, qui ont tendance à adopter un design futuriste avec moult angles marqués et éclairages RGB. Ici, la marque a souhaité faire simple et a opté pour un châssis noir classique discret, qui peut donc plaire au plus grand nombre. En revanche, comme la majorité des laptops gaming puissants et bien équipés, ce modèle HP n’est pas un poids plume et pèse tout de même 3 kg. Le transporter chaque jour dans son sac n’est donc pas la meilleure des idées… Côté connectique, on a droit à un port HDMI, un port USB-C, deux ports USB-A, un port RJ-45 et une prise combo casque/micro.

Du côté de son écran, le HP Omen 17-db0114nf nous régale avec une grande dalle IPS Full HD de 17 pouces, qui propose des angles de vision bien ouverts, une belle qualité d’image et surtout une grande surface de jeu pour ne louper aucun détail dans la partie (et ne pas avoir à jouer le nez collé sur l’écran). Cerise sur le gâteau, l’écran propose un taux de rafraîchissement de 144 Hz, qui promet un affichage très fluide lors des combos et qui permet d’éliminer saccades, flous de mouvement et autres effets de latence, pour le plus grand plaisir des amateurs de FPS et jeux compétitifs.

Une configuration au top

Dans les entrailles de la bête, on trouve tout d’abord un processeur Ryzen 5 8645HS ; une série 8000 qui est l’équivalent de la 13e génération des puces Intel Core, pour vous donner une petite idée. Ce CPU est doté de six cœurs et peut atteindre une fréquence de 5 GHz en mode Turbo Boost, ce qui augure de bonnes performances. Il est aussi épaulé par 16 Go de RAM pour plus de rapidité et gérer le multitâche ainsi que le lancement de logiciels plus complexes. Côté GPU, c’est une RTX 4060 (TGP de 120 W) qui prend place ici, une carte graphique grâce à laquelle on peut lancer les derniers titres AAA en 1080p ou en 1440p sans sourciller avec plusieurs features de Nvidia activées telles que le ray-tracing et le DLSS.

N’oublions pas le SSD de 512 Go qui se charge quant à lui d’assurer des temps de chargement réduits, ainsi qu’un transfert de fichiers et des lancements bien rapides pour gagner en réactivité. Cette capacité de 512 Go peut en revanche paraître un peu pauvre pour celles et ceux qui ont un grand nombre de jeux ou d’applications à stocker. Pour ce qui est de sa connectivité sans fil, ce PC portable dispose de modules Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.3. Et côté autonomie, le HP Omen 17-db0114nf est en théorie capable de fonctionner durant 7 heures avant de devoir passer par la case recharge, mais tout dépendra de votre utilisation. Avec une telle configuration, attendez-vous à ce que la batterie se vide assez vite en jeu…

