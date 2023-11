Graphistes, vidéastes : pourquoi vous avez probablement fait le mauvais choix d’ordinateur pour travailler

Quand il s’agit de choisir un ordinateur portable pour travailler, les habitudes ont la vie dure. On a tendance à penser que les Mac sont le meilleur choix en ce qui concerne les performances. Vraiment ? Nous avons fait le test avec 3 laptops équipés de cartes Nvidia et nous les avons comparés avec ses principaux concurrents américains.

Certains constructeurs sont parvenus à imposer leurs ordinateurs comme la seule option pour travailler efficacement, surtout dans le monde de la création artistique. Si cela pouvait être vrai à une certaine époque, la donne a changé. La nouvelle génération de cartes graphiques Nvidia, couplée aux dernières générations de processeurs Intel offrent désormais des performances largement supérieures à celles des acteurs classiques du marché.

Les préférences et les avantages d’un système d’exploitation sur un autre se discutent. Mais quand il s’agit de performances, il est possible de réaliser des tests factuels.

Nous avons donc sélectionné 3 PC portables, équipés des composants plus ou moins haut de gamme, et nous avons lancé plusieurs tests applications créatives. Quelles sont les machines les plus rapides quand il s’agit de temps de rendu sur Blender, Maya Arnold, Premiere Pro ou Photoshop ? Nous avons fait le test, et nous avons comparé les résultats avec ceux de deux MacBook Pro. Voici le résultat.

Quels sont les laptops testés dans ce comparatif ?

Nous avons lancé ces tests sur 3 laptops équipés de cartes graphiques Nvidia de génération 30 et 40, tous équipés de processeurs Intel de 13e génération. Il s’agit de 3 PC qui correspondent à 3 gammes de prix différentes.

Le Hp Envy 17-cw0011nf. Il possède un écran de 17,3 pouces, une carte graphique Nvidia RTX 3050 et un processeur Intel Core i7 1355U. C’est l’entrée de gamme de notre comparatif ;

Le Lenovo Yoga Pro 9 14IRP8 EVO. Un PC compact avec un écran de 14 pouces, une RTX 4060 et un processeur Intel Core i7-13705H. C’est le milieu de gamme de notre comparatif ;

Le MSI Stealth 17 Studio A13VI-099FR. Une machine particulièrement musclée avec un écran de 17 pouces, une RTX 4090 et un processeur Intel Core i9-13900H. C’est le (très) haut de gamme de notre comparatif.

Nous avons comparé ces trois machines à deux MacBook. Le premier est un MacBook Pro doté une puce Apple M1 (ventilée) avec 16 Go de RAM et le second un MacBook Pro doté d’une puce Apple M2 Max avec 32 Go de RAM.

Benchmarks : quel ordinateur a le temps de rendu le plus rapide ?

Pour déterminer lesquels de ces ordinateurs étaient les plus rapides et les plus performants, nous avons installé 5 logiciels créatifs différents. Blender et Maya pour le rendu 3D, Da Vinci Resolve pour le montage vidéo et Photoshop pour l’édition d’image, autant d’applications régulièrement utilisées par les créatifs professionnels.

Blender

On entre directement dans le vif du sujet avec Blender, un logiciel populaire de modélisation, animation et rendu en 3D. Une fois installé sur les cinq machines, nous avons chargé un projet de scène en 3D, qui utilise notamment des effets de ray-tracing. Par trois fois, la scène a été rendue sur chaque appareil. Une moyenne des temps de rendu a ensuite été calculée pour le résultat suivant :

Les ordinateurs d’Apple sont à la traine derrière les PC équipés de carte Nvidia. Ainsi, le MSI Stealth 17 Studio arrive en tête, avec un temps moyen de 1 minute et 32 secondes. Un temps neuf fois inférieur à celui d’un MacBook M2 Pro Max et 30 fois inférieur au résultat du MacBook Pro M1. C’est en s’appuyant aussi bien sur les pilotes Nvidia Studio que sur la puissance de la carte RTX 4090 que le MSI Stealth 17 est parvenu à une telle prouesse.

Maya Arnold

On reste dans la 3D avec cette fois Arnold for Autodesk Maya. Ce logiciel de rendu 3D est notamment utilisé par l’industrie du cinéma lors de la post-production. Dans un premier temps, nous avons chargé le projet SOL de Nvidia, la fameuse armure futuriste du concepteur de puces graphiques. Comme pour Blender, nous avons effectué trois rendus par machine puis calculé le temps moyen de chaque ordinateur.

Et là encore, les MacBook s’inclinent face à la dernière génération de carte graphique Nvidia. Avec un temps de rendu moyen de 2 min 12, le MSI Stealth 17 caracole en tête, loin devant MacBook M2 Pro Max et sa moyenne de 17 min 22. Les Lenovo Yoga 9 Pro et HP Envy-17 surpassent sans peine le MacBook Pro M1.

Da Vinci Resolve

Autre logiciel à passer sur le banc d’essai, Da Vinci Resolve se destine lui aussi au montage vidéo. Pour l’exercice, c’est un projet vidéo pro-res 8K de 58 Go qui a été installé sur les ordinateurs. Cette vidéo de 2 minutes a été exportée trois fois en 8K au format AV1 sur les PC équipés d’une carte graphique de génération 40, et trois fois au format H.265 sur les MacBook et le Hp Envy 17.

Une fois de plus, les ordinateurs équipés de cartes graphiques Nvidia obtiennent de bien meilleurs résultats que leurs concurrents. Le MSI Stealth 17 affiche un temps d’export moyen de 1 min 21 tandis que le MacBook M2 Pro Max demande de patienter en moyenne 15 min 33 pour exporter la même vidéo. Même le HP Envy 17, équipé d’une RTX 3050, offre un meilleur résultat avec 4 min 27 de temps d’attente en moyenne. Le plus long, finalement, c’est d’importer la vidéo sur le disque dur des machines.

Photoshop

C’est au tour du plus populaire des logiciels de retouche d’image de passer sur le banc d’essai. Pour tester les performances de chaque machine dans Adobe Photoshop, nous avons chargé une série de 59 photos RAW auxquels nous avons appliqué le réglage I.A. Super-résolution. Le but est d’améliorer la qualité des photos au point de pouvoir les imprimer en très haute définition. Un exercice que nous avons renouvelé trois fois par ordinateur afin de calculer un temps moyen.

On pouvait s’attendre à ce que le MacBook M2 Pro Max réitère son exploit dans une autre application Adobe. Pourtant, les MSI Stealth 17 et Lenovo Yoga Pro 9 obtiennent un temps de rendu plus court que la machine d’Apple. À travers cet exploit, Nvidia nous prouve l’importance de l’I.A. dans le traitement des images, intelligence artificielle qui constitue le cœur de la dernière génération de carte RTX 40.

Aussi bien dans les applications de créations 3D, que les logiciels de retouche d’image ou les services de montage vidéo, les PC choisis assurent un temps de rendu jusqu’à 15 fois inférieur à celui des MacBook Pro. Un gain de temps non négligeable qui permet de gagner grandement en productivité.

Mais comment ces PC sont parvenus à supplanter les Mac sur leur terrain ? Deux raisons expliquent cette prouesse. À commencer par l’excellence des cartes Nvidia.

De la bonne optimisation du GPU

Depuis 2022, les cartes Nvidia reposent sur la nouvelle architecture Ada Lovelace. Remplaçant la génération Ampère, cette double architecture est présente sur toutes les cartes de la série 30 et 40, avec pour objectif de fournir plus de puissance de calcul à consommation égale.

C’est l’une des meilleures générations d’architecture jamais créée par Nvidia. Les puces Ada Lovelace intègrent pas moins de 76,3 milliards de transistors, soit 18 432 CUDA Cores, grâce au procédé de fabrication TSMC 4N. À titre de comparaison, la puce M1 Max possède 57 milliards de transistors tandis que la meilleure carte de la concurrence affiche un « petit » 26,8 milliards de transistors.

Cette architecture s’appuie notamment sur des RT Core, de 3e génération sur cartes graphiques de génération 40. Cela signifie que les cartes Nvidia RTX 40 peuvent calculer deux fois plus vite les effets lumineux liés au ray tracing.

C’est au niveau logiciel que les cartes Nividia étalent toute leur supérioté. Surtout dans le domaine des métiers de la création. Car Nvidia est le premier fondeur grand public à avoir conçu des pilotes graphiques spécifiques pour les professionnels de l’image. La suite Nvidia Studio compile de nombreux pilotes qui se chargent d’allouer totalement et efficacement les ressources de la carte graphique aux logiciels créatifs. Nvidia a ainsi travaillé de concert avec 110 développeurs d’applications créatives pour que la synergie entre les pilotes et les logiciels soit la plus efficace possible.

Nvidia va plus loin en termes de maîtrise logicielle. La série 40 est marquée par l’arrivée du DLSS 3.5 qui permet aux créateurs 3D de profiter du path tracing et du ray reconstruction pour leurs rendus 3D en temps réel. Ceux-ci sont générés beaucoup plus rapidement, avec un niveau de précision accru grâce au traitement en temps réel de la lumière, des ombres et des reflets. On pense notamment à D5 Render qui est le premier logiciel à pleinement exploiter cette technologie.

Qui plus est, les cartes accueillent la 8ᵉ génération de moteur hardware d’encodage NVENC. Il ajoute notamment l’encodage du codec AV1 qui permet une meilleure qualité d’image à débit égal. L’encodage AV1 est 40 % plus efficace que le H.264.

Des cartes graphiques ultra-polyvalentes

Outre leur bonne disposition au sein des applications créatives, les cartes graphiques de Nvidia disposent d’autres atouts dans leur manche. Notamment au niveau du streaming. Le fondeur s’est ainsi appuyé sur le deep learning et l’intelligence artificielle pour concevoir des fonctionnalités aidant la diffusion en temps réel dans d’excellentes conditions. Par exemple, Nvidia G-Sync et Nvidia Reflex réduisent la latence entre le GPU et les périphériques tels que le moniteur.

Mieux, le logiciel Nvidia Broadcast intercepte le flux de la caméra ou du micro pour y appliquer des effets en temps réel en utilisant la puissance de la carte graphique et l’IA. Il est possible de créer un fond vert artificiel très crédible ou supprimer les bruits environnants pour diffuser un son de voix clair. Surtout, Nvidia propose désormais le contact visuel artificiel. Cette option va artificiellement afficher une image où votre regard est tourné vers la caméra. De quoi rendre les interactions avec les spectateurs plus naturelles.

Enfin, n’oublions pas la dimension vidéoludique. Car il s’agit de l’autre grande force des cartes graphiques Nvidia face aux puces des Mac : leur capacité à faire tourner des jeux indés comme AAA dans de très bonnes conditions graphiques. Une 4090 peut faire tourner sans problème des titres en 4K au-delà de 60 FPS, alors que la carte RTX 4050 est capable de supporter une définition QHD à plus de 90 FPS. La série RTX 40 est la première génération de GPU à offrir le DLSS 3.

Cette nouvelle version augmente artificiellement le nombre de FPS grâce au deep learning. Il est donc possible de jouir d’une expérience de jeu fluide, avec des paramètres graphiques élevés. Bien entendu, le ray tracing est toujours de la partie. Les joueurs bénéficient d’un traitement de la lumière, des ombres et des reflets bien plus proches de la réalité.

L’exemple le plus marquant est le récent Alan Wake 2 qui exploite à fond la puissance des cartes RTX 40. Le nouveau jeu de Remedy est une véritable vitrine technologique des cartes de dernière génération de Nvidia : support du DLSS 3.5 (avec le Frame Generation), du ray tracing avec la fonctionnalité Ray Reconstruction, et enfin du path tracing. Le plus beau dans tout ça ? Le jeu tourne à plus de 60 FPS et frôle régulièrement les 100 FPS en définition 2K avec une RTX 4070.

Une génération qui ne manque pas de puissance

L’autre raison pour laquelle ces ordinateurs sont des alternatives ultra-sérieuses aux Mac se trouve au niveau des processeurs. Tous bénéficient des récentes puces Intel Core de 13e génération.

Ces puces très haut de gamme assurent une puissance accrue par rapport aux Intel Core de 12e génération, avec un gain de performance allant jusqu’à 49 % supplémentaires dans les tâches multicœurs (pour la puce Intel Core i9-13950HX). Même les rendus 3D en temps réel lourds ne posent aucun problème à ces machines.

Les processeurs de 13e génération sont aussi moins énergivores, ce qui améliore l’endurance des ordinateurs. Surtout, elles garantissent une meilleure gestion des périphériques et connectiques. Les puces Intel Core 13 peuvent supporter jusqu’à deux contrôleurs Thunderbolt 4 et sont compatibles avec le Bluetooth LTE Audio, le Wi-Fi 6E et le PCI Express 5.0. Enfin, les professionnels peuvent désormais s’appuyer sur Intel Unison, un logiciel qui facilite la synchronisation entre son ordinateur portable et son smartphone pour gagner en productivité.

Des machines ultra haut de gamme

Le HP Envy 17-CW0011nf, un PC qui fait les choses en grand

Processeur Intel Core i7 de 13e génération, 16 Go de RAM, un SSD de 512 Go et surtout une carte graphique Nvidia RTX 3050 : aucun doute, le HP Envy 17 est un PC portable puissant. Une telle configuration permet de faire tourner facilement les logiciels de travail spécialisés dans la retouche d’image ou la création 3D.

Son châssis gris métallisé abrite un très grand écran de 17,3 pouces. Une telle dalle permet d’afficher tous les éléments d’un projet de travail sans que l’utilisateur doive plisser les yeux pour les distinguer. L’association de HP avec Bang & Olufsen pour les haut-parleurs du HP Envy 17 fait de cet ordinateur un atout de choix pour les professionnels du son en déplacement.

Disponible chez Boulanger, le HP Envy 17 est proposé à 1 499 euros.

Le Lenovo Yoga Pro 9 14IRP8, une 4060 dans un design magnifique

Superbe. C’est le premier mot qui vient à l’esprit lorsque l’on regarde le Lenovo Yoga Pro 9 pour la première fois. Il faut dire que le constructeur a opté pour un châssis en aluminium particulièrement fin (17,6 mm d’épaisseur) avec des bordures et des angles arrondis. Loin du classique gris, celui-ci affiche une superbe parure vert émeraude, ce qui lui confère un cachet unique face aux autres ultrabooks.

Mais le Lenovo Yoga Pro 9 ne mise pas tout sur son physique. Sa fiche technique en fait l’un des meilleurs alliés des professionnels nomades. Il mise en effet sur un processeur Intel Core i7 de 13e gen, couplé à 16 Go de RAM et 1 To de stockage. Surtout, il embarque une puissante carte graphique Nvidia RTX 4060. Un GPU qui ne fait aucune concession sur la partie graphique et assure donc d’excellentes performances dans les applications professionnelles comme dans les jeux.

Chez Boulanger, le Lenovo Yoga Pro 9 affiche un prix de 1 999 euros.

Le MSI Stealth 17 Studio A13VI, la puissance à l’état pur

Nul besoin d’y aller par quatre chemins : le MSI Stealth 17 est le PC le plus puissant de notre sélection. Cette machine ne lésine sur aucun de ses composants. L’écran de 17,3 pouces assure une définition 4K en natif, avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Autant dire que le moindre projet vidéo, photo ou 3D peut être rendu dans l’une des meilleures définitions disponibles.

Sous le capot, un puissant processeur Intel Core i9 de 13e gen’ se charge d’encaisser tous les usages possibles sans le moindre ralentissement. Il est épaulé par 64 Go de RAM, et 1 To de stockage, ce qui là encore rend service à la fluidité de l’appareil. Mais il se démarque surtout de la concurrence à travers la présence d’une carte Nvidia RTX 4090. Il s’agit tout simplement de la carte graphique la plus performante disponible sur le marché. Elle exploite parfaitement les pilotes Nvidia Studio, ce qui permet de jouir de toutes les applications créatives dans les meilleures conditions possibles.

Ce monstre de puissance est actuellement en vente chez Boulanger au prix de 3 999 euros.