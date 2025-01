À seulement 529 €, cet ultrabook Lenovo boosté par l’Intel Core 5 est le bon rapport qualité-prix du moment

À la veille des soldes d’hiver, Cdiscount lance déjà de belles offres, notamment côté PC portable. En effet, ce laptop de chez Lenovo avec Core 5 capable d’encaisser les tâches du quotidien ne coûte pas plus de 530 euros grâce à cette promotion.

Lenovo Ideapad Slim 3 15IRU9 // Source : Cdiscount

Si votre laptop enchaîne les bugs et commence à rendre l’âme, et que vous souhaitez investir dans une machine plus performante sans pour autant débourser une grande somme : le PC portable Lenovo Ideapad Slim 3 15IRU9 est une bonne solution. Avec son format compact, son Intel Core 5 et ses 512 Go de SSD, il est assez solide pour enchaîner les tâches du quotidien. La bonne nouvelle, c’est que son prix ne dépasse pas les 530 euros grâce à cette offre.

Les avantages du Lenovo Ideapad Slim 3 15IRU9

Un laptop léger et pratique au quotidien

Des performances efficaces avec un Intel Core 5 120U + 16 Go de RAM

Un SSD NVMe de 512 Go pour accueillir vos données

De base à 649 euros, le PC portable Lenovo Ideapad Slim 3 15IRU9 s’affiche désormais à un prix plus doux sur le site Cdiscount : 529 euros. Et pour les nouveaux clients, en appliquant le code HELLO10, le laptop vous revient à 519 euros.

Un laptop qui convient aux travailleurs nomades

Esthétiquement, le Lenovo IdeaPad Slim est plutôt réussi. Il met en avant un look sobre et soigné avec un châssis robuste. Pour celles et ceux qui se déplacent souvent, il est assez facile à transporter grâce à ses 18 mm d’épaisseur et son poids de 1,6 kilo.

Même avec ses dimensions, le laptop de Lenovo est bien équipé pour travailler depuis n’importe où. Il profite d’un écran Full HD de 15,6 pouces de bonne facture, avec des bordures assez affinées. La connectique n’a pas été mise de côté : on retrouve un port HDMI, un port USB-C, deux ports USB-A, une carte MicroSD et une prise casque.

À l’aise pour les tâches du quotidien

Sous le châssis, l’Ideapad Slim 3 15IRU9 est équipé d’un Intel Core 5 120U (jusqu’à 5 GHz en mode Turbo) associé à 16 Go de RAM. Avec une telle configuration, tout à fait capable de supporter un usage multitâche poussé, notamment en bureautique, ou même de l’applicatif poussé. Ce CPU intègre également une puce Intel Graphics qui, si elle n’est pas recommandée pour du jeu de haute qualité, permet tout de même de faire tourner quelques jeux esport et 2D de manière très correcte.

Vous pourrez compter sur un SSD de 512 Go pour pouvoir conserver vos données, d’autant qu’il est NVMe pour assurer des transferts rapides et une bonne réactivité. Enfin, pour faire tenir la machine, Lenovo intègre sur sa machine une batterie de 54 Wh. D’après le constructeur, cela permettrait d’utiliser l’ordinateur portable pendant une bonne dizaine d’heures. Ce chiffre est amené à varier en fonction de votre utilisation.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références sur la même tranche tarifaire, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleurs PC portables pas chers.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.