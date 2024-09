600 W pour la Nvidia GeForce RTX 5090 : l’avenir très énergivore du gaming PC

Les joueurs et créatifs en quête de puissance brute vont être servis : la future Nvidia GeForce RTX 5090 s’annonce comme un monstre de performance. Mais gare à votre facture d’électricité, car cette bête de course pourrait bien avoir un appétit démesuré.

Les rumeurs vont bon train concernant la prochaine génération de cartes graphiques Nvidia, et le moins que l’on puisse dire, c’est que la marque ne compte pas faire dans la dentelle.

Selon des informations rapportées par le leaker réputé Kopite7kimi, reprise sur VideoCardz, la future GeForce RTX 5090 pourrait atteindre des sommets en termes de consommation électrique, avec un TDP (Thermal Design Power) qui frôlerait les 600 Watts. Pour mettre ce chiffre en perspective, c’est 150 Watts de plus que l’actuelle RTX 4090, soit une augmentation de 33 % !

Mais Nvidia ne s’arrête pas là. La GeForce RTX 5080, positionnée juste en-dessous, n’est pas en reste avec une consommation attendue de 400 Watts, soit 80 Watts de plus que son homologue de la génération actuelle. On parle donc d’une hausse de 25 % pour ce modèle.

Des performances à la hauteur ?

Face à ces chiffres qui donnent le vertige, on est en droit de se demander si le jeu en vaut la chandelle. Selon les mêmes sources, la RTX 5080 afficherait des performances supérieures de 10 à 15 % par rapport à l’actuelle RTX 4090. Un gain non négligeable, certes, mais qui peut sembler modeste au regard de l’augmentation massive de la consommation électrique.

Il faut cependant prendre ces chiffres avec des pincettes. D’une part, il n’est pas précisé si cette amélioration concerne les performances globales, la rastérisation, ou le ray tracing. D’autre part, on parle ici de la RTX 5080, pas de la RTX 5090 qui devrait logiquement offrir des performances encore supérieures.

Pour aller plus loin

Quelles sont les meilleures cartes graphiques Nvidia GeForce RTX et AMD Radeon en 2024 ?

L’ombre du débat écologique

Cette course à la puissance soulève inévitablement des questions d’ordre écologique. À l’heure où la sobriété énergétique est sur toutes les lèvres, est-il raisonnable de commercialiser des cartes graphiques aussi énergivores ? Nvidia risque de s’attirer les foudres de nombreux consommateurs, d’autant plus que cette tendance à la hausse semble se confirmer génération après génération.

Il faut néanmoins nuancer ce constat. Les constructeurs travaillent également sur l’efficacité énergétique de leurs puces, et il est possible que ces cartes offrent un meilleur ratio performance/watt que leurs prédécesseurs. De plus, ces modèles haut de gamme ne représentent qu’une fraction du marché, la majorité des utilisateurs se tournent vers des solutions plus modestes et moins gourmandes.

Un défi pour les alimentations et le refroidissement

Avec de telles consommations, c’est tout l’écosystème du PC gaming qui va devoir s’adapter. Les alimentations devront être dimensionnées en conséquence, avec probablement une généralisation des modèles 1000 Watts et plus pour les configurations haut de gamme.

Le refroidissement sera également un enjeu majeur. Dissiper 600 Watts de chaleur n’est pas une mince affaire, et on peut s’attendre à voir fleurir des cartes graphiques toujours plus imposantes, équipées de systèmes de refroidissement sophistiqués. Les fabricants de boîtiers PC devront, eux aussi, revoir leurs copies pour accueillir ces mastodontes et assurer une circulation d’air optimale.

Une stratégie qui pose question

On peut légitimement s’interroger sur la stratégie de Nvidia. En poussant ainsi les curseurs, la marque prend le risque de s’aliéner une partie de sa clientèle. Les joueurs les plus fortunés et les plus exigeants seront sans doute au rendez-vous, mais qu’en sera-t-il du grand public ? Entre le coût d’achat qui s’annonce astronomique et les dépenses énergétiques induites, ces cartes pourraient bien rester l’apanage d’une niche très restreinte.

De plus, cette fuite en avant technologique pourrait pousser les régulateurs à se pencher sur la question de la consommation des composants informatiques. On a déjà vu des initiatives similaires pour les téléviseurs ou les électroménagers, il n’est pas impossible que le secteur du PC soit le prochain sur la liste.

Pour aller plus loin

Pourquoi les téléviseurs 8K pourraient être interdits en Europe