AMD va s’inspirer de Nvidia pour rester dans la course au photoréalisme dans les jeux

Pour des jeux 4K en path tracing sur PC, AMD travaille sur une technologie très proche de la ray reconstruction de Nvidia. De quoi nous donner un aperçu du FSR4 ?

Game Science

AMD se prépare à dévoiler sa prochaine génération de cartes graphiques basées sur l’architecture RDNA 4. Comme à chaque lancement majeur, la firme pourrait aussi lever le voile sur la nouvelle version de sa technologie FSR, qui allie l’upscaling à la génération d’images pour optimiser la performance des jeux, et ce sur tous les GPU du marché.

Dans un article de blog publié sur GPUOpen, site sur lequel AMD partage régulièrement ses avancées technologiques, le constructeur évoque une technologie qui pourrait s’apparenter à la ray reconstruction de Nvidia introduite avec le DLSS 3.5 l’année dernière.

L’IA pour le path tracing et la 4K

Pour rappel, le path tracing simule la manière dont les rayons de lumière rebondissent sur les différentes surfaces et matériaux d’une scène avant de créer un rendu photoréaliste des lumières, mais aussi des ombres. Il est notamment utilisé dans les jeux Cyberpunk 2077, Alan Wake 2 et plus récemment, Black Myth Wukong.

L’une des priorités de RDNA4 sera les performances en ray tracing (et par conséquent, en path tracing). Les jeux proposant cette technique de rendu de la lumière sont extrêmement gourmands pour le GPU et nécessitent une certaine puissance brute de calcul. AMD pourrait bien suivre le chemin tracé par Nvidia en exploitant l’IA pour l’étape cruciale du denoising.

AMD

Concrètement, une scène en path tracing produit du bruit sur l’image, peu importe le nombre de rayons pouvant être tracés sur la scène. Un débruiteur (denoiser) est donc systématiquement utilisé pour retrouver une image nette, en essayant d’affecter au minimum le temps de rendu graphique.

AMD travaille donc sur un débruiteur en temps réel qui exploite un réseau neuronal afin d’optimiser la qualité de l’image finale. Entrainé sur un large ensemble de données, il s’avère ainsi plus efficace à reconstruire une image fidèle à l’intention des créateurs, comme nous avons pu le voir avec la ray reconstruction de Nvidia.

AMD

De plus, la technologie intègre aussi une solution de suréchantillonnage (supersampling), qui travaille ainsi sur des images à basse définition contenant du bruit afin d’en générer une image plus nette à haute définition complètement débruitée.

Cette solution jointe (débruitage et suréchantillonnage) basée sur le machine learning pourrait ainsi aider les cartes graphiques AMD à rattraper le retard sur le domaine bien précis du « path tracing temps réel à une définition 4K ».

Un aperçu du FSR 4 ?

Ces solutions pourraient ainsi très bien se retrouver au sein de la suite de technologie FidelityFX alors qu’on sait déjà qu’AMD compte utiliser l’IA pour améliorer la qualité de son FSR. Cela nous indiquerait alors que les GPU de l’architecture RDNA4 intègreraient bien des unités matérielles dédiées à ces tâches, similaires aux Tensor Cores (Nvidia) et cœurs XMX (Intel).

On peut donc s’attendre à un bond en qualité d’envergure, le FSR étant décrié pour la qualité de son rendu systématiquement inférieur aux DLSS et XeSS (image instable, artefacts, ghosting, etc.). Réponse début 2025, période à laquelle AMD devrait dévoiler ses prochaines cartes graphiques Radeon RX 8000.