Comment être certain qu’un SSD M.2 est compatible avec ma PS5 ?

Sony a rendu possible l'ajout d'un SSD M.2 à sa PS5 pour les utilisateurs inscrits à la bêta. Avant de craquer pour un modèle, voici les quelques points à vérifier.

À cause de sa capacité de stockage utilisable de 664 Go, on peut vite se sentir à l’étroit avec le SSD interne de la PS5. Et si la console de Sony possède un logement pour y accueillir un SSD interne au format M.2, ce port n’est pas encore activé, faute d’une mise à jour qui se fait attendre.

Or, ce jeudi 29 juillet, au beau milieu de l’été, Sony a mis en ligne une page de support du SSD M.2 sur le site de PlayStation. La firme japonaise précise au passage que cette fonctionnalité n’est pour l’heure disponible que pour les utilisateurs inscrits au programme bêta.

Quels disques SSD M.2 sont compatibles?

De quoi penser que la mise à jour tant attendue, prévue pour cet été, ne devrait plus trop se faire attendre. Mais avant de craquer pour un SSD M.2, il y a un certain nombre de détails à vérifier. Les voici :

Conditions requises :

Interface : SSD M.2 NVMe PCIe Gen4 x4.

: SSD M.2 NVMe PCIe Gen4 x4. Capacité : 250 Go à 4 To.

: 250 Go à 4 To. Structure de refroidissement : pour utiliser un disque SSD M.2 avec votre console PS5, celui-ci doit être équipé d’un système de dissipation de la chaleur efficace doté d’une structure de refroidissement, comme un dissipateur thermique. Vous pouvez en ajouter un vous-même à votre disque SSD M.2, que celui-ci soit simple ou double face. Il existe également des disques SSD M.2 dotés de structures de refroidissement (comme des dissipateurs thermiques) intégrées.

: pour utiliser un disque SSD M.2 avec votre console PS5, celui-ci doit être équipé d’un système de dissipation de la chaleur efficace doté d’une structure de refroidissement, comme un dissipateur thermique. Vous pouvez en ajouter un vous-même à votre disque SSD M.2, que celui-ci soit simple ou double face. Il existe également des disques SSD M.2 dotés de structures de refroidissement (comme des dissipateurs thermiques) intégrées. Vitesse de lecture séquentielle : une vitesse d’au moins 5500 Mo/s recommandée pour ne pas être moins rapide que le SSD déjà intégré à la console.

: une vitesse d’au moins 5500 Mo/s recommandée pour ne pas être moins rapide que le SSD déjà intégré à la console. Largeur du module : 22 mm (disques d’une largeur de 25 mm non pris en charge).

: 22 mm (disques d’une largeur de 25 mm non pris en charge). Format : 2230, 2242, 2260, 2280 et 22 110 (type M.2).

: 2230, 2242, 2260, 2280 et 22 110 (type M.2). Type de socket : Socket 3 (clé M).

: Socket 3 (clé M). Dimensions totales avec la structure de refroidissement : en millimètres : moins de 110 mm (longueur) x 25 mm (largeur) x 11,25 mm (hauteur).

Plus précisément, voici les dimensions précises des SSD M.2 compatibles avec les PS5 :

Longueur : 30 mm, 42 mm, 60 mm, 80 mm, 110 mm (selon le type de format, comme indiqué ci-dessus).

30 mm, 42 mm, 60 mm, 80 mm, 110 mm (selon le type de format, comme indiqué ci-dessus). Largeur : Un module SSD M.2 de 22 mm de largeur est requis. La structure totale (structure de refroidissement supplémentaire comprise) ne doit pas dépasser 25 mm.

Un module SSD M.2 de 22 mm de largeur est requis. La structure totale (structure de refroidissement supplémentaire comprise) ne doit pas dépasser 25 mm. Hauteur : La hauteur totale du disque SSD M.2 et de sa structure de refroidissement (par exemple, un dissipateur thermique), que cette dernière soit intégrée ou ajoutée à part, doit être inférieure à 11,25 mm.

La hauteur au-dessus ou en dessous de la carte pour le dissipateur doit également ne pas dépasser une certaine longueur :

L’espace sous la carte (dissipateur inclus) doit être inférieur à 2,45 mm.

L’espace total au-dessus de la carte (dissipateur inclus) doit être inférieur à 8 mm.

Derniers détails avant l’achat

Avant d’acheter, pensez bien à vérifier ces quelques détails :